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Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Ấn Độ: Việt Nam định hình tương lai

Thứ Bảy, 06:03, 12/09/2026
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VOV.VN - Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Ấn Độ để dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tham gia các hoạt động song phương sẽ góp phần mở rộng không gian hợp tác, tiếp cận công nghệ mới, củng cố quan hệ Việt Nam - Ấn Độ và nâng cao năng lực tự cường.

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động làm việc song phương tại Ấn Độ từ hôm nay (12/9) đến ngày 13/9/2026.

Chuyến công tác diễn ra trong thời điểm bản lề của cục diện kinh tế - chính trị toàn cầu, mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc cả trên phương diện đa phương lẫn song phương.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp. Sự gia tăng cạnh tranh chiến lược, thương mại và công nghệ giữa các nước lớn, các điểm nóng địa chính trị ở khu vực Trung Đông tiếp tục gây những hệ lụy sâu sắc đến thị trường năng lượng và các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong bức tranh đầy thách thức đó, BRICS tiếp tục khẳng định vai trò tập hợp lực lượng lớn nhất của các nước đang phát triển. Sau 20 năm hình thành và phát triển (từ năm 2006), khối đã mở rộng lên 11 thành viên chính thức cùng 10 quốc gia đối tác. Hiện nay, các nước thành viên và đối tác của BRICS chiếm khoảng 44% GDP toàn cầu và 56% dân số thế giới, với 7 thành viên nằm trong Nhóm G20.

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Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.

Không chỉ dừng lại ở hợp tác kinh tế truyền thống, BRICS đang mở rộng mạnh sang các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, y tế, an ninh lương thực và phát triển bền vững, từ đó củng cố tiếng nói chung của các nước đang phát triển trong việc thúc đẩy cải tổ hệ thống quản trị toàn cầu.

Kể từ khi trở thành Nước đối tác thứ 10 của BRICS vào giữa năm 2025, Việt Nam đã chủ động và tích cực tham gia vào các cơ chế, sáng kiến hợp tác trong khuôn khổ mở rộng của khối trên tinh thần chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm vào các nỗ lực chung toàn cầu, đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, thúc đẩy đoàn kết, hợp tác quốc tế. Việt Nam cũng đã chủ động tham gia các cơ chế, sáng kiến hợp tác, góp phần mở rộng kênh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận các sáng kiến, xu hướng công nghệ mới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định, chương trình nghị sự của BRICS mở rộng từ kinh tế, tài chính sang các lĩnh vực là những động lực mới cho phát triển như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, năng lượng…

"Việc tham gia, trao đổi tại Hội nghị giúp chúng ta nhận diện sâu sắc hơn những cơ hội và thách thức, tham khảo kinh nghiệm và định hướng hợp tác của các đối tác, có thêm cơ sở cho quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách phát triển, thực hiện mục tiêu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế ngày càng hiệu quả, sâu rộng và thực chất hơn", Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho biết.

Với chủ đề do nước chủ nhà Ấn Độ đề xuất cho năm 2026: "Xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững", sự tham gia của đoàn đại biểu Việt Nam tại Phiên thảo luận mở sẽ góp phần chia sẻ tầm nhìn và giải pháp đối với việc củng cố chuỗi cung ứng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và định hình tương lai tăng trưởng bao trùm.

Đây cũng là cơ hội để Việt Nam tiếp cận các xu hướng công nghệ mới, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác thực chất với các nền kinh tế mới nổi hàng đầu. Giáo sư Sonu Trivedi của Đại học Delhi, nghiên cứu viên cấp cao Quỹ Ấn Độ, Giám đốc sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam cho rằng, Việt Nam đang thể hiện tốt vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó lĩnh vực sản xuất mang lại những cơ hội lớn cho các thành viên BRICS. Ở chiều ngược lại, BRICS cũng mở ra cho Việt Nam cơ hội tăng cường hợp tác và tiếp cận những thị trường rộng lớn ngoài phạm vi châu Á.

"Với thành phần đa dạng, từ các cường quốc lớn, các cường quốc tầm trung đến những nền kinh tế mới nổi, BRICS có thể giúp Việt Nam mở rộng không gian hợp tác với nhiều khu vực trên thế giới. Trong bối cảnh đó, Việt Nam có thể đóng vai trò cầu nối giữa BRICS và ASEAN. Ấn Độ cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối Việt Nam với BRICS, qua đó giúp cả hai bên cùng hưởng lợi", Giáo sư Sonu Trivedi cho biết.

Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Ấn Độ là bước đi cụ thể hóa các cam kết nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5/2026 - thời điểm hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường.

Kinh tế - thương mại tiếp tục là điểm sáng nổi bật: Kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng gấp ba lần trong giai đoạn 2016-2025, đạt mốc kỷ lục 16,46 tỷ USD.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, thương mại hai chiều duy trì đà tăng trưởng ấn tượng (đạt 11,78 tỷ USD, tăng 28,4% so với cùng kỳ). Ấn Độ hiện là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam, đồng thời sở hữu 524 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 1,18 tỷ USD.

Bên cạnh kinh tế và hợp tác quốc phòng - an ninh đi vào chiều sâu, các hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục và du lịch cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Lượng du khách Ấn Độ đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 500.000 lượt (tăng 45,5%), cùng với sự hỗ trợ tích cực của Ấn Độ trong công tác bảo tồn, trùng tu di sản văn hóa Chăm tại Mỹ Sơn, Đà Nẵng.

Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Ấn Độ dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương là minh chứng sinh động cho một Việt Nam chủ động, linh hoạt và bản lĩnh trên trường quốc tế. Thông qua việc đóng góp vào chương trình nghị sự chung của khối BRICS và củng cố vững chắc quan hệ chiến lược với Ấn Độ, Việt Nam đang tiếp tục khẳng định vị thế của mình như một đối tác tin cậy, một mắt xích quan trọng trong mạng lưới liên kết kinh tế và nâng cao năng lực tự cường trước những biến động của thời đại.

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Đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ bước sang một giai đoạn phát triển mới

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, bắt đầu từ hôm nay (5/5), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ đến ngày 7/5 tới.

Lại Hoa/VOV
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