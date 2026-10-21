Người phụ nữ vun đắp nội lực cho cộng đồng Chăm

Đồng hành cùng hội viên

Sau khi sáp nhập 2 thôn Cô Kiều và Phò Trì, với uy tín của mình bà Trần Thị Hạnh (dân tộc Chăm) tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phò Trì, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng (trước đây thuộc khu vực huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũ). Ban điều hành thôn được kiện toàn, bà Hạnh tiếp tục đồng hành cùng chị em phát triển kinh tế gia đình.

Bà Trần Thị Hạnh (phía trái) Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Phò Trì. Ảnh: NVCC

Bà Hạnh cho biết, Phò Trì là thôn có đông đồng bào dân tộc Chăm, hiện có hơn 300 hội viên phụ nữ, thông qua các nguồn vốn vay, nhiều chị em có điều kiện chăn nuôi bò, dê, gà tăng thu nhập, chăm lo cho con cái học hành tới nơi tới chốn và từng bước ổn định cuộc sống.

“Nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội mà chị em phụ nữ thất nghiệp có điều kiện để phát triển kinh tế gia đình. Bây giờ nhà cửa xây dựng khang trang, kinh tế ổn định, đời sống của chị em không còn khó khăn như xưa” - bà Hạnh nói.

Đề cập sự vươn lên của chị em phụ nữ dân tộc Chăm, bà Đào Thị Hường, trú thôn Phò Trì, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng nói: “Chúng tôi cũng thấy một điều rất là khả quan, kinh tế bà con phát triển từng năm một, rồi tất cả con em đi học hành cũng tới nơi tới chốn”.

Bà Hạnh thường xuyên đến thăm và động viên các hội viên phát triển sinh kế. Ảnh: Đoàn Sĩ

Với uy tín của mình, bà Trần Thị Hạnh đã vận động chị em hội viên thu gom rác thải, xây dựng mô hình “Ngôi nhà xanh”, chương trình "Mẹ đỡ đầu" và nhất là vận động hỗ trợ cho các hội viện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Gần đây nhất là vào tháng 9, bà Hạnh vận động hơn 16 triệu đồng để hỗ trợ cho hội viên có con bị bệnh hiểm nghèo…

Trao truyền văn hoá truyền thống

Không chỉ làm tốt công tác hội, với tình yêu văn hóa dân tộc bà Trần Thị Hạnh còn thành lập đội văn nghệ dân tộc Chăm, tích cực vận động thế hệ trẻ học múa, tập thổi kèn saranai, đánh trống ghi-năng, gìn giữ bản sắc dân tộc Chăm.

Từ Huỳnh Công A Liêm (người thứ ba hàng ghế đầu) người giành Giải nhất Hội thi thổi kèn saranai, tại di tích tháp Pô Sah Inư trong dịp Lễ hội Katê. Ảnh: Đoàn Sĩ

Em Từ Huỳnh Công A Liêm, ở thôn Phò Trì, xã Sơn Mỹ là người giành Giải nhất Hội thi thổi kèn saranai, tại di tích tháp Pô Sah Inư trong dịp Lễ hội Katê vừa qua cho biết, khi được bà Hạnh vận động, em đã ghi tên vào đội văn nghệ dân tộc Chăm với vai trò là người thổi kèn saranai. Sau khi được các chú, bác đi trước truyền dạy, giờ đây em đã thành thạo và thổi được hơn 10 điệu.

“Em rất là phấn khởi và hào hứng khi được tham dự hội thi thổi kèn saranai này. Là một nghệ nhân nhỏ tuổi, em cũng muốn góp phần nhỏ công sức của mình để gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc Chăm của mình”.

Đội múa nữ thôn Phò Trì. Ảnh: NVCC

Với bà Hạnh, truyền thống văn hoá chỉ thật sự được bảo tồn khi người trẻ hiểu, yêu và chủ động tiếp nối. Vì vậy mà các lễ hội của người Chăm ở đây, đặc biệt là Lễ hội Kỳ Yên, thường được tổ chức bài bản, thể hiện sự giao thoa và gắn kết cộng đồng sâu sắc.

“Thôn Phò Trì còn duy trì đội văn nghệ Chăm gồm 25 thành viên, những người lớn tuổi ở đây có trách nhiệm truyền dạy lại cho thế hệ trẻ những điệu múa truyền thống, thổi kèn saranai, đánh trống ghi-năng, paranưng. Để từ đó, lớp trẻ hiểu được và tiếp nối gìn giữ văn hoá truyền thống của người Chăm cho nó đậm đà thêm. Tại ngày hội Katê trên tháp Pô Sah Inư, bà con Chăm thôn Phò Trì vẫn tham gia múa, thổi kèn saranai” - bà Hạnh cho biết thêm.

Đội văn nghệ dân tộc Chăm thôn Phò Trì biểu diễn tại buổi gặp mặt nhân ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2026. Ảnh: NVCC

Bà Đoàn Thị Sông Hương, Phó Chủ tịch UBMTTQ xã – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Sơn Mỹ cho biết, bà Trần Thị Hạnh có vai trò rất lớn trong các hoạt động ở địa phương. Ngoài các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chi hội còn tích cực chăm lo đến đời sống của các chị em hội viên, nhất là phụ nữ dân tộc Chăm.

Những ai gặp khó khăn, hoạn nạn hoặc những cháu bé có hoàn cảnh cơ nhỡ thì chi hội, đặc biệt là cô Hạnh rất là tích cực tham gia và tổ chức vận động các nguồn kinh phí hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, những công tác tuyên truyền ví dụ như bảo vệ môi trường hoặc là các nội dung khác thì cô Trần Thị Hạnh luôn tích cực. Và những hoạt động giữ gìn bản sắc văn hóa của người Chăm thì cô thường xuyên tuyên truyền, vận động chị em cũng như các gia đình người Chăm ở trên địa bàn thôn Phò Trì tham gia các hoạt động rất là sôi nổi”-bà Hương nói.

Mô hình "Ngôi nhà xanh" của Chi hội phụ nữ thôn Phò Trì. Ảnh: NVCC

Gần 25 năm gắn bó với công tác hội phụ nữ, cũng là ngần ấy thời gian tiếng trống ghi-năng, tiếng kèn saranai ngân vang cùng điệu múa Chăm được bà Trần Thị Hạnh trao truyền qua các thế hệ ở thôn Phò Trì. Bà Hạnh là sợi dây kết nối phụ nữ Chăm nơi đây giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, cùng nhau tham gia gìn giữ những giá trị văn hóa Chăm cho hôm nay và mai sau.