English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

HĐND tỉnh Vĩnh Long thông qua 19 nghị quyết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Thứ Ba, 20:42, 30/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 30/6, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI khai mạc Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, kịp thời cụ thể hóa các quy định của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo cơ sở pháp lý phục vụ điều hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Sau khi nghiên cứu, thảo luận các tờ trình, báo cáo và dự thảo nghị quyết, các đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long đã thống nhất thông qua 2 báo cáo về phương án sử dụng số tăng thu so với dự toán và dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025; điều chỉnh dự toán ngân sách của một số đơn vị dự toán cấp tỉnh và điều chỉnh ngân sách địa phương cấp dưới năm 2026.

hDnd tinh vinh long thong qua 19 nghi quyet phuc vu phat trien kinh te - xa hoi hinh anh 1
Các đại biểu thông qua các nghị quyết

Kỳ họp cũng thống nhất thông qua 19 nghị quyết quan trọng, tập trung vào các lĩnh vực tài chính - ngân sách, đầu tư công, an sinh xã hội, nông nghiệp và chuyển đổi số. Trong đó có các nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026; quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030; quy định chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm, khu phố; chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch hại; hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá; quy định nguyên tắc phân bổ nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030; hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Tổ công nghệ số cộng đồng giai đoạn 2026-2027.

hDnd tinh vinh long thong qua 19 nghi quyet phuc vu phat trien kinh te - xa hoi hinh anh 2
Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng phát biểu bế mạc

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Minh Dũng đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua; bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phát huy hiệu quả trong thực tiễn, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn mới.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mã số vùng trồng tạo "lá chắn" cho dừa Vĩnh Long trước rào cản thương mại
Mã số vùng trồng tạo "lá chắn" cho dừa Vĩnh Long trước rào cản thương mại

VOV.VN - Vĩnh Long hiện đã cấp hơn 100 mã số vùng trồng với trên 27.000 ha đủ điều kiện phục vụ xuất khẩu. Cùng với việc phát triển vùng nguyên liệu hữu cơ và tăng cường truy xuất nguồn gốc, địa phương đang từng bước xây dựng “lá chắn” giúp ngành dừa giảm thiểu rủi ro từ các biện pháp phòng vệ thương mại.

Mã số vùng trồng tạo "lá chắn" cho dừa Vĩnh Long trước rào cản thương mại

Mã số vùng trồng tạo "lá chắn" cho dừa Vĩnh Long trước rào cản thương mại

VOV.VN - Vĩnh Long hiện đã cấp hơn 100 mã số vùng trồng với trên 27.000 ha đủ điều kiện phục vụ xuất khẩu. Cùng với việc phát triển vùng nguyên liệu hữu cơ và tăng cường truy xuất nguồn gốc, địa phương đang từng bước xây dựng “lá chắn” giúp ngành dừa giảm thiểu rủi ro từ các biện pháp phòng vệ thương mại.

Cháy lớn tại công ty thủy sản Gò Đàng ở Vĩnh Long, thiệt hại nhiều tài sản
Cháy lớn tại công ty thủy sản Gò Đàng ở Vĩnh Long, thiệt hại nhiều tài sản

VOV.VN - Rạng sáng nay (29/6), hỏa hoạn lớn bùng phát tại Công ty Cổ phần Gò Đàng trong Khu công nghiệp An Hiệp (Vĩnh Long), thiêu rụi nhiều máy móc, thiết bị và tài sản. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khống chế đám cháy, nguyên nhân đang được điều tra.

Cháy lớn tại công ty thủy sản Gò Đàng ở Vĩnh Long, thiệt hại nhiều tài sản

Cháy lớn tại công ty thủy sản Gò Đàng ở Vĩnh Long, thiệt hại nhiều tài sản

VOV.VN - Rạng sáng nay (29/6), hỏa hoạn lớn bùng phát tại Công ty Cổ phần Gò Đàng trong Khu công nghiệp An Hiệp (Vĩnh Long), thiêu rụi nhiều máy móc, thiết bị và tài sản. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khống chế đám cháy, nguyên nhân đang được điều tra.

Du lịch Vĩnh Long hướng đến phát triển bền vững
Du lịch Vĩnh Long hướng đến phát triển bền vững

VOV.VN - Với lợi thế tài nguyên du lịch phong phú và không gian phát triển được mở rộng, Vĩnh Long đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, hướng đến phát triển du lịch xanh, thân thiện và bền vững.

Du lịch Vĩnh Long hướng đến phát triển bền vững

Du lịch Vĩnh Long hướng đến phát triển bền vững

VOV.VN - Với lợi thế tài nguyên du lịch phong phú và không gian phát triển được mở rộng, Vĩnh Long đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, hướng đến phát triển du lịch xanh, thân thiện và bền vững.

Ban Quản lý dự án khu vực Tam Bình (Vĩnh Long) chi sai hơn 3,4 tỷ đồng
Ban Quản lý dự án khu vực Tam Bình (Vĩnh Long) chi sai hơn 3,4 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 26/6, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long ban hành Kết luận thanh tra việc thực hiện chấp hành pháp luật trong công tác quản lý thu, chi tài chính và các nguồn thu khác đối với Ban Quản lý dự án khu vực Tam Bình (Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Tam Bình cũ).

Ban Quản lý dự án khu vực Tam Bình (Vĩnh Long) chi sai hơn 3,4 tỷ đồng

Ban Quản lý dự án khu vực Tam Bình (Vĩnh Long) chi sai hơn 3,4 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 26/6, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long ban hành Kết luận thanh tra việc thực hiện chấp hành pháp luật trong công tác quản lý thu, chi tài chính và các nguồn thu khác đối với Ban Quản lý dự án khu vực Tam Bình (Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Tam Bình cũ).

Du lịch phục hồi mạnh, Vĩnh Long mở rộng các sản phẩm mới
Du lịch phục hồi mạnh, Vĩnh Long mở rộng các sản phẩm mới

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động du lịch Vĩnh Long tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực; ước tính đón và phục vụ trên 3,26 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 3.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đến tỉnh Vĩnh Long ước đạt trên 575.600 lượt trong nửa đầu năm.

Du lịch phục hồi mạnh, Vĩnh Long mở rộng các sản phẩm mới

Du lịch phục hồi mạnh, Vĩnh Long mở rộng các sản phẩm mới

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động du lịch Vĩnh Long tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực; ước tính đón và phục vụ trên 3,26 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 3.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đến tỉnh Vĩnh Long ước đạt trên 575.600 lượt trong nửa đầu năm.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội