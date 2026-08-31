English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Từ quyết sách của Quốc hội đến thực tiễn hoạt động doanh nghiệp

Thứ Hai, 14:05, 31/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm, GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD, tỷ trọng kinh tế số trong GDP đạt 30% và xây dựng nền kinh tế số ổn định, thịnh vượng.

Để đạt được mục tiêu này, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiếp tục cải cách thể chế để thúc đẩy nền kinh tế phát triển là nhiệm vụ rất nặng nề được đặt ra đối với hoạt động của Quốc hội. Trong những kỳ họp gần đây, Quốc hội đã không ngừng đổi mới, khơi thông những điểm nghẽn, để thể chế trở thành động lực của sự đổi mới. Những nỗ lực đó đã và đang tạo xung lực mới, thúc đẩy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường của cộng đồng doanh nghiệp. 

tu quyet sach cua quoc hoi den thuc tien hoat dong doanh nghiep hinh anh 1
Ảnh minh hoạ

Cuối năm 2025, cả nước có tới gần 3.000 dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm với giá trị, nguồn lực rất lớn bị lãng phí. Các dự án chủ yếu do vướng mắc về pháp lý liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch. Các dự án tồn đọng thuộc thẩm quyền giải quyết của cả Trung ương, nhưng chủ yếu thuộc thẩm quyền địa phương. Thiếu nguồn cung là nguyên nhân chính dẫn đến giá nhà, đất tăng rất mạnh, có nơi tăng gấp 5 lần chỉ sau khoảng 3 năm (2022-2025).

Tuy nhiên, với những chính sách tháo gỡ khó khăn cho các dự án được Quốc hội cụ thể hóa bằng các Luật, Chính phủ và các địa phương triển khai thực hiện, hàng nghìn dự án bất động sản đã được triển khai và đưa vào sử dụng. Năm 2026, nguồn cung bất động sản (chủ yếu là căn hộ chung cư) mở bán mới trên cả nước có thể đạt 100 nghìn sản phẩm. 

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, Công ty cổ phần Phương Đông cho rằng: "Trong 6 tháng cuối năm thị trường Hà Nội không chỉ riêng nhà ở thương mại khoảng 39.000 căn, mà sẽ có khoảng 18.000 căn nhà ở xã hội được bán ra thị trường. Có thể phân khúc nhà giá rẻ chưa dư cung nhưng phân khúc cao cấp sẽ dư. Như vậy, các doanh nghiệp sẽ phải hạ giá xuống, kiện toàn rủi ro và ít nhất hạ giá xuống khoảng 10%".

Theo phản ánh thực tế của doanh nghiệp, những rào cản về điều kiện, môi trường kinh doanh không chỉ cản trở sự phát triển của doanh nghiệp mà còn gây khó khăn cho các địa phương trong quá trình thực thi. Trong đó, vướng mắc nhiều nhất thuộc về các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường và giao thông vận tải. Về mặt số lượng, ngành nghề kinh doanh có điều kiện có giảm, nhưng lại dẫn chiếu đến các quy định khác, nên việc cắt giảm chưa khẳng định được là thực chất. 

Và đây là ý kiến của lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội: "Vấn đề hiện nay là sự công bằng giữa doanh nghiệp tư nhân trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Không cớ gì mà họ cũng giống như chúng tôi nhưng lại được hưởng ưu đãi về thuế và thuê đất giá rẻ".

"Chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện, nhưng chỉ ký được hợp đồng thuê đất cho chúng tôi là 5 năm. Đó là điều kiện khó mà Ngân hàng không làm tài sản đảm bảo. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất mong muốn Chính phủ và các bộ, ban ngành, lãnh đạo các tỉnh, thành phố rà soát, kiểm tra, đánh giá để cắt giảm một số thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh".

Một nội dung rất quan trọng trong cải cách thể chế là hoàn thiện những quy định của pháp luật để tháo gỡ những điểm nghẽn mà nền kinh tế, trong đó có các chủ thể là người dân và doanh nghiệp đang phải đối diện. Chỉ trong 2 kỳ họp vừa qua, những luật và Nghị quyết của Quốc hội đang từng bước tháo gỡ khó khăn về đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư và vấn đề tiếp cận nguồn lực của doanh nghiệp.

Tiến sỹ Lê Duy Bình Giám đốc điều hành Economica Việt Nam nhìn nhận: "Những Nghị quyết về trí tuệ nhân tạo, về đổi mới khoa học và công nghệ, đầu tư vào khoa học công nghệ, chúng tôi kỳ vọng sẽ tháo gỡ được rất nhiều điểm nghẽn mà nền kinh tế của chúng ta đang gặp phải. Từ đó, chúng ta có thể chuyển mình từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào những nhân tố sản xuất, dựa vào những nguồn lực đầu vào sang một mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, dựa nhiều hơn vào tri thức, năng suất lao động. Những điều này giúp chúng ta có một nền kinh tế có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ hơn".

Mặc dù hệ thống pháp luật của nước ta đã được sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước với những mục tiêu rất cao. Mặc dù vậy, vẫn còn đó những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp đang phải đối điện. Vì vậy, Quốc hội cần tiếp tục rà soát toàn diện, loại bỏ những quy định lạc hậu, xây dựng hệ thống pháp luật tiến bộ, khoa học, minh bạch, có tính ổn định cao. Việc phân cấp, phân quyền phải thực chất, nhằm phát huy tính chủ động, dám nghĩ dám làm của các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Thành Trung/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kỳ tích xuất khẩu 70 tỷ USD: Dấu ấn chính sách nông nghiệp Việt Nam 40 năm đổi mới
Kỳ tích xuất khẩu 70 tỷ USD: Dấu ấn chính sách nông nghiệp Việt Nam 40 năm đổi mới

VOV.VN - Sau 40 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đã vươn mình mạnh mẽ, từ một nền nông nghiệp còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và quy mô nhỏ, vươn lên trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới.

Kỳ tích xuất khẩu 70 tỷ USD: Dấu ấn chính sách nông nghiệp Việt Nam 40 năm đổi mới

Kỳ tích xuất khẩu 70 tỷ USD: Dấu ấn chính sách nông nghiệp Việt Nam 40 năm đổi mới

VOV.VN - Sau 40 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đã vươn mình mạnh mẽ, từ một nền nông nghiệp còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và quy mô nhỏ, vươn lên trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới.

Vì sao Trung Quốc đẩy mạnh nới lỏng chính sách thị thực?
Vì sao Trung Quốc đẩy mạnh nới lỏng chính sách thị thực?

VOV.VN - Nhờ các chính sách miễn thị thực nhập cảnh và quá cảnh, cùng chiến dịch quảng bá và đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách, lượng khách quốc tế đến Trung Quốc đã ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong giai đoạn gần đây.

Vì sao Trung Quốc đẩy mạnh nới lỏng chính sách thị thực?

Vì sao Trung Quốc đẩy mạnh nới lỏng chính sách thị thực?

VOV.VN - Nhờ các chính sách miễn thị thực nhập cảnh và quá cảnh, cùng chiến dịch quảng bá và đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách, lượng khách quốc tế đến Trung Quốc đã ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong giai đoạn gần đây.

Kiện toàn BCĐ Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản
Kiện toàn BCĐ Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1666/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Ban Chỉ đạo).

Kiện toàn BCĐ Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Kiện toàn BCĐ Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1666/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Ban Chỉ đạo).

Sơn La quyết định công tác nhân sự, thông qua nhiều chính sách mới
Sơn La quyết định công tác nhân sự, thông qua nhiều chính sách mới

VOV.VN - Tại Kỳ họp chuyên đề thứ 3 HĐND tỉnh Sơn La khoá XVI, nhiệm kỳ 2026-2030 diễn ra ngày 28/8, nhiều chính sách mới đã được thông qua. Trong đó, có các nghị quyết về thu hút nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục, hỗ trợ việc làm và đời sống văn hoá của người dân.

Sơn La quyết định công tác nhân sự, thông qua nhiều chính sách mới

Sơn La quyết định công tác nhân sự, thông qua nhiều chính sách mới

VOV.VN - Tại Kỳ họp chuyên đề thứ 3 HĐND tỉnh Sơn La khoá XVI, nhiệm kỳ 2026-2030 diễn ra ngày 28/8, nhiều chính sách mới đã được thông qua. Trong đó, có các nghị quyết về thu hút nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục, hỗ trợ việc làm và đời sống văn hoá của người dân.

Lần đầu tiên Sơn La có chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Lần đầu tiên Sơn La có chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

VOV.VN - Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2026-2030 vừa được HĐND tỉnh Sơn La thông qua tại Kỳ họp chuyên đề thứ 3, HĐND tỉnh Sơn La khoá XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lần đầu tiên Sơn La có chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Lần đầu tiên Sơn La có chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

VOV.VN - Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2026-2030 vừa được HĐND tỉnh Sơn La thông qua tại Kỳ họp chuyên đề thứ 3, HĐND tỉnh Sơn La khoá XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp