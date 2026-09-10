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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Mông Cổ

Thứ Năm, 16:26, 10/09/2026
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VOV.VN - Trưa nay, 10/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Mông Cổ kiêm Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ Nyam-Osoryn Uchral tại thủ đô Ulab Bator.

Bày tỏ vui mừng đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Mông Cổ, Thủ tướng Mông Cổ Nyam-Osoryn Uchral đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ; chân thành chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu chiến lược đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 là nước phát triển có thu nhập cao; đánh giá cao việc Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh là  động lực tăng trưởng mới; khẳng định trong chính sách đối ngoại của Mông Cổ, Việt Nam luôn giữ vị trí ưu tiên hàng đầu tại khu vực và mong muốn hai nước củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Mông Cổ - Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Mông Cổ Nyam-Osoryn Uchral

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo mà Chính phủ và nhân dân Mông Cổ đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Mông Cổ đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai thành công “Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2024-2028” và Sáng kiến “Chính sách bốn giải phóng - bốn con đường tự do”.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn đã chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lời mời Thủ tướng Mông Cổ sớm thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển sâu rộng, toàn diện và thực chất quan hệ Việt Nam - Mông Cổ, đặc biệt từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9/2024.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên gặp gỡ cấp cao và các cấp với nhiều hình thức linh hoạt; tiếp tục tăng cường mở rộng hợp tác ngoại giao, quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hợp tác thực chất, cùng có lợi, qua đó tạo bước chuyển biến đột phá về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, trong đó có việc thúc đẩy sớm tổ chức Kỳ họp lần thứ 20 của Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Mông Cổ để thống nhất các giải pháp mới tăng cường hợp tác song phương; phấn đấu sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 200 triệu USD; thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, du lịch, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh.

Đánh giá hợp tác về kinh tế, thương mại giữa hai nước còn nhiều tiềm năng phát triển, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Mông Cổ tạo điều kiện tăng cường nhập khẩu nông sản Việt Nam; thúc đẩy sớm hoàn tất và ký mới Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư, thúc đẩy nghiên cứu, xây dựng và cải thiện các chính sách, khuôn khổ pháp lý chung về đầu tư trong các lĩnh vực tiềm năng giữa hai nước; khuyến khích doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các khu công nghiệp, liên doanh đầu tư hạ tầng kho bãi, xây dựng các trung tâm logistics và kịp thời trao đổi thông tin tháo gỡ khó khăn về vận tải, logistics; bảo đảm cơ sở pháp lý thuận lợi, hợp tác phát triển bền vững cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp hai bên. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tháo gỡ thể chế, rào cản để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Mông Cổ.

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Nhất trí cao với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Nyam-Osoryn Uchral cho rằng, hai bên cần nỗ lực hơn nữa đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại phát triển tương xứng với quan hệ chính trị và tiềm năng của mỗi nước; thúc đẩy mở rộng hợp tác du lịch, duy trì đường bay thẳng định kỳ kết nối hai nước trong bối cảnh nhiều người Mông Cổ mong muốn đi du lịch Việt Nam; hoan nghênh các nhà đầu tư Việt Nam quan tâm khảo sát, đầu tư kinh doanh tại Mông Cổ; khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với doanh nghiệp Mông Cổ sản xuất hàng nông nghiệp xuất khẩu; cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các dự án năng lượng tái tạo; đề xuất việc nghiên cứu, thúc đẩy đàm phán cơ chế vận tải ba bên Việt Nam-Mông Cổ-Trung Quốc để thúc đẩy hiệu quả, thực chất hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải và logistics.

Lê Tuyết/VOV
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