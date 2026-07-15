Chủ tịch TP Hà Nội nhận trách nhiệm về những hạn chế trong chỉ đạo, điều hành

Ngày 15/7, phát biểu tại kỳ họp thứ năm HĐND TP Hà Nội khóa XVII, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng thay mặt UBND Thành phố nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương, Thành ủy, HĐND Thành phố cùng các ý kiến đóng góp của đại biểu HĐND.

Lãnh đạo TP Hà Nội dự kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội khóa XVII.

Ông Vũ Đại Thắng cho biết, UBND Thành phố sẽ tập trung hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; đồng thời nâng cao chất lượng tăng trưởng, đổi mới phương thức quản trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và sớm đưa các cơ chế, chính sách, quy hoạch, nghị quyết đã được ban hành vào thực tiễn.

Đối với các nội dung được chất vấn tại kỳ họp, Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định các cam kết của lãnh đạo sở, ngành và UBND Thành phố sẽ được cụ thể hóa bằng kế hoạch triển khai với tiến độ, trách nhiệm rõ ràng của từng cơ quan, đơn vị. Những nội dung chưa được trả lời đầy đủ sẽ tiếp tục được chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định.

Theo ông Vũ Đại Thắng, thời gian qua, Hà Nội đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ lớn như thực hiện Luật Thủ đô, các quy hoạch quan trọng, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, triển khai các dự án trọng điểm và xử lý các vấn đề dân sinh còn tồn tại.

Ông Vũ Đại Thắng đánh giá, với sự lãnh đạo của Trung ương, Thành ủy cùng sự đồng hành của HĐND Thành phố, MTTQ và Nhân dân, kinh tế - xã hội Thủ đô tiếp tục duy trì ổn định, bảo đảm các cân đối lớn, từng bước tạo nền tảng về thể chế, quy hoạch, hạ tầng và quản trị cho giai đoạn phát triển mới.

Nghiêm túc nhận trách nhiệm trước HĐND, cử tri và Nhân dân

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô và các cơ chế, nguồn lực Trung ương đã dành cho Hà Nội.

Theo đó, chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng cần tiếp tục được nâng lên; đóng góp của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khu vực kinh tế tư nhân chưa đạt kỳ vọng. Một bộ phận doanh nghiệp còn hạn chế về năng lực hấp thụ vốn, sức cạnh tranh và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị.

Bên cạnh đó, tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và thi công một số dự án còn chậm; việc xử lý các dự án chậm triển khai, khai thác chưa hiệu quả nguồn lực đất đai chưa đồng đều. Các vấn đề về ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm không khí, ô nhiễm các dòng sông, xử lý rác thải, phát triển nhà ở xã hội, trường học và cơ sở y tế vẫn cần được tập trung giải quyết.

Lãnh đạo TP cũng cho rằng, kỷ luật, kỷ cương hành chính và chất lượng phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; vẫn còn tình trạng xử lý công việc chậm, chưa xác định rõ trách nhiệm hoặc chưa tạo được chuyển biến rõ rệt.

"Thay mặt UBND Thành phố, tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm trước HĐND, cử tri và nhân dân Thủ đô đối với những hạn chế thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố; nhất là các nhiệm vụ chậm tiến độ, sự phối hợp chưa hiệu quả và những vấn đề chưa tạo được chuyển biến rõ rệt", Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Tập trung 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, trong thời gian còn lại của năm 2026, Hà Nội sẽ tập trung triển khai bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, điều hành tăng trưởng chủ động, sát thực tiễn, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số; đồng thời nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát huy vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khu vực kinh tế tư nhân; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh.

Thứ hai, tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, hạ tầng và quản lý đô thị; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công gắn với hiệu quả thực chất; xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai; tập trung giải quyết ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, phát triển nhà ở xã hội, trường học, cơ sở y tế và tăng cường quản lý trật tự xây dựng, lòng đường, vỉa hè.

Thứ ba, triển khai hiệu quả Luật Thủ đô và các quy hoạch lớn, cụ thể hóa các cơ chế mới thành chương trình, dự án và nguồn lực; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình; phát triển đồng bộ hạ tầng, các đô thị vệ tinh và bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô.

Thứ tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị của bộ máy, tiếp tục cải cách hành chính, chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung, tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ; xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết công việc và phục vụ người dân, doanh nghiệp.