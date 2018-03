Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ cho cán bộ ngoại giao

Chiều 26/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam cho 6 cán bộ ngoại giao tại 6 địa bàn thường trú và 9 địa bàn kiêm nhiệm, nhiệm kỳ 2018-2021.

Chủ tịch nước phát biểu tại buổi lễ trao Quyết định

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao các Quyết định bổ nhiệm Đại sứ cho ông Hà Kim Ngọc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ; ông Đặng Đình Quý, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực nước CHXHCN Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc tại New York, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ; ông Tạ Văn Thông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại New Zealand kiêm nhiệm Cộng hòa Fiji và Nhà nước độc lập Samoa; ông Phạm Vinh Quang, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Indonesia kiêm nhiệm Cộng hòa Dân chủ Timo Leste và Quốc gia Độc lập Papua New Guinea; ông Lê Huy Hoàng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Mozambique, kiêm nhiệm Cộng hòa Madagaska, Cộng hòa Seychelles và Cộng hòa Mauritius; ông Nguyễn Mạnh Hiển, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Iran, kiêm nhiệm Syria và Iraq.

Chủ tịch nước trao Quyết định cho ông Hà Kim Ngọc

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng các vị được Đảng, Nhà nước bổ nhiệm làm Đại sứ tại các quốc gia là những đối tác quan trọng, gồm đối tác toàn diện - Hoa Kỳ, đối tác chiến lược - Indonesia, đối tác toàn diện đang hướng tới chiến lược - New Zealand; Mozambique, Iran, Iraq là các nước bạn bè truyền thống và có vị trí rất quan trọng tại châu Phi và Trung Đông; Liên Hợp Quốc là tổ chức toàn cầu, hoạt động trong tất cả các lĩnh vực quan trọng đối với cả cộng đồng quốc tế và đời sống của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Chủ tịch nước cho rằng, đây là vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Chủ tịch nước nêu rõ, qua hơn 30 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ta trong quan hệ đối ngoại rộng mở, bao gồm cả những khuôn khổ hợp tác chặt chẽ với các đối tác quan trọng được nâng lên. Tuy nhiên, môi trường an ninh và phát triển đang có diễn biến phức tạp. Chủ tịch nước cho rằng, nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là đối ngoại - một trong những lực lượng ở tuyến đầu, đòi hỏi phải có tư duy mới và cách nhìn mới “biến nguy thành an”, biến thách thức thành cơ hội, định vị Việt Nam sao cho có lợi nhất trong cục diện thế giới và khu vực đang định hình hiện nay.

Chủ tịch nước và các Đại sứ nhiệm kỳ 2018-2021 vừa được trao Quyết định

Chủ tịch nước cho rằng, trong bối cảnh đó, các vị Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, trên cơ sở kiên định lợi ích quốc gia, dân tộc là tối thượng, thấm nhuần và vận dụng linh hoạt tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, chú trọng đổi mới các mặt công tác theo hướng phục vụ tốt nhất mục tiêu phát triển bền vững và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Chủ tịch nước cho rằng, hơn lúc nào hết, công tác ngoại giao cần phát huy vai trò tiên phong. Trên tình thần đó, Chủ tịch nước yêu cầu các Đại sứ được bổ nhiệm hôm này cần nhạy bén, chủ động, sáng tạo trong tình hình mới, tận dụng mọi cơ hội nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Chúng ta phải tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nhằm tăng cường xây dựng lòng tin, phòng ngừa và cảnh báo xung đột; kiên trì giải pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và nguyên tắc ứng xử của khu vực; nêu cao ngọn cờ chính nghĩa và công lý, lấy yêu chuộng hòa bình của dân tộc, đồng thời sẵn sàng các phương án đấu tranh, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích của ta trên biển; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ của bạn bè quốc tế”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị.

Chủ tịch nước yêu cầu các vị Đại sứ cần chú trọng nâng cao hiệu quả ngoại giao kinh tế, nhất là hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, bám sát nhu cầu của các địa phương. Đồng thời tìm tòi giải pháp nhằm đa dạng hóa, mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao, tranh thủ các nguồn lực phục vụ tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Trong công tác đối ngoại đa phương, Chủ tịch nước cho rằng, trên tinh thần “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”, các Đại sứ cần phát huy vai trò, thúc đẩy các sáng kiến của ta tại các cơ chế, diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc và ASEAN.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng: “Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và chuẩn bị tiếp nhận trong trách Chủ tịch ASEAN vào năm 2020. Khẳng định, đây là những cơ chế quan trọng để ta tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế và đóng góp vào công việc chung của cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, bà con kiều bào, công dân ta ở nước ngoài là bộ phận máu thịt không thể tách rời của dân tộc ta. Do đó, công tác kiều bào và bảo hộ công dân luôn là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Đại sứ quán và của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Chủ tịch nước yêu cầu các Đại sứ cần tích cực vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Thay mặt các Đại sứ được bổ nhiệm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Hà Kim Ngọc bày tỏ lòng biết ơn đối với phần thưởng cao quý, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước dành cho các cán bộ ngoại giao; Nhấn mạnh, việc Chủ tịch nước trực tiếp trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ và giao nhiệm vụ thể hiện sự quan tâm, động viên to lớn đối với toàn thể cán bộ công chức ngành ngoại giao, tạo nên động lực to lớn giúp ngành ngoại giao và các Đại sứ hoàn tốt các nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng, Nhà nước giao phó. Đại sứ khẳng định các Đại sứ sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu trên các cương vị công tác, đóng góp hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

