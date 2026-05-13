Chính phủ chỉ đạo thúc đẩy lộ trình triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc

Thứ Tư, 14:16, 13/05/2026
VOV.VN - Theo văn bản 4299/VPCP-CN ngày 12/5/2026 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương được giao chủ động triển khai lộ trình chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa có ý kiến chỉ đạo về khả năng triển khai sớm lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ: Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường nhằm bảo đảm nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và ổn định thị trường.

Xăng sinh học E10

Theo văn bản 4299/VPCP-CN ngày 12/5/2026 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương được giao chủ động triển khai lộ trình chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học; theo dõi sát tình hình cung cầu ethanol, xăng khoáng và xăng sinh học; chỉ đạo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu khẩn trương mua đủ lượng ethanol cần thiết và xây dựng kế hoạch mua dài hạn từ tháng 5/2026. Bộ cũng phải chủ động phương án điều hành nguồn cung, nhập khẩu và lưu thông xăng dầu, bảo đảm không để xảy ra thiếu hụt hay gián đoạn nguồn cung trên thị trường.

Cùng với đó, Bộ Công Thương được giao rà soát, hoàn thiện cơ sở xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy mạnh lộ trình sử dụng xăng sinh học E10; khẩn trương lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan và hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22/5/2026.

Về công tác truyền thông, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, công khai tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng xăng sinh học E10, đặc biệt là khả năng tương thích với các phương tiện giao thông hiện hành nhằm tạo đồng thuận xã hội và ổn định tâm lý thị trường.

Đồng thời, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường trong giai đoạn đầu triển khai xăng E10; xử lý nghiêm các hành vi pha chế không đúng quy chuẩn hoặc lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý.

Đối với Bộ Tài chính, Chính phủ giao nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và sử dụng xăng sinh học; nghiên cứu chính sách thuế, phí phù hợp nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất ethanol, bảo đảm nguồn cung phục vụ pha chế xăng sinh học.

Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát quy hoạch, nghiên cứu giải pháp phát triển vùng nguyên liệu và công nghiệp ethanol trong nước, từng bước nâng cao năng lực tự chủ nguồn cung nhiên liệu sinh học, giảm phụ thuộc nhập khẩu ethanol, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia lâu dài.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm quy chuẩn kỹ thuật về pha chế và chất lượng nhiên liệu theo quy định.

Giá xăng dầu hôm nay 13/5: Giá dầu Brent giảm còn 106,95 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay 13/5: Giá dầu Brent giảm còn 106,95 USD/thùng

VOV.VN - Ngày 13/5, giá dầu giảm sau ba phiên tăng liên tiếp, khi các nhà đầu tư chờ đợi diễn biến xung quanh lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến với Iran và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường tới Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh quan trọng với Chủ tịch Xi Jinping.

Nguyên Long/VOV1
Tag: xăng E10 chính phủ xăng sinh học
