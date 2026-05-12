Giá xăng dầu hôm nay 12/5: Giá dầu Brent tăng lên 104,51 USD/thùng

Thứ Ba, 09:13, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá dầu WTI đứng ở mức 97,44 USD/thùng, tăng 2,02 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 103,75 USD/thùng, tăng 2,46 USD/thùng.

Theo Reuters, giá dầu hôm nay 12/5 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 30 cent, tương đương 0,29%, lên 104,51 USD/thùng, trong khi giá dầu West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 31 cent, tương đương 0,32%, lên 98,38 USD…

Giá dầu thế giới tăng

Sáng 12/5 (giờ Việt Nam), giá dầu tăng tại châu Á khi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran có vẻ mong manh, mối lo ngại về nguồn cung vẫn còn hiện hữu.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 30 cent, tương đương 0,29%, lên 104,51 USD/thùng, trong khi giá dầu West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 31 cent, tương đương 0,32%, lên 98,38 USD vào lúc 00:02 GMT. Cả hai loại dầu chuẩn đều tăng gần 2,8% vào thứ Hai.

Tim Waterer, nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade, cho biết trong một email: "Chừng nào các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn chưa đi đến kết luận và việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz bị hạn chế, giá dầu sẽ duy trì ở mức trên 100 USD”.

Những gián đoạn liên quan đến việc eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa đã khiến các nhà sản xuất phải cắt giảm xuất khẩu, với một cuộc khảo sát của Reuters hôm thứ Hai cho thấy, sản lượng dầu của OPEC trong tháng 4/2026 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai thập kỷ.

Chiều tối 11/5, giá dầu WTI đứng ở mức 97,44 USD/thùng, tăng 2,02 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 103,75 USD/thùng, tăng 2,46 USD/thùng.

Theo Reuters, thị trường đã giảm bớt lo ngại sau khi xuất hiện kỳ vọng các bên có thể nối lại đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Giới phân tích cho rằng diễn biến giá dầu hiện phụ thuộc lớn vào các tuyên bố chính trị và rủi ro địa chính trị ngắn hạn.

Ngân hàng Citigroup nhận định giá dầu vẫn còn dư địa tăng nếu tiến trình đàm phán Mỹ - Iran tiếp tục bế tắc. Dù vậy, nhiều yếu tố đang góp phần “hạ nhiệt” thị trường như nhu cầu tiêu thụ yếu hơn, lượng dầu dự trữ được bổ sung và nhập khẩu dầu của Trung Quốc sụt giảm mạnh.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển, nhập khẩu dầu của Trung Quốc trong tháng 4 và 5 có thể giảm xuống còn khoảng 9,2 triệu thùng/ngày, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 11,6 triệu thùng/ngày của năm 2025. Điều này phần nào giúp giảm áp lực lên nguồn cung toàn cầu.

Citi hiện giữ nguyên dự báo giá dầu Brent trong ngắn hạn ở mức 120 USD/thùng, đồng thời cảnh báo thị trường có thể đang đánh giá thấp nguy cơ xung đột kéo dài tại Trung Đông.

Giới chuyên gia nhận định trong ngắn hạn, giá dầu sẽ tiếp tục biến động mạnh theo các thông tin liên quan đến đàm phán Mỹ - Iran cũng như tình hình vận chuyển dầu qua khu vực Vịnh Ba Tư.

Các mặt hàng xăng trong nước tăng giá

Liên Bộ Công Thương – Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 7/5, giá bán lẻ 2 loại dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 29/4.

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 7/5. Giá xăng RON95-III tăng 600 đồng/lít giá bán là 24.350 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 1.170 đồng lít, giá bán mới là 23.790 đồng/lít; Xăng E10 tăng 540 đồng/lít, giá bán mới là 23.730 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 7/5 giảm 680 đồng/lít, giá bán mới là 27.490 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 1.530 đồng/lít, giá bán là 30.450 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.150 đồng/lít, giá bán mới là 21.170 đồng/kg. Kỳ này liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định không trích lập, cũng không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

PV/VOV.VN
Giá xăng dầu hôm nay 11/5: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng nhẹ
Giá xăng dầu hôm nay 9/5: Giá dầu tăng vọt sau khi giao tranh Mỹ - Iran tái diễn
Giá xăng dầu hôm nay 8/5: Giá dầu tăng khi Mỹ tấn công trả đũa Iran
Giá xăng dầu hôm nay 7/5: Giá dầu phục hồi hơn 1% sau cú lao dốc mạnh phiên trước
