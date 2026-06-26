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Chủ tịch Quốc hội: Công tác dân nguyện không được đi sau bức xúc của dân
Thứ Sáu, 05:16, 26/06/2026

Chủ tịch Quốc hội: Công tác dân nguyện không được đi sau bức xúc của dân

VOV.VN - Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy và xây dựng nền hành chính phục vụ, công tác dân nguyện đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ.

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Đỗ Minh/VOV1
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