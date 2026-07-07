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Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM: "Đừng chờ đến kỳ tiếp xúc mới giải quyết việc cho dân!"

Thứ Ba, 20:44, 07/07/2026
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VOV.VN - Mùa mưa bão cận kề mang theo nỗi lo "bẫy cây xanh" đè lưới điện, cùng sự sốt ruột của người dân trước những dự án hạ tầng chậm tiến độ. Tất cả những trăn trở ấy đã biến buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khóa XI tại phường Phú Lợi vào chiều 7/7 thành một diễn đàn đối thoại thẳng thắn.

Nhiều nỗi trăn trở

Một trong những vấn đề chiếm thời lượng lớn và được nhiều cử tri nêu lên nhất là tình trạng bất cập trong quản lý, quy hoạch cây xanh đô thị. Nhiều cử tri phản ánh, dọc các tuyến đường trên địa bàn phường Phú Lợi (trước đây thuộc TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), hiện nay còn tồn tại nhiều loại cây thân gỗ lớn như sao, dầu, với chiều cao lên tới 30-40m.

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Cây xanh ở phường Phú Lợi ngã đổ sau cơn mưa tháng 6/2026

Độ cao quá khổ này khiến cành nhánh liên tục va quệt, đe dọa hệ thống đường dây điện. Đáng lo ngại hơn, bộ rễ của những cây lớn này đang đội lên cao, làm hỏng vỉa hè và có nguy cơ ngã đổ rất lớn khi mùa mưa bão đổ bộ. Bên cạnh đó, tình trạng cành cây mọc lấn, đâm thẳng vào mái nhà dân nhưng người dân không thể tự ý cắt tỉa đang gây ra nhiều bức xúc.

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 Cử tri Nguyễn Sỹ Long phản ánh về vấn chậm tiến độ các dự án 

Bày tỏ sự lo lắng, cử tri Nguyễn Sỹ Long thẳng thắn: "Mùa mưa tới rồi, không cắt tỉa là rất dễ gãy đổ. Khi xảy ra sự cố, ai sẽ chịu trách nhiệm? Công ty đô thị và ngành điện lực phải phối hợp chặt chẽ để cắt tỉa cho hài hòa. Về lâu dài, cần tính toán thay thế bằng loại cây phù hợp với đô thị, cây bóng mát phải nằm dưới đường điện chứ không thể để cây cao cả mấy chục mét sẽ không phù hợp."

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Dự án kênh Bưng Biệp- Suối Cát đang được thi công (ảnh: CT)

Bên cạnh câu chuyện cây xanh, cử tri Phú Lợi cũng bày tỏ sự sốt ruột trước tiến độ thi công hạ tầng trên địa bàn. Cụ thể, dự án kênh Bưng Biệp - Suối Cát kéo dài quá lâu, hệ thống rào chắn sơ sài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Tình trạng ngập úng liên tục tại Quốc lộ 13, dự án Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (Bệnh viện 1.500 giường) chậm tiến độ nhiều năm qua tiếp tục là tâm điểm chất vấn của cử tri.

Phải giải quyết ngay kiến nghị cho cử tri 

Trả lời về các vấn đề thuộc thẩm quyền, cán bộ và lãnh đạo phường Phú Lợi cho biết, đối với dự án kênh Bưng Biệp - Suối Cát, phường đã làm việc và yêu cầu đơn vị thi công nghiêm túc khắc phục, đảm bảo rào chắn an toàn.

Về kế hoạch khám sức khỏe toàn dân theo chủ trương chung của TP.HCM, phường sẽ quyết liệt triển khai, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/10 năm nay. Riêng với vấn nạn dạy thêm học thêm, địa phương sẽ tăng cường giám sát chặt chẽ để ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực.

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Bệnh viện 1.500 giường chậm tiến độ

Giải trình trực tiếp trước cử tri về "siêu dự án" Bệnh viện 1.500 giường, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế. Trước đây, Bình Dương cũ chưa có kinh nghiệm triển khai các công trình y tế mang tầm cỡ lớn nên quá trình chuẩn bị, hoàn thiện các hạng mục liên tục gặp vướng mắc, dẫn đến tiến độ bị trì trệ.

Sau khi thực hiện hợp nhất với TP.HCM, Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương đã sáp nhập vào Ban Quản lý các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp (đơn vị có kinh nghiệm thực hiện các siêu dự án y tế, giáo dục quy mô lớn của TP,HCM). Hiện tại, Ban quản lý mới đang ra quân vô cùng quyết liệt để sớm đưa bệnh viện 1.500 giường vào vận hành, phục vụ nhân dân.

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Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

Đối với "rốn ngập" Quốc lộ 13, dự án nâng cấp, mở rộng toàn tuyến đang được đẩy nhanh, kỳ vọng giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng và ùn tắc sau khi hoàn thành.

Bà Phượng yêu cầu lãnh đạo phường Phú Lợi phải chủ động tiếp nhận và xử lý ngay các phản ánh của người dân thuộc thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền phải lập tức chuyển lên cơ quan chức năng, tuyệt đối không phải chờ đến đợt tiếp xúc cử tri mới ghi nhận, giải quyết. 

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Toàn cảnh tiếp xúc cử tri 

Nhấn mạnh về tinh thần phục vụ nhân dân, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng nêu rõ, nếu cứ chờ đến đợt tiếp xúc cử tri tiếp theo vào tháng 11/2026 để nghe dân phản ánh thì đã quá trễ, làm ảnh hưởng lớn đến công việc và đời sống của bà con:

"Tôi đề nghị cử tri trong quá trình sinh sống, làm việc tại địa phương, nếu có bất cứ vấn đề gì cần chính quyền giải quyết, chúng ta cứ mạnh dạn và kịp thời đến liên hệ, phản ánh ngay với UBND phường Phú Lợi để được giải quyết một cách thỏa đáng và nhanh chóng nhất".

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"Treo" sổ hồng 20 năm trên đất KCN, Chủ tịch HĐND TP.HCM chốt thời hạn xử lý

VOV.VN - Sáng 7/7, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cùng tổ đại biểu đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND TPHCM khoá XI (nhiệm kỳ 2026-2031) tại phường Bình Dương và phường Chánh Hiệp. Tại đây, những vấn đề bức xúc kéo dài về quyền lợi đất đai, lo ngại ô nhiễm môi trường của người dân đã được nêu ra.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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