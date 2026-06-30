HĐND thành phố Cần Thơ thông qua 48 Nghị quyết tại kỳ họp thường lệ giữa năm

Kỳ họp HĐND thành phố Cần Thơ lần này đã xem xét toàn diện các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết theo chương trình; đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thu chi ngân sách Nhà nước, đầu tư công và các mặt công tác quan trọng khác của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2026.

Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp HĐND thành phố Cần Thơ

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã xem xét, quyết định và thống nhất thông qua 48/48 dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Các Nghị quyết này tập trung vào nhiều lĩnh vực quan trọng, thiết thực đối với sự phát triển của thành phố như: Phát triển kinh tế - xã hội; tài chính, ngân sách; công tác quy hoạch, quản lý đất đai, đầu tư công, chính sách đầu tư cụm công nghiệp, nhà ở xã hội, thiết bị phòng cháy, chữa cháy ở các khu dân cư; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp, hợp tác xã, hỗ trợ hoạt động khuyến nông, phát triển giống chủ lực; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức ở thành phố về cấp xã, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, số lượng và chức danh người tham gia hoạt động ở ấp, khu vực, cộng tác viên dân số, đội công tác xã hội tình nguyện ở xã, phường; các vấn đề về chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển thanh niên, phòng chống bạo lực gia đình và các lĩnh vực quản lý Nhà nước khác.

Các đại biểu tại phiên bế mạc kỳ họp

Các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp HĐND thành phố Cần Thơ không chỉ giải quyết các yêu cầu trước mắt, mà còn góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực mới cho tăng trưởng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, kết quả của kỳ họp mới là bước khởi đầu. Điều quan trọng hơn là các Nghị quyết đã được thông qua phải nhanh chóng được cụ thể hóa bằng các quyết định, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, phải được tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả trong thực tiễn đời sống.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Ông Đồng Văn Thanh cho biết: “Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện ngay các Nghị quyết vừa được HĐND thành phố thông qua, đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định. Xây dựng cụ thể kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết, xác định rõ lộ trình, trách nhiệm, kết quả đầu ra. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, bảo đảm các nghị quyết sớm phát huy hiệu quả".