Giá xăng dầu hôm nay 10/5: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Chủ Nhật, 05:00, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá dầu thế giới tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong phiên giao dịch gần nhất, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và các yếu tố cung - cầu đan xen.

Cụ thể, giá dầu Brent được giao dịch ở mức 101,29 USD/thùng, tăng 1,23 USD, tương đương 1,23%. Trong phiên, giá có thời điểm tăng tới 3% trước khi thu hẹp đà tăng. Dầu thô WTI của Mỹ ở mức 95,42 USD/thùng, tăng 61 cent, tương đương 0,64%.

Theo Reuters, nhập khẩu dầu của Trung Quốc trong tháng 4 đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 4 năm, trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung liên quan đến tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông và eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược của thế giới.

Số liệu hải quan cho thấy nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 38,5 triệu tấn – mức thấp nhất kể từ tháng 7/2022. Dữ liệu từ công ty theo dõi tàu Kpler cũng ghi nhận nhập khẩu đường biển đạt 8,03 triệu thùng/ngày, thấp nhất trong gần 4 năm.

Mặc dù nhập khẩu giảm, tồn kho dầu thô tại Trung Quốc vẫn tăng khoảng 17 triệu thùng trong tháng 4, theo ước tính của Vortexa, song dự báo sẽ giảm trong tháng 5.

Cùng với đó, xuất khẩu các sản phẩm dầu tinh chế của Trung Quốc trong tháng 4 giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng một thập kỷ, chỉ còn 3,1 triệu tấn, do chính sách hạn chế xuất khẩu để ưu tiên thị trường nội địa trong bối cảnh bất ổn khu vực.

 Reuters trích ý kiến của Ngân hàng Citi cho rằng, giá dầu có thể tiếp tục tăng nếu các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn gặp nhiều khó khăn, mặc dù việc giảm tồn kho, xả kho dự trữ dầu chiến lược (SPR), lượng nhập khẩu của Trung Quốc giảm, nhu cầu yếu hơn và các dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng từng thời điểm đã giúp giảm bớt tác động.

Citi nhận định kịch bản cơ sở của họ vẫn là gián đoạn tại eo biển Hormuz sẽ giảm bớt vào cuối tháng 5. Tuy nhiên, việc khó đạt được một thỏa thuận Mỹ - Iran đã làm gia tăng rủi ro tăng giá trong ngắn hạn.

Ngân hàng này giữ nguyên dự báo giá dầu Brent trong 0 - 3 tháng ở mức 120 USD/thùng. Citi dự báo giá Brent trung bình đạt 110 USD/thùng trong quý II, sau đó giảm xuống 95 USD/thùng trong quý III và 80 USD/thùng trong quý IV.

Citi cũng cho biết lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc có thể giảm khoảng 2,4 triệu thùng/ngày trong tháng 4 và 5, xuống còn khoảng 9,2 triệu thùng/ngày so với mức trung bình năm 2025 khoảng 11,6 triệu thùng/ngày, qua đó giúp giảm áp lực lên thị trường dầu toàn cầu, theo dữ liệu theo dõi tàu biển.

Tuy nhiên, Citi nhấn mạnh: “Chúng tôi tiếp tục tin rằng thị trường dầu đang đánh giá thấp yếu tố thời gian kéo dài của rủi ro và các rủi ro cực đoan (tail risks).”

Theo Reuters, nhập khẩu dầu của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần bốn năm vào tháng 4 do việc đóng cửa eo biển Hormuz làm gián đoạn nguồn cung cho quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.

Theo số liệu hải quan công bố hôm thứ Bảy, nhập khẩu dầu thô đã giảm 20% trong tháng 4/2026 xuống còn 38,5 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Trung Quốc nhập khẩu khoảng một nửa lượng dầu thô từ Trung Đông, nơi việc đóng cửa eo biển đã làm giảm đáng kể số lượng tàu chở dầu và các sản phẩm lọc dầu ra thế giới.

Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc đã giảm 20% trong tháng 4/2026

Dữ liệu từ công ty theo dõi tàu Kpler cho thấy nhập khẩu dầu thô bằng đường biển đạt 8,03 triệu thùng mỗi ngày, cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 7/2022.

Bất chấp sự sụt giảm nhập khẩu, công ty theo dõi tàu Vortexa ước tính lượng tồn kho dầu thô đã tăng 17 triệu thùng trong tháng 4, mặc dù họ cho biết con số này sẽ giảm trong tháng 5.

Tình hình bất ổn ở Trung Đông đã khiến Trung Quốc phải quản lý chặt chẽ việc xuất khẩu các sản phẩm tinh chế như xăng hoặc nhiên liệu máy bay để bảo vệ thị trường nội địa.

Chính sách đó đã khiến xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ tinh chế trong tháng 4 giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng một thập kỷ, chỉ đạt 3,1 triệu tấn, giảm khoảng một phần ba so với tháng 3.

Điều này vẫn có thể đánh giá quá cao lượng hàng hóa đến tay khách hàng ở châu Á và các nơi khác vì dữ liệu bao gồm cả các lô hàng đến Hồng Kông, vốn thường là điểm đến chính của các sản phẩm lọc dầu của Trung Quốc và không thuộc diện kiểm soát xuất khẩu.

Nhập khẩu khí đốt tự nhiên cũng giảm 13% xuống còn 8,42 triệu tấn, mặc dù số liệu không phân biệt khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển bằng đường biển với khí đốt vận chuyển bằng đường ống trên bộ. Trung Quốc nhập khẩu một lượng lớn LNG từ vùng Vịnh Trung Đông.

Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong bốn tháng đầu năm vẫn duy trì ở mức cao hơn 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 185,3 triệu tấn.

Ngọc Hoà/VOV.VN
