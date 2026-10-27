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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam

Thứ Ba, 17:30, 27/10/2026
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VOV.VN - Chiều nay (27/10), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam Lee Shin Jae. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động về những tình cảm hết sức chân thành của các tổ chức, hội, đoàn, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã ủng hộ cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian qua.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam Lee Shin Jae.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định vai trò đối ngoại nhân dân hết sức quan trọng đối với hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Từ đối ngoại nhân dân này, hai nước sẽ cụ thể hóa nội hàm Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là đối tác hàng đầu trong việc xúc tiến lĩnh vực thương mại, kinh tế, đầu tư, du lịch, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng trong 9 tháng năm 2026, đầu tư của Hàn Quốc lũy kế đạt 103 tỷ USD nguồn vốn FDI. Thương mại hai chiều hàng năm đạt từ 80 - 90 tỷ USD. Đặc biệt, lượng khách du lịch của người Hàn Quốc sang Việt Nam 9 tháng qua đạt hơn 3 triệu lượt người.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam Lee Shin Jae.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam đã kết nối với cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc trên các lĩnh vực văn hóa, kinh tế cũng như giáo dục - đào tạo; Hội rất gắn bó với Hội người Việt tại Hàn Quốc.

Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Hàn Quốc và Việt Nam Lee Shin Jae trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội dành thời gian tiếp Hội; nhấn mạnh, việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đoàn đại biểu các tổ chức nhân dân Hàn Quốc ngay sau khi đặt chân đến Seoul hồi tháng 9 vừa qua là minh chứng rõ nét cho thấy Quốc hội Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Điều đó đã tiếp thêm động lực to lớn để Hội tiếp tục mở rộng các hoạt động giao lưu nhân dân Hàn Quốc và Việt Nam.

Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Hàn Quốc và Việt Nam cho rằng, trên nền tảng sự tin cậy và tình hữu nghị lâu đời, Hàn Quốc và Việt Nam đã và đang phát triển mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa. Đặc biệt, Hàn Quốc đánh giá cao việc hợp tác giữa hai nước ngày càng trở nên vững chắc thông qua các hoạt động giao lưu sôi nổi giữa lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian gần đây; đồng thời rất kỳ vọng vào tương lai mà hai nước sẽ cùng nhau xây dựng trong thời gian tới.

Hiệp hội Hữu nghị Hàn Quốc và Việt Nam là cầu nối giữa người dân hai nước, luôn làm nhiều việc như hỗ trợ nhân đạo, trao học bổng, giao lưu văn hóa và giao lưu thanh thiếu niên. Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Hàn Quốc và Việt Nam nhấn mạnh, tình hữu nghị giữa hai nước không chỉ đến từ sự hợp tác giữa hai Chính phủ mà còn ngày càng gắn bó hơn nhờ người dân hai nước thường xuyên gặp gỡ và sẻ chia với nhau.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam Lee Shin Jae.

Trong thời gian tới, Hiệp hội Hữu nghị Hàn Quốc và Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam triển khai các hoạt động từ thiện, diễn đàn kết nối đầu tư và thương mại.

Nhấn mạnh, cuộc gặp ý nghĩa với Chủ tịch Quốc hội hôm nay là nguồn động viên to lớn để Hiệp hội làm tốt hơn nữa vai trò của mình, ông Lee Shin Jae mong Chủ tịch Quốc hội tiếp tục quan tâm và ủng hộ các tổ chức hữu nghị nhân dân ở hai nước nói riêng và tình hữu nghị giữa người dân hai nước Hàn Quốc và Việt Nam nói chung.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò của Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam, đặc biệt là uy tín cá nhân của ông Lee Shin Jae. Trong thời gian dài, ông Lee Shin Jae đã vận động các doanh nghiệp, doanh nhân và các hội đoàn ủng hộ cho người dân Việt Nam khi gặp thiên tai, bão lũ; ủng hộ xây dựng trường học cũng như ủng hộ các gia đình người Việt Nam ở Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Những người bạn Hàn Quốc đã có tình cảm và hoạt động hết sức thiết thực cho mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc thời gian vừa qua.

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Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam Lee Shin Jae.

Tại cuộc tiếp, hai bên cùng cho rằng thời gian tới cần phải phối hợp chặt chẽ để mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đạt được kết quả thiết thực; tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị cao hơn nữa, tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư, nhất là những lĩnh vực mà Việt Nam cần Hàn Quốc như: khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI).

Đặc biệt, hai bên kết nối các doanh nghiệp hai nước để xúc tiến các lĩnh vực trong thời gian tới, nâng kim ngạch song phương, xuất nhập khẩu, nâng mức đầu tư triển khai các dự án hiện tại và tương lai tại Việt Nam; đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân, để có thêm nhiều khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam cũng như nhiều người Việt Nam đến Hàn Quốc du lịch.

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Toàn cảnh cuộc tiếp

Chủ tịch Quốc hội mong với hoạt động của Hiệp hội và uy tín của ông Lee Shin Jae sẽ tiếp tục quan tâm cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Phía Việt Nam, thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị cũng như các cơ quan liên quan, cũng sẽ chăm lo cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam có điều kiện sinh sống, học tập và sản xuất kinh doanh thuận lợi hơn.

Về phía Quốc hội Việt Nam, luôn giữ quan hệ chặt chẽ với Quốc hội Hàn Quốc trong việc trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật, giám sát, cũng như các kinh nghiệm để hoạt động của hai Quốc hội ngày càng hiệu quả hơn.

Lê Tuyết/VOV
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