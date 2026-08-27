Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi cho đảng viên

Dịp 2/9 này, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh có 9.595 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng các loại; đặc biệt, có 02 đồng chí vinh dự được Ban Bí thư quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Mậu

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng đặc biệt cao quý, ghi nhận chặng đường gần một thế kỷ kiên trung, cống hiến trọn đời và giữ vững lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân của đồng chí Nguyễn Thanh Mậu. Kinh qua nhiều vị trí chiến đấu, công tác trong Quân đội từ năm 1946 đến lúc nghỉ hưu và tiếp tục cống hiến cho Đảng ủy xã Tân Dĩnh tới năm 2001, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được trao tặng nhiều Huân chương cao quý. Khi về với đời thường, đồng chí vẫn giữ trọn phẩm chất gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi lễ

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định sức mạnh của Đảng được tạo nên từ chính bản lĩnh, đạo đức và sự nêu gương của những đảng viên lão thành như đồng chí Nguyễn Thanh Mậu. Đây là điểm tựa tinh thần và chuẩn mực để thế hệ cán bộ hôm nay tự soi, tự sửa, tự rèn luyện. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc chúc đồng chí Nguyễn Thanh Mậu luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm, chăm lo chu đáo cho các đồng chí lão thành cách mạng và người có công trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Mậu khẳng định việc được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý và là nguồn động viên to lớn ở tuổi gần trăm. Đồng chí hứa luôn chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tại xã Trung Kênh, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng đoàn công tác của Trung ương và tỉnh Bắc Ninh đến trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Đỗ Việt Hưng, sinh năm năm 1928 tại thôn Lôi Châu.

Đảng viên Đỗ Việt Hưng vào Đảng năm 1948, hiện là đảng viên Chi bộ thôn Lôi Châu, Đảng bộ xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí có quá trình công tác và cống hiến lâu dài trong sự nghiệp cách mạng, quân đội và lực lượng Công an vũ trang, nay là Bộ đội Biên phòng. Nghỉ hưu từ năm 1987, đồng chí tiếp tục sinh hoạt Đảng tại chi bộ thôn Lôi Châu. Với những đóng góp trong quá trình công tác, đồng chí được trao tặng Huy hiệu từ 30 đến 75 năm tuổi Đảng cùng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Kháng chiến, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang, Huy chương Kháng chiến, Kỷ niệm chương Vì chủ quyền an ninh và Quân kỳ Quyết thắng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc gắn Huy hiệu Đảng cho đảng viên Đỗ Việt Hưng

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Đỗ Việt Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, đợt 2/9, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh vinh dự có 02 đồng chí được Ban Bí thư quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao của cá nhân các đồng chí và gia đình, mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ tỉnh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, việc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt thiêng liêng, ghi nhận chặng đường gần một thế kỷ kiên trung cống hiến của những đảng viên lão thành đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Đặc biệt, đối với đồng chí Đỗ Việt Hưng, cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí là minh chứng sinh động cho tinh thần cống hiến bền bỉ, lòng trung thành với Đảng và sự tận tụy với Tổ quốc, Nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chúc mừng đảng viên Đỗ Việt Hưng

Trải qua nhiều cương vị công tác, ở bất cứ vị trí nào, đồng chí cũng luôn giữ vững phẩm chất người đảng viên cộng sản, nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng lực lượng, tổng kết thực tiễn và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, mỗi tấm Huy hiệu Đảng là một dấu son trên hành trình phấn đấu, cống hiến và giữ trọn lời thề của người đảng viên. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về quê hương, đồng chí Đỗ Việt Hưng vẫn luôn giữ gìn phẩm chất, tư cách người đảng viên, sống giản dị, mẫu mực, gắn bó với chi bộ và Nhân dân, trở thành tấm gương sáng về truyền thống, đạo đức cách mạng cho con cháu, cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ.