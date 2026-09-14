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Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Tổng thống Burundi Évariste Ndayishimiye

Thứ Hai, 10:51, 14/09/2026
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VOV.VN - Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 được tổ chức tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/9/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gặp Tổng thống Burundi Évariste Ndayishimiye.

Đánh giá cao những thành tựu mà Burundi đạt được trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự phát triển của châu Phi trên cương vị Chủ tịch Liên minh châu Phi nhiệm kỳ 2026–2027, Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước châu Phi, trong đó có Burundi.

Thủ tướng đánh giá cao sự phát triển của quan hệ hợp tác song phương Việt Nam – Burundi, đặc biệt kể từ sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Évariste Ndayishimiye vào tháng 4/2025.

Cảm ơn Tổng thống Évariste Ndayishimiye và Chính phủ Burundi đã ủng hộ, hỗ trợ liên doanh viễn thông của Tập đoàn Viettel tại Burundi (Lumitel) hoạt động hiệu quả, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị phía Burundi tiếp tục tạo điều kiện để Lumitel tham gia các dự án chính phủ điện tử, chuyển đổi số và không ngừng mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh, xứng đáng là biểu tượng của hợp tác giữa hai nước.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Tổng thống Cộng hòa Burundi Évariste Ndayishimiye. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng cũng đề xuất, trên cơ sở thành công của Tập đoàn Viettel tại Burundi, hai bên mở rộng hợp tác sang một số lĩnh vực mới như công nghiệp, thương mại quốc phòng và nông nghiệp; mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư thông qua việc phối hợp thiết lập cơ chế kết nối doanh nghiệp, chia sẻ thông tin về thị trường và các dự án tiềm năng, đồng thời thúc đẩy hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hợp tác song phương.

Bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam và ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam năm 2025, Tổng thống Évariste Ndayishimiye khẳng định Burundi coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam; nhất trí với những đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, lấy hợp tác thương mại – đầu tư làm trọng tâm.

Tổng thống cũng đánh giá cao những đóng góp của liên doanh Lumitel đối với sự phát triển kinh tế – xã hội và việc nâng cao đời sống của người dân Burundi; khẳng định Chính phủ Burundi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Lumitel hoạt động kinh doanh ổn định, hiệu quả.

Tổng thống Évariste Ndayishimiye cho biết, trong giai đoạn đẩy mạnh phát triển hiện nay, Burundi rất mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam; đồng thời mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam sang tìm hiểu, đầu tư, kinh doanh tại Burundi, nhất là trong các lĩnh vực khai khoáng, năng lượng, nông nghiệp và chuyển đổi số.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đồng thời phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa mỗi nước với ASEAN và Liên minh châu Phi (AU), cũng như giữa ASEAN và AU. Tổng thống Évariste Ndayishimiye khẳng định, trên cương vị Chủ tịch AU nhiệm kỳ 2026–2027, Burundi ủng hộ thúc đẩy quan hệ giữa AU và Việt Nam.

Lại Hoa/VOV
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