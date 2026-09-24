Cụ thể hoá nghị quyết của Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn

Sáng 24/9, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản triển khai thực hiện của tỉnh. Lai Châu xác định các nghị quyết của cấp trên phải được cụ thể hóa thành những chương trình, kế hoạch sát cụ thể, sát thực tiễn, phù hợp với điều kiện từng địa bàn là tỉnh miền núi, biên giới.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 44 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và các xã, phường trong tỉnh. Các đại biểu đã được quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 24, 25, 26, 27 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 07 và các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết nêu trên.

Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản triển khai thực hiện của tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh sau hội nghị, từng cấp ủy phải nghiên cứu, thảo luận, xác định rõ nhiệm vụ phù hợp với địa bàn, lĩnh vực và nguồn lực thực tế; từ đó xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, tránh tình trạng nghị quyết chỉ dừng ở nhận thức.

Trong đó, việc thực hiện Nghị quyết số 24 và Chỉ thị số 07 phải tạo chuyển biến thực chất trong công tác cán bộ, đạo đức công vụ, phương pháp, lề lối làm việc; đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu.

Ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương

Với các nghị quyết về phát triển vùng, du lịch và người Việt Nam ở nước ngoài, tỉnh xác định phải gắn với điều kiện, lợi thế của địa phương; trong đó phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo sinh kế cho người dân và huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

Ông Lý Vần Tải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu cho biết điểm mới trong hội nghị lần này là việc chỉ đạo cho các cấp ủy triển khai thảo luận, tham luận về các nội dung trong nghị quyết của Bộ Chính trị và kế hoạch của Tỉnh ủy.

"Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tham mưu cho Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy quán triệt và triển khai thực hiện; đặc biệt là tập trung vào phân tích, đi sâu làm rõ kế hoạch thực hiện của cấp ủy cấp mình. Sau hội nghị của cấp tỉnh, các cấp ủy sẽ ban hành kế hoạch, chương trình hành động để cụ thể hóa các nghị quyết phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị", theo ông Tài.