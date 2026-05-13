Giá xăng dầu hôm nay 13/5: Giá dầu Brent giảm còn 106,95 USD/thùng

Theo Reuters, giá dầu Brent giảm 82 cent, tương đương 0,76%, xuống còn 106,95 USD/thùng. Trong khi đó, dầu thô WTI giảm 66 cent, tương đương 0,65%, còn 101,52 USD/thùng.

Cả hai loại dầu chủ chốt này phần lớn đều dao động quanh hoặc trên mốc 100 USD/thùng kể từ khi Mỹ và Israel mở các cuộc tấn công vào Iran cuối tháng 2 và Tehran gần như phong tỏa eo biển Hormuz.

Giá dầu đã tăng hơn 3% trong ngày thứ Ba, nối dài đà tăng trước đó khi hy vọng về một lệnh ngừng bắn lâu dài giữa Mỹ và Iran suy giảm, làm mờ triển vọng mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Trung Quốc hiện là nước mua dầu Iran lớn nhất, bất chấp áp lực từ chính quyền Trump. Ông Trump sẽ gặp ông Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào thứ Năm và thứ Sáu tuần này.

Tập đoàn Eurasia Group nhận định trong một báo cáo gửi khách hàng rằng: “Thời gian gián đoạn kéo dài cùng quy mô tổn thất nguồn cung - hiện đã vượt 1 tỷ thùng - đồng nghĩa giá dầu nhiều khả năng sẽ duy trì trên 80 USD/thùng trong phần còn lại của năm nay.”

Cuộc chiến với Iran đã bắt đầu gây ảnh hưởng tới nền kinh tế Mỹ khi giá dầu tăng khiến nhiên liệu đắt đỏ hơn. Các nhà kinh tế dự báo tác động dây chuyền sẽ xuất hiện rõ hơn trong những tháng tới.

Trong bối cảnh xung đột với Iran tiếp diễn, tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm tuần thứ tư liên tiếp trong tuần trước, trong khi tồn kho các sản phẩm chưng cất cũng giảm, theo các nguồn tin thị trường dẫn dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API).

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng trước căng thẳng Mỹ - Iran

Theo Reuters, chiều 12/5 (giờ Việt Nam), giá dầu tăng 2% khi những hy vọng về một thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran không còn khả thi, giữa Tehran và Washington còn quá nhiều khác biệt giữa các thỏa thuận về đề xuất hòa bình và điều này lại làm dấy lên lo ngại về nguồn cung dầu thời gian tới.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 2 USD, tương đương 1,9%, lên 106,21 USD/thùng, trong khi giá dầu West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 2,31 USD, tương đương 2,4%, lên 100,38 USD vào lúc 07:26 GMT. Cả hai loại dầu chuẩn đều tăng gần 2,8% vào thứ Hai (11/5).

Ảnh minh họa: Reuters

Tim Waterer, nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade, cho biết trong một email: "Chừng nào các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn chưa đi đến kết luận và việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz bị hạn chế, giá dầu sẽ duy trì ở mức trên 115 USD”.

Saudi Aramco - Giám đốc điều hành Amin Nasser chia sẻ vào ngày 11/5 rằng, sự gián đoạn xuất khẩu dầu qua eo biển có thể làm trì hoãn sự ổn định trở lại của thị trường cho đến năm 2027, với tổn thất khoảng 100 triệu thùng dầu mỗi tuần.

Về phía nguồn cung, các nhà phân tích trong cuộc khảo sát của Reuters dự báo lượng dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm khoảng 1,7 triệu thùng trong tuần trước.

Các mặt hàng xăng trong nước ổn định

Liên Bộ Công Thương – Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 7/5, giá bán lẻ 2 loại dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 29/4.

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 7/5. Giá xăng RON95-III tăng 600 đồng/lít giá bán là 24.350 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 1.170 đồng lít, giá bán mới là 23.790 đồng/lít; Xăng E10 tăng 540 đồng/lít, giá bán mới là 23.730 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 7/5 giảm 680 đồng/lít, giá bán mới là 27.490 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 1.530 đồng/lít, giá bán là 30.450 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.150 đồng/lít, giá bán mới là 21.170 đồng/kg. Kỳ này liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định không trích lập, cũng không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.