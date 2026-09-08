Phấn đấu đến 2030, ngành du lịch đóng góp trực tiếp vào GDP đạt 10-12%

Du lịch là một động lực tăng trưởng

Mục tiêu của Chương trình là tổ chức thể chế hóa và triển khai đầy đủ, đồng bộ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới (Nghị quyết số 26-NQ/TW).

Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, sản phẩm và tiến độ thực hiện; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW.

Cố đô Huế - Một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Việt Nam

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư duy và phương thức phát triển du lịch theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, bền vững và tạo giá trị gia tăng cao; phát huy vai trò của du lịch là một động lực tăng trưởng, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển văn hóa, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 gồm: Thu hút khách du lịch quốc tế đạt 45 - 50 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt 80 - 90 tỷ USD; đóng góp trực tiếp vào GDP đạt 10 - 12%; vị thế về quy mô và tốc độ tăng trưởng du lịch trong khu vực Đông Nam Á đạt xếp hạng từ 1 đến 3...

8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Nhằm đạt được mục tiêu Nghị quyết số 26-NQ/TW đề ra, Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và trách nhiệm lãnh đạo phát triển du lịch; Hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo đột phá chiến lược, phát huy và khơi thông nguồn lực phát triển du lịch; Phát triển hạ tầng, hình thành các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh cao; Phát triển thị trường, sản phẩm du lịch giá trị cao, nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch; Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam; Phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp và cộng đồng du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển mới; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển du lịch thông minh; Đổi mới phương thức quản trị du lịch, nâng cao chất lượng điểm đến du lịch xanh, thông minh, an toàn, bền vững.

Phát huy tinh thần "mỗi người dân là một đại sứ du lịch"

Để đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và trách nhiệm lãnh đạo phát triển du lịch, Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền; cần xác định rõ du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; đổi mới mạnh mẽ tư duy về phát triển du lịch từ diện rộng, dựa vào số lượng, khai thác tài nguyên đơn thuần sang chú trọng mô hình phát triển theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, bền vững và giá trị gia tăng cao; thực hiện quản trị du lịch theo hướng quản trị hệ sinh thái kinh tế dịch vụ tổng hợp, đồng bộ trong chuỗi giá trị. Coi nhiệm vụ giữ ổn định chính trị, đối ngoại và an ninh trật tự là nội dung quan trọng góp phần tạo môi trường du lịch an toàn, giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Xây dựng và triển khai phong trào toàn dân tham gia xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện, chuyên nghiệp; nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trong bảo vệ tài nguyên, môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa, ứng xử văn minh với khách du lịch; phát huy tinh thần "mỗi người dân là một đại sứ du lịch"...

Phát triển nhóm sản phẩm du lịch văn hóa gắn với các lĩnh vực công nghiệp văn hóa

Để phát triển thị trường, sản phẩm du lịch giá trị cao, nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch, Chính phủ yêu cầu ưu tiên các thị trường có khả năng chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, đi du lịch quanh năm; tập trung phát triển nhóm sản phẩm du lịch văn hóa gắn với các lĩnh vực công nghiệp văn hóa; hình thành sản phẩm biểu tượng quốc gia, tổ hợp dịch vụ quy mô lớn, chuỗi giá trị văn hóa - du lịch có sức cạnh tranh quốc tế; phát triển sản phẩm nghỉ dưỡng biển đảo, sản phẩm du lịch đường thủy ven sông, ven biển; phát triển sản phẩm du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Quốc.

Xây dựng sản phẩm du lịch gắn với văn hóa ẩm thực đặc sắc, đa dạng vùng miền. Hình thành hệ thống nhà hàng Việt Nam đạt chuẩn trong nước và quốc tế, nâng tầm và khẳng định thương hiệu ẩm thực Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới. Hình thành các cửa hàng mua sắm hàng hiệu có ưu đãi về giá (outlet), trung tâm thương mại, cửa hàng miễn thuế, chợ đêm.

Hỗ trợ phát triển các làng du lịch tiêu biểu trở thành điểm đến hấp dẫn, gắn với bảo tồn văn hóa, phát huy giá trị cộng đồng, sinh thái nông nghiệp, nông thôn, làng nghề, chợ phiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và trải nghiệm văn hóa bản địa thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia...

Nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam

Để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam, các bộ ngành, địa phương triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2026-2035; gắn xúc tiến, quảng bá du lịch với ngoại giao văn hóa, quảng bá ẩm thực, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thể thao, lễ hội và các sự kiện quốc tế lớn; tăng cường hiện diện của du lịch Việt Nam trên các nền tảng số toàn cầu, nền tảng số trong nước, các kênh truyền thông mới và hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện.

Lồng ghép quảng bá du lịch Việt Nam trong các hoạt động xúc tiến thương mại quốc gia, hội chợ, triển lãm, tuần hàng Việt Nam, sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, sản phẩm OCOP, hoạt động kết nối giao thương và hoạt động của hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài.

Xây dựng và triển khai Đề án nâng tầm thương hiệu du lịch quốc gia đến năm 2035 với thông điệp đồng bộ, định vị Việt Nam là điểm đến chất lượng cao, an toàn, hấp dẫn hàng đầu châu Á về di sản, ẩm thực, nghỉ dưỡng biển, văn hóa và phong cách sống Việt Nam; xây dựng chiến lược hợp tác của ngành du lịch Việt Nam với các đối tác, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực; xây dựng Chương trình và mạng lưới Đại sứ du lịch số tại các thị trường mục tiêu trọng điểm...

Đổi mới phương thức quản trị du lịch

Để đổi mới phương thức quản trị du lịch, nâng cao chất lượng điểm đến du lịch xanh, thông minh, an toàn, bền vững, một trong những nhiệm vụ mà Chương trình đưa ra là quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương về du lịch theo hướng tập trung quản trị, kiến tạo và phát triển, thực hiện số hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, khuyến khích mô hình cạnh tranh bằng chất lượng, mô hình du lịch xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Xây dựng, ban hành và hướng dẫn áp dụng thống nhất bộ chỉ số đánh giá điểm đến du lịch thông minh; bộ chỉ số theo dõi, đánh giá năng lực phát triển du lịch toàn ngành; trung tâm điều hành du lịch thông minh.

Xây dựng quy chế quản trị du lịch hiện đại, cơ chế điều phối và liên kết đa ngành từ trung ương đến địa phương để kết nối doanh nghiệp, hình thành chuỗi giá trị du lịch đồng bộ; xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và xúc tiến du lịch trên môi trường điện tử; hỗ trợ doanh nghiệp du lịch ứng dụng nền tảng thương mại điện tử hợp pháp, nâng cao năng lực kinh doanh, quảng bá và bán sản phẩm, dịch vụ du lịch trên môi trường điện tử, thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới và thanh toán không dùng tiền mặt.

Phát triển hệ thống điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch xanh; phát triển giao thông xanh bằng phương tiện sạch (xe điện, xe buýt điện) tại các đô thị, đảo du lịch và khu vực kinh tế đêm, kết hợp ứng dụng công nghệ quản lý năng lượng thông minh, vật liệu thân thiện môi trường và mô hình kinh tế tuần hoàn trong toàn ngành...