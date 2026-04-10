Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Với tỷ lệ phiếu bầu đồng ý đạt 100%, HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Tuấn Anh (thứ 6 từ trái sang) nhận hoa chúc mừng (Ảnh: CN)

Ngay sau đó, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử đối với đồng chí Nguyễn Tuấn Anh.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung này cũng đã được các đại biểu thông qua.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng tiến hành bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân khu vực nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm đảm bảo công tác tư pháp tại địa phương.

Như vậy, bộ máy lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai hiện có 5 Phó Chủ tịch, gồm các ông Nguyễn Kim Long, ông Lê Trường Sơn, ông Hồ Văn Hà, bà Nguyễn Thị Hoàng và ông Nguyễn Tuấn Anh.

Ông Nguyễn Tuấn Anh (SN 1977, quê xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Trình độ chuyên môn Thạc sĩ, kỹ sư quản lý đất đai. Ông Nguyễn Tuấn Anh từng trải qua các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai.