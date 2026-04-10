中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Thứ Sáu, 14:12, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 10/4, tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031) đã tiến hành bầu bổ sung nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh và các chức danh quan trọng khác.

Với tỷ lệ phiếu bầu đồng ý đạt 100%, HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ong nguyen tuan anh giu chuc pho chu tich ubnd tinh Dong nai hinh anh 1
Ông Nguyễn Tuấn Anh (thứ 6 từ trái sang) nhận hoa chúc mừng (Ảnh: CN)

Ngay sau đó, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử đối với đồng chí Nguyễn Tuấn Anh.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung này cũng đã được các đại biểu thông qua.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng tiến hành bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân khu vực nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm đảm bảo công tác tư pháp tại địa phương.

Ong nguyen tuan anh giu chuc pho chu tich ubnd tinh Dong nai hinh anh 2
Ông Nguyễn Tuấn Anh

Như vậy, bộ máy lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai hiện có 5 Phó Chủ tịch, gồm các ông Nguyễn Kim Long, ông Lê Trường Sơn, ông Hồ Văn Hà, bà Nguyễn Thị Hoàng và ông Nguyễn Tuấn Anh.

Ông Nguyễn Tuấn Anh (SN 1977, quê xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Trình độ chuyên môn Thạc sĩ, kỹ sư quản lý đất đai.

Ông Nguyễn Tuấn Anh từng trải qua các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: Đồng Nai có thêm Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đồng Nai lập 10 phường mới, bước đà lên thành phố trực thuộc Trung ương

VOV.VN - HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI vừa thông qua Nghị quyết thành lập 10 phường mới. Quyết định này giúp địa phương vượt ngưỡng 30% tỷ lệ phường, hoàn thiện điều kiện để trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho toàn vùng.

Đồng Nai đẩy mạnh đầu tư giáo dục, tạo đột phá cho vùng biên giới

VOV.VN - Bằng việc huy động nguồn lực lớn để đầu tư hạ tầng đồng bộ và ban hành các chính sách an sinh đặc thù, tỉnh Đồng Nai kỳ vọng tạo nên bước ngoặt mới, biến giáo dục thành chìa khóa để thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội vùng biên.

Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng

VOV.VN - Sáng 10/4, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu dự hội nghị.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội