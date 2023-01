Chủ tịch nước kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk

Trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng 15/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Tại Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk. Qua cầu truyền hình, Chủ tịch nước đã nói chuyện trực tiếp với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào tại các đồn biên phòng trên địa bàn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk.

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, cùng với duy trì sẵn sàng chiến đấu cao, Bộ đội Biên phòng đã thực hiện tốt công tác bảo đảm, chăm lo tết cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới; cụ thể là triển khai hiệu quả các chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên Phòng”. Các đơn vị đã tổ chức tặng 1.006 suất quà, gói 3.356 chiếc bánh trưng, phát phiếu gian hàng không đồng; phối hợp khám chữa bệnh cho bà con…

Qua cầu truyền hình, Chủ tịch nước đã nghe chỉ huy các đồn Biên phòng báo cáo về các biện pháp ứng trực, sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau Tết.

Báo cáo Chủ tịch nước, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Serepok, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắc Lắk,cho biết, đơn vị đã chủ động tổ chức cho bộ đội vui xuân đón tết an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao. Đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã để huy động 95 triệu đồng thăm, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ đồn xin hứa đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như công tác sẵn sàng chiến đấu rất cao của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Serepok, Chủ tịch nước đề nghị Đồn Biên phòng tổ chức cho bộ đội ăn Tết sớm, tạo điều kiện cho một số bộ đội ở xa được về thăm quê trước, quan tâm đến đời sống cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, là lo Tết cho dân, quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, Chủ tịch nước lưu ý lực lượng biên phòng trong quan hệ quân dân gắn bó, kết hợp với cấp ủy, chính quyền hết sức kịp thời trong việc giải quyết các tình huống xảy ra.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng gửi lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất tới cán bộ, sỹ quan, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đang công tác, làm nhiệm vụ tại các đồn biên phòng trên các tuyến biên giới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Tôi đánh giá cao báo cáo của đồng chí Chỉ huy trưởng về chăm lo Tết cho bộ đội. Đồn biên phòng ở những nơi xa xôi, hẻo lánh, khó khăn. Chúng ta quan tâm cho mọi người dân không để ai đói cơm, lạt muối, khó khăn, nhưng cũng phải chăm lo cán bộ chiến sĩ ngày đêm bảo vệ biên cương Tổ quốc. Xuân Quý Mão tôi thấy các đồng chí tổ chức rất nhiều chương trình ý nghĩa, trong đó có chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản". Tinh thần biên phòng ở đâu, người dân no ấm đến đó. Đó là hình ảnh rất đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và của “chiến sĩ quân hàm xanh”.

Đề cập đến nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới quốc gia và tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, đầm ấm; đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Cùng với đó là phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk

Chủ tịch nước yêu cầu chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tinh thông về nghiệp vụ, giỏi về quân sự, nắm vững kiến thức chung về kinh tế, văn hóa, xã hội; am hiểu tình hình địa bàn, phong tục tập quán và biết nói tiếng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước căn dặn Bộ đội Biên phòng tỉnh chú trọng thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng hai bên biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Đắk Lắk

Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và tặng quà 200 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Đắk Lắk. Chủ tịch nước, đánh giá cao các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắc trong chăm lo đời sống công nhân, mức thưởng Tết Quý Mão bình quân 6 triệu đồng/người, thu nhập bình quân hơn 8 triệu đồng/tháng; tích cực hỗ trợ nhà ở cho công nhân và triển khai hiệu quả các thiết chế công đoàn. Chủ tịch nước đề nghị tỉnh và các cấp công đoàn rà soát việc chăm lo Tết cho công nhân, lao động, nhất là người dân tộc thiểu số, triển khai các hoạt động thiết thực để mọi người đều có Tết./.