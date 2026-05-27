Công tác chính trị, tư tưởng chuyển từ “phản ứng thụ động” sang “chủ động dẫn dắt”

Thứ Tư, 05:30, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 8/4/2026, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ban hành Quy định số 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Quy định này kiến tạo một nền tảng tinh thần vững chắc, một động lực văn hóa chính trị mới cho toàn hệ thống.

Kiểm soát bằng kết quả và đo lường bằng hiệu quả thực chất

Trình bày chuyên đề tại hội nghị báo cáo viên và thông tin chuyên đề quý II của Đảng ủy Chính phủ, ông Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhận xét, quy định này là dấu mốc mang tính lịch sử, bởi đây là lần đầu tiên Đảng ta ban hành một quy định chuyên đề mang tính hệ thống, toàn diện, chuyên sâu và bao quát nhất đối với công tác chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng và hệ thống chính trị.

“Quy định 19-QĐ/TW là sự kết tinh, cụ thể hóa tinh thần Đại hội XIV, đánh dấu sự thay đổi mang tính bước ngoặt về tư duy quản trị tổ chức: Chuyển trạng thái từ việc “định hướng, khuyến khích” sang “quy định bắt buộc”, từ “phản ứng thụ động” sang “chủ động dẫn dắt”, và đặc biệt là yêu cầu lượng hóa bằng các tiêu chí cụ thể, rõ ràng, có thể đo lường được. Việc ban hành quy định tạo ra động lực lớn, cơ sở pháp lý và tiêu chuẩn hành vi để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta củng cố khối đại đoàn kết, tự tin tiến bước, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ông Đoàn Văn Báu nhận xét.

Ông Đoàn Văn Báu cho rằng, việc ban hành Quy định 19 không phải là một sự kiện ngẫu nhiên, mà xuất phát từ những cơ sở lý luận vững chắc, từ đòi hỏi khắt khe của thực tiễn cách mạng. Quá trình xây dựng Quy định được tiến hành bài bản, khoa học, bám sát Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, đồng thời kế thừa có chọn lọc những kết quả lý luận và tổng kết thực tiễn trong 40 năm đổi mới. Quy định được cấu trúc khoa học gồm 5 chương, 16 điều, bao quát toàn diện mọi mặt của công tác chính trị, tư tưởng. Tinh thần xuyên suốt là: chuẩn hóa, ràng buộc trách nhiệm, kiểm soát bằng kết quả, và đo lường bằng hiệu quả thực chất.

Ông Đoàn Văn Báu trình bày chuyên đề.

“Quy định 19W là một bước tiến mang tính cách mạng trong tư duy quản trị tổ chức của Đảng. Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang nỗ lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, thể hiện qua khát vọng của 9 nghị quyết trụ cột do Bộ Chính trị ban hành, việc triển khai quy định không thể dừng lại ở việc học tập hình thức. Yêu cầu đặt ra là phải định lượng hóa và biến công tác chính trị, tư tưởng thành sức mạnh vật chất. Cấp ủy các cấp và từng cán bộ, đảng viên khối cơ quan hành pháp, quản lý Nhà nước phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình và tiêu chí thực thi”, Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị nhấn mạnh.

Theo ông Đoàn Văn Báu, việc thực hiện quy định không phải là tự nguyện mà là kỷ luật bắt buộc. Chuyển mạnh từ “học nghị quyết” sang “làm theo nghị quyết” với phương châm: “Hiểu sâu - làm đúng - làm đến cùng - làm có kết quả”.

Khi phát sinh các vấn đề phức tạp, thông tin xấu, độc hoặc khủng hoảng truyền thông liên quan đến chính sách mới, người đứng đầu tại các bộ, ngành phải là người trực tiếp chỉ đạo, không được né tránh, phải chịu trách nhiệm trực tiếp, cao nhất và kích hoạt ngay cơ chế phản ứng nhanh. Việc quan trọng là tổ chức đảng, cấp ủy các cấp phải tạo lập cơ chế bảo vệ vững chắc những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tránh tình trạng sợ sai không dám làm. Trong môi trường quản lý nhà nước với áp lực lớn, nội dung bảo vệ này cần được đặt lên vị trí trọng tâm và thiết kế thành một quy trình thực chất, đảm bảo điểm tựa chính trị cho người làm chính sách. Phải thiết lập quy trình đánh giá, xem xét độc lập, khách quan.

Xây dựng lá chắn thép trên không gian mạng

Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị cho rằng, không gian mạng được xác định là mặt trận cam go nhất. Công tác chính trị, tư tưởng phải được “số hóa” toàn diện. Xây dựng dữ liệu số về công tác tư tưởng (theo Điều 4, Quy định 19-QĐ/TW): Yêu cầu 100% tổ chức cơ sở đảng số hóa dữ liệu quản lý, đánh giá đảng viên. Dữ liệu này phải được liên thông, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia của Chính phủ để kiểm soát đồng bộ; lấy mức độ hài lòng, phản ứng của người dân và doanh nghiệp trước các dịch vụ công, chính sách mới làm thước đo năng lực lãnh đạo tư tưởng của tổ chức Đảng.

Tiêu chuẩn hóa hành vi “Nghe - Nói - Viết - Làm” (theo Điều 11, Quy định 19-QĐ/TW), mỗi đảng viên phải có trách nhiệm lan tỏa thông tin tích cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Nghe: Không hùa theo tâm lý đám đông. Nói/Viết: Tuân thủ kỷ luật phát ngôn trên không gian mạng, dùng ngòi bút bảo vệ sự thật, chống dân chủ cực đoan. Làm: Nhất quán trong nhận thức và hành động.

Các đại biểu theo dõi chuyên đề.

“Quy định 19 không chỉ là một văn bản quy phạm nội bộ thông thường nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, mà sâu xa là kiến tạo một nền tảng tinh thần vững chắc, một động lực văn hóa chính trị mới cho toàn hệ thống. Việc lượng hóa công tác tư tưởng từ những khái niệm trừu tượng thành các bộ tiêu chí đo lường được, cùng các quy trình xử lý thực chứng (6 bước xử lý khủng hoảng, 6 tháng thử thách đảng viên) là một cuộc cách mạng thực sự trong phương thức lãnh đạo của Đảng.

Với quyết tâm chính trị cao độ và hành động thực chất, nếu mỗi tổ chức đảng sâu sát thực hiện, mỗi cán bộ đảng viên biến định hướng “Nghe - Nói - Viết - Làm” thành chuẩn mực, danh dự và lẽ sống, công tác chính trị, tư tưởng chắc chắn sẽ trở thành sức mạnh nội sinh vô tận. Từ đó, Đảng ta sẽ ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc rễ, quy tụ trọn vẹn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tự tin chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vươn tới những đỉnh cao chói lọi trong kỷ nguyên vươn mình rực rỡ của dân tộc”, ông Đoàn Văn Báu khẳng định.

Nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng

VOV.VN - Ngày 26/5, Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị báo cáo viên và thông tin chuyên đề quý II. Hai chuyên đề là về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng theo Quy định số 19-QĐ/TW, ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương; tình hình biển Đông và công tác bảo vệ an ninh biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Nguyễn Vân/VOV.VN
Tag: Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Quy định số 19-QĐ/TW công tác chính trị tư tưởng trong Đảng
Đảng bộ Chính phủ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng
VOV.VN - Sáng nay (24/3) Đảng ủy Chính phủ tổ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2026 trong Đảng bộ Chính phủ; tổ chức Hội nghị Báo cáo viên và Thông tin chuyên đề quý I/2026. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 112 điểm cầu và hơn 2.000 đại biểu tham dự. 

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để giữ vững ổn định chính trị
VOV.VN - Chiều 25/5, Ban Chỉ đạo 35, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức hội thảo “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và định hướng cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân
VOV.VN - Chiều 25/5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6/2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến với các điểm cầu tại các địa phương. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị.

