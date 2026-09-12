Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 5-11/9/2026

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 262/NQ-CP ngày 5/9/2026 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026.

Tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, ban hành và tổ chức thi hành pháp luật; ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với kiểm soát lạm phát; triển khai quyết liệt phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; chủ động, kịp thời có phương án phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai...

Nhiều quy định mới về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực từ 9/9/2026

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 9/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Cụ thể, Nghị định số 349/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP theo hướng: Bổ sung cơ chế loại trừ báo giá chênh lệch trên 30% so với giá trung bình; thêm một số trường hợp được chỉ định thầu; nâng hạn mức giá trị gói thầu hoặc nội dung mua sắm được cơ quan, đơn vị tự quyết định việc mua sắm từ không quá 50 triệu đồng lên không quá 100 triệu đồng; nâng hạn mức áp dụng chỉ định thầu: Cụ thể, áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá gói thầu không quá 01 tỷ đồng (hạn mức cũ là 500 triệu đồng); gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc dự án có giá gói thầu không quá 03 tỷ đồng (hạn mức cũ là 800 triệu đồng); gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp thuộc dự án có giá gói thầu không quá 03 tỷ đồng (hạn mức cũ là 02 tỷ đồng)...

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho công nghiệp chế tạo phục vụ ngành điện lực

Chính phủ ban hành Nghị định số 344/2026/NĐ-CP quy định về ứng dụng khoa học, công nghệ và phát triển công nghiệp chế tạo trong lĩnh vực điện lực; trong đó, quy định rõ các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho công nghiệp chế tạo phục vụ ngành điện lực.

Nghị định nêu rõ chính sách ưu đãi chung cho các doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện trong lĩnh vực điện lực; cơ chế sử dụng hạng mục, thiết bị và dịch vụ tư vấn quan trọng trong lĩnh vực điện lực; cơ chế đặt hàng và ưu đãi đối với sản phẩm thiết bị điện; cung ứng hạng mục, thiết bị và dịch vụ được sản xuất trong nước; hỗ trợ thử nghiệm, đánh giá và chứng nhận sản phẩm; hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực điện lực; hỗ trợ về nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Nâng mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 346/2026/NĐ-CP ngày 5/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp.

Đặc biệt, Nghị định số 346/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về mức hỗ trợ tại Điều 19 như sau:

1- Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo: Hỗ trợ tối đa 95% phí bảo hiểm nông nghiệp (hiện nay là 90%).

2- Cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo: Hỗ trợ tối đa 50% phí bảo hiểm nông nghiệp (hiện là 20%).

3- Tổ chức sản xuất nông nghiệp: Hỗ trợ tối đa 30% phí bảo hiểm nông nghiệp (tăng 10% so với hiện nay) cho doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp hoặc tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã khi đáp ứng điều kiện theo quy định.

Nâng mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp.

Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 350/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế.

Nghị định nêu rõ các mức phụ cấp từ 30-80% áp dụng đối với từng đối tượng.

Trong đó, mức phụ cấp 80% áp dụng đối với:

a) Viên chức làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp làm công việc: Khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc người bệnh tâm thần; pháp y, pháp y tâm thần; hồi sức cấp cứu (bao gồm cả cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc); giải phẫu bệnh;

b) Viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng: trên địa bàn biên giới, hải đảo; trên địa bàn xã khu vực II (xã khó khăn), khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Chính phủ.

5 giải pháp trọng tâm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1764/QĐ-TTg ngày 10/9/2026 ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo (Kế hoạch).

Kế hoạch đưa ra 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: 1- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; 2- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quan hệ lao động; 3- Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn; 4- Thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể; 5- Giải quyết tốt tranh chấp lao động và đình công.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư duy và phương thức phát triển du lịch

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 7/9/2026 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới (Chương trình).

Mục tiêu của Chương trình hướng tới tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư duy và phương thức phát triển du lịch theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, bền vững và tạo giá trị gia tăng cao; phát huy vai trò của du lịch là một động lực tăng trưởng, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển văn hóa, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 gồm: Thu hút khách du lịch quốc tế đạt 45 - 50 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt 80 - 90 tỷ USD; đóng góp trực tiếp vào GDP đạt 10 - 12%; vị thế về quy mô và tốc độ tăng trưởng du lịch trong khu vực Đông Nam Á đạt xếp hạng từ 1 đến 3...

Phát triển cửa khẩu Chi Ma theo hướng cửa khẩu thông minh, hiện đại

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1723/QĐ-TTg ngày 4/9/2026 phê duyệt Quy hoạch chung Khu vực cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 với mục tiêu phát triển cửa khẩu Chi Ma theo hướng cửa khẩu thông minh, hiện đại, ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong quản lý, kiểm soát và thông quan hàng hóa nhằm tăng hiệu quả xuất nhập khẩu; tạo việc làm và thu nhập cho người dân khu vực biên giới; nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực cửa khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.

Xây dựng Khu vực cửa khẩu Chi Ma trở thành khu vực phát triển văn minh, hiện đại, có môi trường xã hội thân thiện. Hình thành trung tâm dịch vụ cửa khẩu, thương mại cửa khẩu và dịch vụ du lịch cấp quốc gia, quốc tế...

Chuyển giao nguyên trạng Khu Liên hợp thể thao quốc gia về Bộ Quốc phòng quản lý

Tại Nghị quyết số 264/NQ-CP ngày 7/9/2026, Chính phủ quyết nghị đồng ý chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia; trong đó, chuyển giao nguyên trạng Khu Liên hợp thể thao quốc gia về Bộ Quốc phòng quản lý và một phần diện tích đất nằm trong quy hoạch Khu Liên hợp thể thao quốc gia về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý.

Hỗ trợ tỉnh Lai Châu xây khu tái định cư tập trung cho các hộ dân xã Mường Than

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã ký Quyết định số 1742/QĐ-TTg ngày 8/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2026 cho tỉnh Lai Châu để thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư tập trung cho các hộ dân trên địa bàn xã Mường Than.