HĐND tỉnh Vĩnh Long thông qua 19 nghị quyết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Sau khi nghiên cứu, thảo luận các tờ trình, báo cáo và dự thảo nghị quyết, các đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long đã thống nhất thông qua 2 báo cáo về phương án sử dụng số tăng thu so với dự toán và dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025; điều chỉnh dự toán ngân sách của một số đơn vị dự toán cấp tỉnh và điều chỉnh ngân sách địa phương cấp dưới năm 2026.

Các đại biểu thông qua các nghị quyết

Kỳ họp cũng thống nhất thông qua 19 nghị quyết quan trọng, tập trung vào các lĩnh vực tài chính - ngân sách, đầu tư công, an sinh xã hội, nông nghiệp và chuyển đổi số. Trong đó có các nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026; quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030; quy định chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm, khu phố; chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch hại; hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá; quy định nguyên tắc phân bổ nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030; hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Tổ công nghệ số cộng đồng giai đoạn 2026-2027.

Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng phát biểu bế mạc

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Minh Dũng đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua; bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phát huy hiệu quả trong thực tiễn, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn mới.