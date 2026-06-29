Chủ tịch Quốc hội: Hà Nội, nơi hội tụ của trí tuệ, công nghệ, nguồn lực và ý tưởng

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương.

Chủ tịch Quốc hội dự sự kiện

Hà Nội cam kết luôn là một chính quyền kiến tạo phát triển, hành động quyết liệt

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, hội nghị hôm nay mở đầu cho quá trình đưa Quy hoạch vào cuộc sống; phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách mới; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển của Thủ đô; đồng thời giới thiệu những thành tựu của Hà Nội thời gian qua và định hướng của Hà Nội trong tương lai: "Từ Thủ đô Hà Nội, tôi trân trọng mời gọi cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong nước, quốc tế tiếp tục đồng hành cùng Thành phố; cùng xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, các khu công nghiệp công nghệ cao, các trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, logistics; cùng phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, các đô thị xanh, thông minh và đáng sống".

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng

Hà Nội cam kết luôn là một chính quyền kiến tạo phát triển, hành động quyết liệt, đồng hành thực chất và phục vụ hiệu quả. Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới tư duy quản trị; nâng cao năng lực thực thi; giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính; xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, an toàn và thuận lợi để mỗi nhà đầu tư khi lựa chọn Hà Nội đều có thể yên tâm phát triển lâu dài và bền vững.

Đại diện các nhà đầu tư phát biểu, ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết, là doanh nghiệp FDI lớn nhất tại Việt Nam, Samsung đã và đang nỗ lực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung thông qua việc xây dựng hệ sinh thái công nghiệp, nghiên cứu phát triển và công nghệ lõi, tạo việc làm chất lượng cao và thúc đẩy xuất khẩu.

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam

"Samsung đã ký kết thỏa thuận với thành phố Hà Nội về hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục đào tạo. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ luôn nỗ lực, đồng hành cùng thành phố Hà Nội để triển khai nhiều hoạt động đa dạng nhằm tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo và bồi dưỡng nhân tài theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và chủ trương của thành phố Hà Nội hiện nay. Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội trong thời gian tới", ông Na Ki Hong nói.

Ông Stephen Chuong, Phó Chủ tịch toàn cầu tập đoàn NVIDIA mong muốn, với khả năng của mình, Hà Nội sẽ được định danh bởi trí tuệ nhân tạo: "Chúng tôi cũng sẽ cam kết mạnh mẽ với sự phát triển của Việt Nam sẽ tạo ra những chương trình đối tác nghiên cứu với Việt Nam. Chúng tôi có tầm nhìn sẽ xây dựng Trung tâm VADC tại Hà Nội trở thành một trung tâm kỹ thuật AI đẳng cấp thế giới. Việt Nam cũng sẽ trở thành một trung tâm của AI, một quốc gia tiên tiến về AI, Hà Nội cũng sẽ trở thành một trong những cực tăng trưởng và đóng góp vào quá trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam cũng như là tại khu vực Đông Nam Á".

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn FPT bày tỏ xúc động khi nhìn thấy sự chuẩn bị tầm nhìn của Hà Nội cho tương lai 100 năm một cách công phu. Là doanh nghiệp được đồng hành cùng Hà Nội, ông Trương Gia Bình đã hứa với lãnh đạo TP Hà Nội 5 vấn đề, trong đó, vườn hoa Tây Tựu sẽ trở thành một triển lãm sống về công nghệ chiến lược:

"Vườn hoa Tây Tựu chúng tôi sẽ ươm không chỉ hoa, mà đấy là tinh hoa của đất nước. Hàng nghìn học sinh các em học sinh sẽ đến đây học, sinh viên sẽ đến đây học và hàng trăm tiến sĩ, những bông hoa tinh túy nhất của đất nước sẽ mọc lên ở vườn hoa Tây Tựu. Điều thứ hai đó là tầm bay của con rồng không chỉ giới hạn bởi những người của Thủ đô, mà phải là nhân tài của cả nước, mà hơn thế nữa là nhân tài mà chảy trong dòng trong trong người mình dòng máu Lạc Hồng, và nói nữa thì cả nhân tài của thế giới. Chúng ta phải tập hợp được về đây để làm những cái điều xứng đáng cho sự phát triển của khoa học công nghệ", ông Trương Gia Bình nói.

Cơ hội lịch sử để Thủ đô Hà Nội bứt phá mạnh mẽ

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ công bố một bản quy hoạch, mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 18 vào cuộc sống, đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đất nước ta đang triển khai thực hiện quyết liệt các chương trình cải cách sâu rộng, toàn diện với tinh thần đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và phương thức quản trị quốc gia.

Trên tinh thần đó, Quốc hội đã tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi, ổn định và có tính dự báo cao. Nhiều đạo luật quan trọng, nhiều cơ chế, chính sách đặc thù đã được ban hành hoặc sửa đổi theo hướng tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; giảm chi phí tuân thủ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Quốc hội đang tiếp tục thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng thành hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, hiện đại, bảo đảm thể chế thực sự trở thành động lực mạnh mẽ cho phát triển; tạo môi trường đầu tư bình đẳng, minh bạch; bảo vệ quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Toàn cảnh sự kiện

Với Thủ đô Hà Nội, Luật Thủ đô hiệu lực từ ngày 01/07/2026, Hà Nội được trao nhiều cơ chế đặc thù về phân cấp quản lý, huy động nguồn lực, đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, khoa học, công nghệ và thu hút đầu tư; đây là cơ hội lịch sử để Thủ đô bứt phá mạnh mẽ, thực hiện thành công Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm.

Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Bản Quy hoạch tổng thể được xây dựng trên cơ sở Luật Thủ đô và Quy hoạch quốc gia, đảm bảo tính liên kết vùng, tính kế thừa và giá trị pháp lý cao; trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia. Thủ đô phát triển theo quy hoạch hiện đại, đồng bộ, bền vững sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho cả Vùng Thủ đô và đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự phát triển chung của đất nước.

Để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đã được xác lập, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu: "Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội cần nhận thức sâu sắc rằng: Quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả. Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, vị thế của Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia để chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành những chương trình, dự án và công trình cụ thể; lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống Nhân dân làm thước đo của năng lực quản trị. Thành phố cần tập trung ưu tiên các dự án chiến lược về kết cấu hạ tầng, giao thông, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù mà Quốc hội đã ban hành; đồng thời tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ người dân và doanh nghiệp".

Các đại biểu dự sự kiện

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hà Nội trong quá trình triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Mọi cơ chế, chính sách đã được Quốc hội ban hành phải được triển khai thống nhất, hiệu quả, đi vào cuộc sống; mọi nguồn lực được giao phải được sử dụng đúng mục tiêu, đúng pháp luật, vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội mong, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đặt niềm tin vào Việt Nam và Hà Nội, với tinh thần hợp tác lâu dài, đầu tư có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của quốc gia, dân tộc và sự phát triển bền vững của Thủ đô. Việt Nam luôn coi thành công của cộng đồng doanh nghiệp là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Quốc hội sẽ luôn đồng hành, lắng nghe thực tiễn từ Hà Nội để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng ổn định, minh bạch, dễ thực hiện, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển lâu dài tại Việt Nam; đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để Thủ đô phát triển mạnh mẽ, vững chắc.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn để bứt phá, khi khát vọng phát triển hội tụ cùng những chủ trương đúng đắn của Đảng, sự đồng thuận của toàn xã hội và niềm tin của cộng đồng quốc tế. Một nền chính trị ổn định, nền kinh tế đang đổi mới mạnh mẽ, hệ thống pháp luật không ngừng được hoàn thiện, cùng một Thủ đô có tầm nhìn phát triển 100 năm và khung thể chế đặc thù vượt trội, chính là những nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ có sức cạnh tranh cao trong khu vực.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với truyền thống văn hiến, anh hùng, khát vọng phát triển và quyết tâm đổi mới, nhất định Hà Nội sẽ khẳng định vai trò đầu tàu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với cả Vùng Thủ đô và cả nước; trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, nơi hội tụ của trí tuệ, công nghệ, nguồn lực và ý tưởng phát triển mới.

Một số hình ảnh tại sự kiện