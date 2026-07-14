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Công an Hải Phòng giảm 8 đơn vị trực thuộc Phòng Cảnh sát giao thông

Thứ Ba, 15:02, 14/07/2026
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VOV.VN - Ngày 14/7, Công an Hải Phòng công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) theo mô hình tổ chức mới.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, 5 Trạm CSGT và Trạm Cảnh sát đường thủy trực thuộc Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng chính thức giải thể. Đồng thời, Giám đốc Công an thành phố quyết định kiện toàn tổ chức Phòng CSGT với 6 lãnh đạo và 11 đơn vị trực thuộc.

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Đại tá Nguyễn Đức Thìn - Phó Giám đốc Công an thành phố phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công an Hải Phòng

Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, Giám đốc Công an thành phố đã quyết định điều động, bố trí 61 cán bộ giữ chức vụ chỉ huy cấp đội thuộc Phòng CSGT, có hiệu lực từ ngày 15/7/2026. Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy được thực hiện trên cơ sở các quy định của Bộ Công an, bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức mới và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, cho biết việc tinh gọn từ 19 đội, trạm xuống còn 11 đơn vị nhằm khắc phục những bất cập trong mô hình cũ, đồng thời phân bổ lực lượng hợp lý hơn để tăng cường hiệu quả quản lý địa bàn theo hướng sát sao, chuyên nghiệp.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn cũng yêu cầu các đội công tác và trạm nhanh chóng hoàn tất việc bàn giao công việc, tổ chức triển khai mô hình mới nghiêm túc, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức, không làm gián đoạn hoạt động và nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

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Ban Bí thư chỉ định Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy

VOV.VN - Sáng 10/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư TƯ Đảng về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 216-QĐNS/TW, Đại tá Bùi Quyết Toán, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tuấn Linh-Nguyễn Gia/VOV.VN
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