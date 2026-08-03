Công nghiệp quốc phòng, hàng không - vũ trụ mở ra dư địa hợp tác Việt - Pháp

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp đang bước vào giai đoạn triển khai Kế hoạch hành động mới với trọng tâm là các dự án hợp tác cụ thể. Theo Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải, ngoại giao kinh tế sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác chiến lược như công nghiệp quốc phòng, hàng không - vũ trụ, công nghệ cao và hạ tầng.

Đại sứ Trịnh Đức Hải cho biết, năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa Kế hoạch hành động giai đoạn mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp. Đây cũng là thời điểm hai nước chuyển mạnh từ khuôn khổ hợp tác sang triển khai các dự án cụ thể trên nhiều lĩnh vực then chốt.

Đại sứ Trịnh Đức Hải trình Quốc thư lên Tổng thống Pháp (Ảnh: Điện Élysée)

Kết nối các dự án hợp tác chiến lược

Trong 6 tháng đầu năm, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp xác định ba trọng tâm của công tác ngoại giao kinh tế gồm thúc đẩy các dự án hợp tác chiến lược; hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương tiếp cận công nghệ tiên tiến, nguồn vốn và kinh nghiệm phát triển của Pháp; đồng thời quảng bá Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn và mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đại sứ quán đã tăng cường làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp và đối tác Pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển công nghiệp nền tảng và hạ tầng hiện đại.

Đặc biệt, Đại sứ quán tập trung kết nối với nhiều tập đoàn kinh tế hàng đầu của Pháp trong các lĩnh vực hạ tầng, đường sắt, công nghệ cao, năng lượng, chuyển đổi số, tài chính - ngân hàng, công nghiệp quốc phòng và hàng không - vũ trụ, đồng thời mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thế mạnh về công nghệ và vật liệu chiến lược.

“Trong 6 tháng cuối năm 2026, Đại sứ quán sẽ tiếp tục tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, đường sắt tốc độ cao, năng lượng, công nghiệp quốc phòng, hàng không vũ trụ, trung tâm tài chính quốc tế, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn; đồng thời tiếp tục đồng hành cùng các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập sâu rộng vào thị trường Pháp và EU”, Đại sứ Trịnh Đức Hải cho biết.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa các địa phương hai nước, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cảng biển, logistics, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ nhiều đoàn công tác của các bộ, ngành, địa phương Việt Nam nghiên cứu kinh nghiệm về quy hoạch đô thị, trung tâm tài chính quốc tế và chuyển đổi xanh.

Năm lĩnh vực được kỳ vọng tạo đột phá

Đánh giá triển vọng hợp tác song phương, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhận định: “Quan hệ kinh tế Việt Nam - Pháp đang đứng trước một giai đoạn phát triển rất thuận lợi, thậm chí có thể nói là cơ hội lớn nhất trong nhiều năm qua để tạo ra một bước chuyển mang tính chiến lược trong hợp tác song phương”.

Theo Đại sứ, Việt Nam có lợi thế về quy mô thị trường, tốc độ tăng trưởng, vị trí địa chiến lược và nhu cầu đầu tư lớn, trong khi Pháp sở hữu thế mạnh về công nghệ, tài chính, quản trị, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Nếu tận dụng tốt các lợi thế bổ trợ, hợp tác giữa hai nước có thể chuyển sang mô hình dựa trên tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Đại sứ cho rằng có năm lĩnh vực có thể tạo đột phá trong thời gian tới, gồm: hạ tầng chiến lược và giao thông hiện đại; năng lượng và chuyển đổi xanh; công nghệ cao, chuyển đổi số và công nghiệp tương lai; tài chính quốc tế; giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trong đó, lĩnh vực công nghệ cao được đánh giá có nhiều dư địa hợp tác khi các doanh nghiệp Pháp ngày càng quan tâm đến trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, điện toán đám mây, công nghệ sinh học, y tế số, an ninh mạng, công nghiệp thông minh cũng như hàng không - vũ trụ. Việt Nam cần đẩy mạnh hợp tác với các đối tác có năng lực công nghệ hàng đầu nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo kỹ sư chất lượng cao và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, qua đó nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Đề cập điều kiện để thu hút hiệu quả hơn dòng vốn và công nghệ chất lượng cao từ Pháp, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh bên cạnh các chính sách ưu đãi, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao chất lượng thể chế, nguồn nhân lực và năng lực đổi mới sáng tạo.

Cũng theo Đại sứ Trịnh Đức Hải, “trong giai đoạn mới, nhà đầu tư Pháp không còn chỉ tìm kiếm lợi thế chi phí hay ưu đãi đầu tư. Điều họ quan tâm nhiều hơn là chất lượng thể chế, chất lượng nguồn nhân lực, khả năng đổi mới sáng tạo và mức độ kết nối của Việt Nam với các hệ sinh thái công nghệ toàn cầu”.

Đại sứ khẳng định, nếu chuẩn bị tốt những điều kiện này, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm đến ưu tiên của dòng vốn, công nghệ và tri thức chất lượng cao từ Pháp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.