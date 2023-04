Chủ tịch Quốc hội: Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là chúng ta kiến tạo ra nó

Hội nghị được tổ chức tại Cung San Martín, Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina - nơi hội tụ những nhà ngoại giao tầm vóc, những nhà kinh tế tài giỏi và những nhà trí thức uyên bác của quốc gia.

Tham dự hội nghị có Giám đốc học viện Ngoại giao, Đại sứ Eduardo Lionel Demayo; Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Eduardo Valdés cùng các đại biểu của Quốc hội Argentina; đại diện của các cơ quan đại diện ngoại giao tại Argentina; đại diện của các trường đại học, học viện và cũng như các thành viên khác của Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến kí kết hiệp định dẫn độ.

Việc phát triển đồng thời phải bảo vệ môi trường là những kinh nghiệm mà Argentina cần quan tâm

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Eduardo Valdés nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức đến Argentina của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ quan trọng nhất trong 13 năm qua với sự tháp tùng của nhiều thành phần trong đoàn đã thể hiện rất rõ quan điểm và mong muốn của cả hai nước trong việc củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Đánh giá cao sự phát triển, tăng trưởng nhanh trong hợp tác thương mại của hai nước, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện tin tưởng rằng, chuyến thăm này hai bên có thể thiết lập cơ chế để tiếp tục thúc đẩy những cuộc đàm phán cho các mặt hàng của Việt Nam và Argentina thâm nhập vào thị trường của nhau; đồng thời nhấn mạnh, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội là dấu mốc quan trọng để hai bên có thể cụ thể hóa các mối quan hệ hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dựu kiện kỉ niệm 50 năm quan hệ Argentina – Việt Nam hiện tại và tương lai

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Argentina nhấn mạnh, Việt Nam là một đất nước đang ngày càng phát triển một cách rất tích cực trên thế giới. Sự phát triển của Việt Nam là một trong những hình mẫu quan trọng cho Argentina tham khảo và chiến lược của Việt Nam phục vụ cho việc phát triển đồng thời phải bảo vệ môi trường là những kinh nghiệm mà Argentina cần quan tâm.

"Theo đó, nhân dịp chuyến thăm này chúng tôi mong muốn ngoài những hợp tác truyền thống, hai nước sẽ mở rộng hợp tác mới và đặc biệt là hợp tác nghị viện, văn hóa, du lịch, thể thao. Trong lĩnh vực Nghị viện, tôi muốn nhấn mạnh việc, hai bên đã thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị giữa hai nước. Nhóm nghị sĩ nghị sẽ là những cơ chế quan trọng để hai bên có thể tăng cường hơn nữa quan hệ nghị viện.

Ngoài ra, để củng cố quan hệ nghị viện giữa hai nước đã ký một thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam, Hạ viện Argentina qua đó đạt một bước nhảy vọt trong quan hệ hợp tác nghị viện song phương và tạo ra cơ chế đối thoại trao, đổi thông tin, kinh nghiệm trong vấn đề lập pháp mà hai bên cùng quan tâm", Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Argentina nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dựu kiện kỉ niệm 50 năm quan hệ Argentina – Việt Nam hiện tại và tương lai

Theo Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Argentina, bên cạnh đó, hai bên còn nhiều lĩnh vực hợp tác như đào tạo cho các chuyên gia của Quốc hội; tăng cường trao đổi đoàn; hợp tác trong vấn đề giới và bình đẳng giới; hợp tác giữa các địa phương; hợp tác đá bóng; đẩy mạnh hợp tác về văn hóa và giáo dục, du lịch, đây là những vấn đề hai nước còn nhiều tiềm năng nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa giao lưu nhân dân.

Những giá trị tương đồng là xung lực mạnh mẽ để đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn phát triển mới

Trong bài phát biểu dài hơn 30 phút tại sự kiện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nêu 3 vấn đề quan trọng bao gồm: Tình hình thế giới; tình hình và chính sách đối ngoại của Việt Nam; về tầm nhìn trong quan hệ giữa Việt Nam và khu vực Mỹ Latinh 10 năm tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ ấn tượng và chúc mừng Argentina, quê hương của điệu tango quyến rũ và cũng là cường quốc bóng đá thế giới về những thành tựu to lớn, đáng tự hào đạt được trong công cuộc khôi phục, phát huy dân chủ và phát triển đất nước hơn 40 năm qua. Argentina đang ngày càng khẳng định và phát huy vị thế, vai trò ở khu vực và trên thế giới với nền kinh tế năng động, hiện đại.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dựu kiện kỉ niệm 50 năm quan hệ Argentina – Việt Nam hiện tại và tương lai

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thế giới bên cạnh những mặt thuận lợi và tiềm năng to lớn, đang phải đối mặt với vô vàn thách thức. Vì thế hơn bao giờ hết, các quốc gia cần đoàn kết, hợp tác và thống nhất, cùng chung tay ứng phó với những thách thức mang tính toàn cầu. Các nước cần nỗ lực vượt bậc, nêu cao trách nhiệm trước cộng đồng quốc tế để tạo dựng hoà bình và hợp tác, coi đó là xu thế chủ đạo, là dòng chảy chính của thời đại. Đồng thời cần nắm bắt những cơ hội to lớn do các xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo mang đến.

Về tầm nhìn trong quan hệ giữa châu Á và khu vực Mỹ Latinh 10 năm tới, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt và phức tạp, Việt Nam kiên định không chọn bên mà chọn lẽ phải, dựa vào luật pháp quốc tế. Việt Nam chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương khu vực và quốc tế, góp phần xây dựng một trật tự quốc tế hòa bình, ổn định, trong đó lợi ích chính đáng của các dân tộc được bảo đảm, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi với khu vực Mỹ Latinh. Hiện nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với tất cả 33 nước trong khu vực, trong đó có các bạn bè truyền thống, gắn bó lâu đời, cả về lịch sử, tình cảm và chia sẻ nhiều điểm tương đồng về truyền thống, văn hóa và lợi ích chung. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của Việt Nam trên hành trình bôn ba tìm đường cứu nước đầu thế kỷ XX, Người đã dừng chân tại Argentina và Uruguay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dựu kiện kỉ niệm 50 năm quan hệ Argentina – Việt Nam hiện tại và tương lai

Về chính sách đối ngoại của Việt Nam và Quan hệ Việt Nam – Argentina, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện với Argentina. Năm 2023 là mốc son trong mối quan hệ giữa hai nước kỷ niệm 50 năm xây dựng và vun đắp quan hệ hữu nghị. Lịch sử Việt Nam khắc ghi: Argentina là một trong 3 nước Nam Mỹ đi đầu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngay từ năm 1973. Ác-hen-ti-na là một trong 4 đối tác toàn diện của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh (từ năm 2010).

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tuy cách xa nhau nửa vòng trái đất và dẫu ở hai châu lục, hai dân tộc vẫn cùng chia sẻ và phát triển những giá trị chung văn minh và tiến bộ: Đó là khát vọng độc lập, dân chủ và phát triển cho đất nước, tự do, hạnh phúc và tiến bộ cho nhân dân.

"Nếu Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi kiên định “Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” thì Tướng José de San Martin, Anh hùng dân tộc của Argentina và khu vực Nam Mỹ khẳng định: “Tất cả chúng ta hãy vì tự do. Chúng ta thà chết chứ không làm nô lệ”. Đó là cuộc gặp gỡ lịch sử về tư tưởng và hành động mang tầm chân lý đẹp như cùng hẹn trước của hai đất nước chúng ta", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những giá trị thiêng liêng, tương đồng và tình cảm đó là tài sản vô giá, là chất keo tự nhiên hữu cơ và xung lực mạnh mẽ để đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn phát triển mới, với 3 phương diện căn bản về chính trị - ngoại giao: về kinh tế, thương mại; về văn hóa, giáo dục, du lịch.

Ký kết hợp tác giữa TTXVN với hãng thông tấn Argentina

Theo đó, hai nước cần tiếp tục tăng cường xây dựng quan hệ giữa Lãnh đạo hai nước, qua các chuyến thăm cấp cao và tiếp xúc tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; phát huy mạnh mẽ vai trò của kênh Nghị viện hai nước, các chính đảng; phát huy vai trò của các cơ chế đối thoại, trong đó có tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, vai trò của các cơ quan đại diện tại mỗi nước; tăng cường ủng hộ, phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Phát huy tối đa vai trò của Uỷ ban Liên Chính phủ, hoàn thiện khung pháp lý, nhất là các hiệp định tránh đánh thuế trùng, kiểm dịch động thực vật, dịch vụ hàng không, kể cả thiết lập đường bay thẳng Việt Nam - Argentina, mở cửa thị trường thuận lợi nhất cho hàng hóa của nhau; thúc đẩy hợp tác kỹ thuật nông nghiệp, chế biến nông sản; hợp tác khai thác lithium, công nghệ sản xuất khí hydro xanh; kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước và khuyến khích đầu tư sang nhau; đặc biệt là đẩy mạnh hợp tác, kết nối giữa các địa phương và giao lưu nhân dân hai nước.

Hai bên cần tận dụng các khuôn khổ và hiệp định tự do thương mại, đặc biệt là Mercosul, CPTPP, đồng thời hướng tới FTA giữa Việt Nam và Mercosul. Nắm bắt cơ hội phát triển xanh, sạch, bền vững, đổi mới và sáng tạo mà Việt Nam và Argentina có thế mạnh có thể bổ sung cho nhau.

Tăng cường hợp tác về giáo dục, đào tạo giữa các trường đại học, trung tâm nghiên cứu; đề nghị Argentina cấp học bổng học tiếng Tây Ban Nha cho sinh viên Việt Nam; thúc đẩy trao đổi đoàn và hợp tác về thể thao, đặc biệt là hợp tác giữa liên đoàn bóng đá hai nước và một số hợp tác cụ thể như mở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, đấu giao hữu; tăng cường mở và lan tỏa các trang tiếng Tây Ban Nha trên các định chế truyền thông lớn của Việt Nam. Thúc đẩy hợp tác xúc tiến du lịch, trao đổi kinh nghiệm quản lý và phát triển du lịch.

Kết thúc bài phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là chúng ta kiến tạo ra nó. Một hình dung một nửa thế kỷ sau quan hệ Việt Nam và Argentina như thế nào? Chúng ta phải cùng nhau thúc đẩy để kiến tạo tương lai này. Khi chúng ta đoàn kết ý chí của chúng ta cũng nhất định san bằng mọi trở ngại để vươn tới tương lai.

"Chúng ta có đầy đủ cơ sở để tin rằng, hai nước, hai khu vực chúng ta sẽ hợp tác toàn diện, thực chất, mạnh mẽ, chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa như tinh thần đoàn kết, đồng đội của bóng đá và tinh thần phối hợp nhịp nhàng của điệu nhảy Tango huyền thoại; trên nền móng lịch sử vô giá, cùng nhau viết tiếp những trang sử mới ngày càng tươi đẹp của hai nước Việt Nam - Ác-hen-ti-na trong cuốn sách về thế giới trong 10 năm, trong 50 năm tiếp theo", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến ký các văn kiện, bao gồm: Hiệp định dẫn độ; Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù; Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự; Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam với Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina; Bản thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ giữa Thông tấn xã Việt Nam với Hãng thông tấn Quốc gia Argentina./.