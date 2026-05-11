Giá xăng dầu hôm nay 11/5: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng nhẹ

Thứ Hai, 05:00, 11/05/2026
VOV.VN - Giá dầu WTI đứng ở mức 99,2 USD/thùng, tăng 3,8 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 104,9 USD/thùng, tăng 3,69 USD/thùng.

Ngày 11/5, giá dầu WTI đứng ở mức 99,2 USD/thùng, tăng 3,8 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 104,9 USD/thùng, tăng 3,69 USD/thùng.

Các mặt hàng xăng trong nước tăng giá

Liên Bộ Công Thương – Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 7/5, giá bán lẻ 2 loại dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 29/4.

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 7/5. Giá xăng RON95-III tăng 600 đồng/lít giá bán là 24.350 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 1.170 đồng lít, giá bán mới là 23.790 đồng/lít; Xăng E10 tăng 540 đồng/lít, giá bán mới là 23.730 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 7/5 giảm 680 đồng/lít, giá bán mới là 27.490 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 1.530 đồng/lít, giá bán là 30.450 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.150 đồng/lít, giá bán mới là 21.170 đồng/kg. Kỳ này liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định không trích lập, cũng không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Giá dầu vẫn còn dư địa tăng nếu tiến trình đàm phán Mỹ - Iran tiếp tục bế tắc. Ảnh: Reuters

Ngày 10/5, thị trường ghi nhận giá dầu Brent giao dịch ở mức 101,29 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ là 95,42 USD/thùng. Trước đó, giá dầu từng bật tăng tới 3% do lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể làm gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới.

Theo Reuters, thị trường đã giảm bớt lo ngại sau khi xuất hiện kỳ vọng các bên có thể nối lại đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Giới phân tích cho rằng diễn biến giá dầu hiện phụ thuộc lớn vào các tuyên bố chính trị và rủi ro địa chính trị ngắn hạn.

Ngân hàng Citigroup nhận định giá dầu vẫn còn dư địa tăng nếu tiến trình đàm phán Mỹ - Iran tiếp tục bế tắc. Dù vậy, nhiều yếu tố đang góp phần “hạ nhiệt” thị trường như nhu cầu tiêu thụ yếu hơn, lượng dầu dự trữ được bổ sung và nhập khẩu dầu của Trung Quốc sụt giảm mạnh.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển, nhập khẩu dầu của Trung Quốc trong tháng 4 và 5 có thể giảm xuống còn khoảng 9,2 triệu thùng/ngày, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 11,6 triệu thùng/ngày của năm 2025. Điều này phần nào giúp giảm áp lực lên nguồn cung toàn cầu.

Citi hiện giữ nguyên dự báo giá dầu Brent trong ngắn hạn ở mức 120 USD/thùng, đồng thời cảnh báo thị trường có thể đang đánh giá thấp nguy cơ xung đột kéo dài tại Trung Đông.

Giới chuyên gia nhận định trong ngắn hạn, giá dầu sẽ tiếp tục biến động mạnh theo các thông tin liên quan đến đàm phán Mỹ - Iran cũng như tình hình vận chuyển dầu qua khu vực Vịnh Ba Tư.

 

