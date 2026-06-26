Chủ tịch Quốc hội: Công tác dân nguyện không được đi sau bức xúc của dân

VOV.VN - Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy và xây dựng nền hành chính phục vụ, công tác dân nguyện đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ.
VOV.VN - Phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều 23/6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, cấp có thẩm quyền đã đồng ý chủ trương tổ chức Kỳ họp bất thường vào tháng 8/2026. Theo đó, Chính phủ đang đề xuất 20 nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua.
VOV.VN - Phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều nay (23/6), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, cấp có thẩm quyền đã đồng ý chủ trương tổ chức Kỳ họp bất thường vào tháng 8/2026. Theo đó, Chính phủ đang đề xuất 20 nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua.
VOV.VN - Sáng nay (23/6), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam Saadi Salama đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.