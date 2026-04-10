Chủ tịch Quốc hội: Phải chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo để bứt phá

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đề xuất 6 vấn đề quan trọng để tăng trưởng đạt được hai con số, trong đó phải tiếp tục đột phá về thể chế, mở đường cho sản xuất, là động lực then chốt cho tăng trưởng. Đồng thời, phải triển khai mạnh mẽ "Năm hóa" gồm: số hóa, xanh hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản trị và hài hòa hóa lợi ích.

Phải cắt giảm chi phí tuân thủ, chuyển từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" rộng rãi. Đặc biệt, theo Chủ tịch Quốc hội phải xóa bỏ tâm lý sợ sai bằng cách từng cấp, từng ngành, từng lãnh đạo phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số phải chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo để bứt phá.

Quốc hội đã ban hành rất nhiều luật như gần đây nhất về xử lý đất đai có Kết luận 77, Nghị quyết 170, Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XV có Nghị quyết số 265 về giải quyết tồn đọng đất đai. Chủ tịch Quốc hội lấy ví dụ, hiện nay, một số địa phương làm rất tốt, nhưng một số nơi vẫn sợ, gặp lãnh đạo thì kiến nghị, nhưng lại không dám làm.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", Trung ương là Đảng, Quốc hội, Chính phủ chỉ kiến tạo và kiểm tra. Quốc hội cũng không ôm danh mục công trình, danh mục vốn phân bổ. Những công trình lớn như Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị... sẽ đưa ra Quốc hội để bàn.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Phải tập trung cho khu vực kinh tế tư nhân. Kinh tế tư nhân phát triển hai con số thì đất nước mới tăng trưởng hai con số được. Hiện nay, có nhiều tập đoàn lớn được giao thực hiện các công trình lớn quốc gia và thực hiện rất nhanh, đảm bảo yêu cầu. Tại sao Nhà nước làm một công trình thủ tục mất 3-4 năm mới xong, rồi xây dựng kéo dài? Trung tâm Triển lãm Quốc gia Vingroup làm có 10 tháng là xong. Nhiều công trình ở Hà Nội, TP.HCM như một đại công trường, nhưng cái gì Nhà nước làm thì một là thủ tục chậm, hai là chi phí cao, rồi có tiêu cực".

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ.

Liên quan đến việc điều hành kinh tế vĩ mô, Chủ tịch Quốc hội lưu ý linh hoạt nhưng cũng phải quyết liệt. Có những vấn đề bị tác động từ bên ngoài, nhưng phải dự đoán được, để làm sao tăng trưởng cao nhưng không rủi ro lạm phát. Do đó, chính sách tài khóa phải mở rộng có trọng điểm, tập trung nguồn lực đầu tư công vào các dự án có tính lan tỏa nhanh, không dàn trải.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng, trong bài phát biểu hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh trước Quốc hội sẽ tập trung xử lý các dự án tồn đọng và các công trình trọng điểm.

Vấn đề tiếp theo đó là đẩy mạnh kinh tế đêm và tiêu dùng nội địa. Hiện nước ta có khoảng 102 triệu dân. Vì thế, cần đẩy mạnh tinh thần người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam để kích cầu nội địa.

Nhấn mạnh, tầm nhìn 2026 là làm sao không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không bị động trong một năm, Chủ tịch Quốc hội nêu, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội đã được ban hành, quan trọng là khâu tổ chức thực hiện. Để khắc phục khâu yếu mà trong tất cả các báo cáo đều nêu ra trong việc thực thi, thời gian tới phải đề rõ từng cơ quan, đơn vị, địa phương; ai làm, lúc nào xong, sản phẩm thế nào? Tránh tình trạng cán bộ "sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về" mà không có sản phẩm.

Điều cuối cùng, một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, cán bộ là khâu quyết định có tăng trưởng được 2 con số hay không, vì vậy cán bộ, công chức phải có tầm, có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng để đưa đất nước phát triển theo mục tiêu đã đề ra.