Chủ tịch Quốc hội: Chuyển đổi số nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội

Tham dự cuộc làm việc có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Quốc hội và các Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên - Trưởng Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Ban chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, cuộc làm việc nhằm rà soát, đánh giá việc triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công tác chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan liên quan.

Thời gian qua, lãnh đạo Quốc hội rất quan tâm đến công tác chuyển đổi số, số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Quốc hội, trước khi có Nghị quyết 57, Quốc hội đã thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Quốc hội điện tử và tổ chức nhiều cuộc họp; lựa chọn Tập đoàn Viettel tham gia xây dựng Quốc hội số, đồng thời mời chuyên gia người Việt ở Singapore phối hợp xây dựng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ hoạt động của Quốc hội.

Nổi bật năm 2025, Quốc hội đã phát động phong trào “Bình dân học vụ số”. Phong trào này đã góp phần phổ cập kỹ năng số, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao.

Cho rằng, nếu làm tốt chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, sẽ góp phần trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, theo Chủ tịch Quốc hội, chuyển đổi số không chỉ là phần mềm, hệ thống hay nền tảng công nghệ mà quan trọng hơn phải tạo ra thay đổi thực chất trong phương thức làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, chất lượng hoạt động của Quốc hội. Chuyển đổi số không chỉ là khẩu hiệu, mà phải đi vào công việc hằng ngày, đem lại hiệu quả cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý còn nhiều bất cập như một số nhiệm vụ, dự án còn chậm; tình trạng xử lý văn bản giấy song song với xử lý trên môi trường số vẫn còn tồn tại; dữ liệu còn phân tán, chưa thống nhất; thủ tục đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ thông tin còn chậm; đồng thời yêu cầu các cơ quan rà soát kỹ các đầu việc theo phụ lục của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Nghị quyết 57 trên tinh thần làm rõ tiến độ, nguyên nhân của các ách tắc gắn với trách nhiệm cụ thể.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự đã tập trung đánh giá tổng thể việc thực hiện Nghị quyết 57 trong thời gian qua; làm rõ những kết quả nổi bật, những đóng góp trong hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn; tiến độ thực hiện các kế hoạch của Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời đánh giá việc Quốc hội tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí việc hợp nhất Hai ban chỉ đạo thành một; lưu ý Ban Chỉ đạo phải sát sao công việc, không để công việc chậm, muộn; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, cương quyết thực hiện chủ trương ai không tham gia, không đáp ứng được yêu cầu về chuyển đổi số thì đứng sang một bên.

Về kết quả thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần được lan tỏa ra toàn hệ thống chính trị khi có đủ điểu kiện; bên cạnh đó, tiếp tục triển khai những tài liệu về kỹ năng số cho cán bộ, công chức trong Quốc hội để bảo đảm những kiến thức, kỹ năng này có giá trị ứng dụng cao.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc nghiên cứu, ứng dụng AI trong hoạt động của Quốc hội phải vận hành theo mô hình "kiềng ba chân": một là, người ra đề bài, nghiệp vụ; hai là, chuyên gia AI; ba là, đơn vị hạ tầng. Tích hợp AI vào quy trình nghiệp vụ trọng tâm: lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia, đối ngoại, công tác đại biểu, dân nguyện và các lĩnh vực liên quan.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị xây dựng hệ sinh thái hợp tác trong và ngoài nước, kết nối Quốc hội với các nghị viện trên thế giới và cộng đồng AI tại Việt Nam. Tới đây, Quốc hội sẽ nghiên cứu thành lập Trung tâm AI riêng để phục vụ trực tiếp các nhiệm vụ lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và kết nối với các nghị viện quốc tế. Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo, Văn phòng Quốc hội chủ động có kế hoạch khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế, lưu ý không để tình trạng hệ thống xây dựng xong không có người dùng, không có dữ liệu, không hiệu quả. Bởi, đây cũng là một hình thức lãng phí. Triển khai nền tảng số dùng chung của Quốc hội đến Hội đồng nhân dân các địa phương; bảo đảm tận dụng hiệu quả, tránh trùng lặp, tăng cường liên thông giữa Trung ương và địa phương.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Tập đoàn Viettel đồng hành cùng Văn phòng Quốc hội trong nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện các giải pháp công nghệ theo Kiến trúc Quốc hội số; bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, an ninh thông tin. Bảo đảm hạ tầng máy chủ đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai các hệ thống thử nghiệm; tăng cường bố trí nhân lực chất lượng cao, ổn định, có kinh nghiệm; Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung, cùng Ban chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn đã được chỉ ra.