Chủ tịch TP.HCM: Niềm tin của nhân dân là thước đo hiệu quả của chính quyền

Phải đổi mới công tác giám sát

Ông Nguyễn Đức Hải – Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị HĐND TP.HCM tập trung vào một số định hướng trọng tâm như: Bảo đảm sự thống nhất, thông suốt trong quản trị; không để xảy ra khoảng trống trách nhiệm hoặc chồng chéo thẩm quyền trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, đặc biệt quan tâm đến chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND, các đại biểu HĐND và các cơ quan.

Cùng với đó, ưu tiên quyết nghị các cơ chế, chính sách phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Tập trung hoàn thiện các chính sách trọng tâm về quy hoạch, quản lý đất đai, tài chính - ngân sách, đầu tư công, thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Về công tác giám sát, ông Nguyễn Đức Hải yêu cầu phải đổi mới, gắn với thực chất: "Giám sát theo hướng giám sát đến cùng kết quả, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu, những vấn đề bức xúc của nhân dân và doanh nghiệp. Tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí".

Ông Võ Văn Minh – Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị Thường trực, các ban và các đại biểu HĐND thành phố cần tiếp tục đổi mới để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, sâu sát thực tế, gắn bó chặt chẽ với cử tri và nhân dân.

Tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, lời hứa và cam kết; làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; kiên quyết khắc phục tình trạng chậm trễ, né tránh, đùn đẩy, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và ảnh hưởng niềm tin của người dân, doanh nghiệp.

Chuyển đổi tư duy quản lý sang phục vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Được – Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù cũng như đề xuất cơ chế đặc biệt cho thành phố để khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững.

UBND TP.HCM cũng sẽ chuyển đổi mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị và phục vụ, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp một cách thực chất.

Cùng với đó, đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng sống. Trên cơ sở đó, huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, đột phá.

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất đối với hiệu quả hoạt động của chính quyền. Vì vậy, UBND thành phố sẽ hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

"Không né tránh khó khăn, không đùn đẩy trách nhiệm, kiên quyết hành động vì lợi ích chung, vì sự phát triển của thành phố. UBND thành phố sẽ luôn cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, chủ động phối hợp chặt chẽ các cơ quan của Đảng, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội để tạo sự đồng thuận cao nhất trong toàn xã hội", ông Được khẳng định.