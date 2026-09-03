An Giang: Đội K92, K93 xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 9, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9; ông Lê Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cán bộ, chiến sĩ Đội K92, Đội K93 tham dự.

Ông Lê Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang phát biểu giao nhiệm vụ cho Đội K92, K93

Trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia, từ ngày 29/7 đến 28/8/2026, Đội K92, Đội K93 đã triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh An Giang. Đội K92 quy tập được 72 hài cốt liệt sĩ, Đội K93 quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang ghi nhận, biểu dương những kết quả Đội K92, Đội K93 đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Quang cảnh Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội K92 và Đội K93 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026 – 2027.

Từ năm 2001 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đội K92 và Đội K93 đã tìm kiếm, quy tập 6.871 hài cốt liệt sĩ, trong đó 4.414 hài cốt tại Campuchia và 2.457 hài cốt trên địa bàn trong nước. Riêng giai đoạn XXV, mùa khô 2025 - 2026, hai đội tìm kiếm, quy tập được 170 hài cốt liệt sĩ.

Bước vào giai đoạn XXVI, mùa khô 2026 - 2027, lãnh đạo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ hai đội tiếp tục phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Campuchia; đặc biệt bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí, trang bị trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 9, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, trao quà của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu cho Đội K92, K93.

Cùng với đó, Đội K92, Đội K93 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân Campuchia; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về vị trí phần mộ liệt sĩ; làm tốt công tác dân vận, đối ngoại quân sự, qua đó góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Theo kế hoạch, Đội K92 thực hiện nhiệm vụ tại các tỉnh Kampot, Kep, Preah Sihanouk và Koh Kong; Đội K93 thực hiện nhiệm vụ tại Takeo và Kampong Speu. Nhiệm vụ trong mùa khô năm nay tiếp tục gắn với “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Cán bộ, chiến sĩ Đội K92, Đội K93 chính thức xuất quân, lên đường sang Campuchia, tiếp tục hành trình tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt các liệt sĩ trở về đất Mẹ.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ hai đội K, Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Đội trưởng Đội K92 phát biểu hứa quyết tâm, khẳng định cán bộ, chiến sĩ Đội K92, Đội K93 sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật, giữ vững phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, Bộ CHQS tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã trao quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K92, Đội K93 trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Đội K92, Đội K93 lên đường sang Campuchia, tiếp tục hành trình tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt các liệt sĩ trở về.

Kết thúc buổi lễ, trong sự động viên của lãnh đạo Quân khu 9, tỉnh An Giang và các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ Đội K92, Đội K93 chính thức xuất quân, lên đường sang Campuchia, tiếp tục hành trình tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt các liệt sĩ trở về đất Mẹ.