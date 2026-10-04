Chuyển đổi số: Nhiệm vụ chỉ hoàn thành khi có sản phẩm và người dùng thực tế

Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 5 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2026 (Thông báo kết luận số 09-TB/CQTTBCĐ).

Theo đó, ngày 24/9/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng (viết tắt là Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Phiên họp lần thứ 5 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026 của Ban Chỉ đạo.

Thẳng thắn nhìn nhận 6 điểm nghẽn và hạn chế tồn tại

Tại Phiên họp lần thứ 5, Ban Chỉ đạo đã đánh giá khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý III và triển khai các công tác trọng tâm Quý IV/2026. Bên cạnh những kết quả tích cực, Ban Chỉ đạo đã thẳng thắn chỉ ra 6 điểm nghẽn, tồn tại cốt lõi.

Cụ thể là người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ, chưa tiên phong, gương mẫu, dẫn đến triển khai chậm, muộn. Năng lực tổ chức thực thi còn yếu; nhiều nhiệm vụ cấp bách, cốt lõi tại Thông báo kết luận số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 20/7/2026 triển khai còn chậm.

Khả năng điều phối của Cơ quan Thường trực còn hạn chế; trách nhiệm và sự phối hợp của một số cơ quan, đơn vị còn thấp. Mức độ sử dụng thực chất một số ứng dụng chưa cao; dữ liệu đảng viên còn sai sót, trùng lặp, chậm đồng bộ. Tồn tại nhiều lỗ hổng, điểm yếu về bảo mật và an ninh mạng. Nhiều tồn tại, yêu cầu được chỉ ra tại kỳ họp trước chưa được khắc phục, triển khai.

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tổ chức phiên họp lần thứ 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm nay.

Thống nhất nhận thức: Nhiệm vụ chỉ hoàn thành khi có sản phẩm và người dùng thực tế

Để công tác chuyển đổi số triển khai thực chất và hiệu quả trong thời gian còn lại của năm 2026, Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, người đứng đầu quán triệt nghiêm túc các nguyên tắc chỉ đạo.

Đó là quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc chuyển từ tư duy "hoàn thành đầu việc" sang "tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị thực tiễn". Nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng, người dùng thực tế, hiệu quả đo đếm được và bảo đảm an toàn thông tin; không xác nhận nếu mới dừng ở mức dự thảo, cài đặt hay báo cáo tiến độ.

Sản phẩm số phải thân thiện, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn. Nếu không thu hút được người dùng, trách nhiệm thuộc về cơ quan chủ trì nghiệp vụ, cơ quan chuyển đổi số và nhà thầu.

Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, kiểm tra hằng ngày, hằng tuần. Cán bộ, đảng viên bắt buộc sử dụng phần mềm, kiên quyết không xử lý văn bản giấy đối với quy trình đã điện tử hóa. Kết quả chuyển đổi số là tiêu chí đánh giá, xếp loại, thi đua khen thưởng và xem xét trách nhiệm khi để chậm trễ.

Giải quyết dứt điểm 4 nhiệm vụ cốt lõi và lộ trình cho các ban đảng

Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung mọi nguồn lực tháo gỡ điểm nghẽn, giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ trọng tâm theo mốc thời gian cụ thể:

1. Bám sát Kế hoạch 100 ngày (hoàn thành trước 30/9/2026): Ban hành Khung kiến trúc số; phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án; ban hành quy trình nghiệp vụ lõi của Văn phòng Trung ương Đảng; hoàn thành khắc phục lỗ hổng bảo mật và đưa Trung tâm dữ liệu của cơ quan Đảng tại Trung tâm dữ liệu Quốc gia vào vận hành chính thức; cắt chuyển 3 phần mềm thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Hệ thống thông tin lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, Cổng thông tin Đảng Cộng sản Việt Nam bảo đảm không gián đoạn.

2. Mốc tiến độ hoàn thiện hệ thống thông tin chuyên ngành:

Ban Tổ chức Trung ương: Chuyển CSDL đảng viên lên Trung tâm dữ liệu cơ quan đảng trong tháng 9/2026. Hoàn thiện Sổ tay Đảng viên điện tử; làm sạch dữ liệu; hoàn thiện các phân hệ còn lại trước ngày 30/11/2026.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Hoàn thiện Hệ thống thông tin lĩnh vực kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng giai đoạn 1 trước ngày 23/11/2026.

Ban Nội chính Trung ương: Hoàn thiện phân hệ "Tham gia ý kiến, góp ý" trước ngày 15/11/2026.

Ban Tuyên giáo Trung ương: Hoàn thiện hệ thống thông tin lĩnh vực tuyên giáo trước ngày 30/11/2026.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương: Hoàn thiện Hệ thống thông tin lĩnh vực kinh tế - xã hội (dữ liệu không thuộc bí mật nhà nước) trước ngày 20/11/2026.

Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Ban Chỉ đạo nhấn mạnh nguyên tắc "Không đánh đổi an toàn lấy tiến độ", xác định bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng là nhiệm vụ trọng yếu, liên tục.

Cục An ninh mạng (Bộ Công an) phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng kiểm tra an ninh mạng đối với các hệ thống thuộc Dự án 204. Liên danh nhà thầu tuân thủ nghiêm các quy trình kỹ thuật, không tự ý thay đổi cấu hình, mở kết nối ngoài phạm vi cho phép.

Ban Cơ yếu Chính phủ chịu trách nhiệm triển khai các giải pháp mật mã, bảo mật, lắp đặt máy chủ HSM tại Trung tâm Dữ liệu Hòa Lạc (hoàn thành 30/9/2026); bảo mật đường truyền tốc độ 100 Gbps kết nối Hòa Lạc và 1A Hùng Vương (tháng 12/2026); tích hợp giải pháp ký số/xác thực phục vụ lưu trữ lâu dài (trước 20/10/2026); ban hành các quyết định về giải pháp cơ yếu đối với hệ thống chứa tài liệu bí mật nhà nước trong tháng 10/2026.

Về các đề xuất, kiến nghị, Ban Chỉ đạo thống nhất thí điểm tại Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội thử nghiệm 3 nội dung: Hệ thống theo dõi nhiệm vụ; Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC); Phần mềm đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức theo KPI/OKR (hoàn thành trong tháng 12/2026).

Nhiệm vụ của Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục hoàn thiện IOC báo cáo Lãnh đạo chủ chốt; mở rộng thí điểm đánh giá cán bộ theo KPI/OKR trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Chủ trì tham mưu xây dựng Chiến lược AI trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035, hoàn thành trong tháng 11/2026. Rà soát, mở rộng cung cấp thủ tục hành chính của đảng trên môi trường điện tử và các tiện ích nghiệp vụ; báo cáo kết quả trước ngày 25/12/2026.