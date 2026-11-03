Người có uy tín - cầu nối giữa chính quyền và đồng bào Chăm

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“Ông Quốc đại diện cho Người có uy tín phối hợp với ban thôn, mặt trận tích cực đóng góp về an ninh trật tự cũng như vệ sinh môi trường, vận động bà con không xả nước thải ra đường”.

“Trong việc tuyên truyền vận động vệ sinh môi trường, ông Quốc nói bà con nghe theo. Từ đó bà nâng cao ý thức thu gom rác thải sinh hoạt trong gia đình bỏ vào bao rồi mang ra cho xe rác. Không xả rác bừa bãi”.

Đó là ý kiến của anh Lư Hoàng Anh Dũng, Bí thư Chi bộ thôn Phan Hòa và bà Đặng Thị Thanh Xuân, trú thôn Phan Hòa, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng về ông Bá Quốc – Người có uy tín vùng đồng bào Chăm ở đây.

Ông Bá Quốc - Người có uy tín ở thôn Phan Hòa, xã Bắc Bình

Là cán bộ hưu trí từng công tác trong quân đội, ông Bá Quốc đã vận dụng hiểu biết pháp luật, kinh nghiệm và uy tín của mình để cùng chính quyền tuyên truyền, vận động bà con Chăm ở đây thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Ông Bá Quốc gương mẫu, đi đầu, ra sức vận động mọi người góp sức xây dựng nông thôn mới; cùng nhau xây dựng, thực hành hương ước, quy ước của địa phương, thay đổi thói quen, tập tục lạc hậu trong tang ma, cưới hỏi.

Ông Quốc cho biết, để bà con nghe và làm theo, thì gia đình ông, con cháu và dòng họ ông phải làm trước. Ông bảo, chỉ mỗi chuyện xả nước thải ra đường, hay chuyện làm đường… nếu không tích cực vận động thì khó mà có được con đường làng xanh, sạch, đẹp như ngày hôm nay. Bên cạnh đó, ông còn phối hợp cùng lực lượng chức năng giải quyết kịp thời những vướng mắc của bà con, không để xảy ra điểm “nóng”.

“Ngoài việc vận động bà con hiến đất làm đường, còn tuyên truyền bà con giữ sạch đường làng ngõ xóm, phòng ngừa dịch bệnh. Làm cho bộ mặt thôn sạch, đẹp, có như vậy bà con ở xa tới mới khen. Ngoài ra bản thân tôi cũng góp ý nhiều vấn đề khác nữa, làm sao xây dựng cho thôn mình ngày một tiến bộ”, ông Quốc nói.

Ông Kim Ngọc Thành đang dạy các cháu học

Còn với ông Kim Ngọc Thành, dù tuổi đã cao, nhưng ông vẫn thường xuyên cập nhật kiến thức để nắm được những nội dung cơ bản của các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, tuyên truyền, trao đổi, vận động bà con Chăm trong thôn Phan Hiệp, xã Bắc Bình thực hiện theo; từ đó đã tạo sự chuyển biến về ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, giữ gìn và phát huy phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc.

Trước đây, ở khu vực giáp ranh thôn Phan Hiệp và thôn Chợ Lầu, thường xảy ra mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên, nhưng nhờ sự vào cuộc kịp thời của các ban ngành đoàn thể cùng chính quyền địa phương và người có uy tín như ông Thành nên mọi chuyện đã được hoà giải êm thấm, hiềm khích giữa 2 bên không còn.

Đến nay, ông Thành là người không thể thiếu được trong Tổ mô hình chức sắc Bàlamôn giáo tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vì bình yên cuộc sống của địa phương.

Am hiểu phong tục, tập quán của đồng bào Chăm, ông Thành đã kiên trì vận động bà con từ bỏ những hình thức cúng bái mang tính mê tín khi có người đau ốm, thay vào đó là chủ động tìm đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị.

Ông còn tham gia mở các lớp học chữ Chăm, học thổi kèn saranai, đánh trống ghi-năng, học ngâm ariya và hát các làn điệu dân ca. Đồng thời, vận động bà con trong làng thực hiện bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa của dân tộc Chăm.

"Với trách nhiệm của một người dân, chúng tôi sẽ càng thể hiện thêm trách nhiệm của mình để tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng bào dân tộc để thực hiện nhiệm vụ của mình bằng những biện pháp cụ thể như thực hiện việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và vận động nhân dân. Đó là kết nối để cho nhân dân an tâm, nhiệt tình hưởng ứng, nhất là tham gia các phong trào kinh tế của địa phương và an ninh trật tự", ông Thành cho biết thêm.

Ông Kim Ngọc Thành (người thứ ba từ phải sang) - Người có uy tín ở thôn Phan Hiệp

Đồng bào Chăm xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng hiện có 18.287 người, chiếm khoảng 35,6% dân số toàn xã; sinh sống tập trung chủ yếu tại hai thôn Phan Hòa và Phan Hiệp. Ông Kim Ngọc Thành và ông Bá Quốc là 2 trong 6 Người có uy tín vùng đồng bào Chăm của xã Bắc Bình.

Tạo chuyển biến cơ sở

Ông Nguyễn Quốc Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình, cho biết, thời gian qua, các vị chức sắc tôn giáo và Người có uy tín trong đồng bào Chăm tại xã Bắc Bình đã phát huy uy tín, trách nhiệm, tích cực đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia các phong trào thi đua của địa phương.

Trong xây dựng đời sống văn hóa, các vị vận động bà con xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, tương trợ nhau phát triển kinh tế. Để bảo đảm an ninh, trật tự, các vị tích cực khuyên bảo đồng bào, tín đồ chấp hành pháp luật; phối hợp với lực lượng chức năng hòa giải mâu thuẫn, góp phần giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế nguy cơ phát sinh vụ việc phức tạp.

Ông Nguyễn Quốc Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình đang trả lời phỏng vấn

Ông Thắng cho biết thêm, những Người có uy tín vàcác vị chức sắc vùng đồng bào Chămcó đóng góp quan trọng trong bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống; vận động thế hệ trẻ gìn giữ tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán tốt đẹp và duy trì các lễ hội truyền thống.

"Có thể khẳng định, với uy tín, sự gương mẫu và khả năng vận động quần chúng, các vị là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào Chăm, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương", ông Thắng nói.

Hiện nay, diện mạo vùng đồng bào Chăm của tỉnh Lâm Đồng ngày càng khởi sắc, đời sống của bà con ngày càng được nâng lên. Góp phần cho thành quả này, có sự đóng góp quan trọng của những Người có uy tín. Các vị luôn tiên phong đi đầu trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào hoạt động, thi đua xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, góp phần xây dựng chính quyền, xây dựng thôn làng ngày càng phát triển.