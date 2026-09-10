Lai Châu công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu đã công bố Quyết định số 354-QĐNS/TW ngày 3/9/2026 của Ban Bí thư về việc chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với hai đồng chí Hà Trọng Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đào Thị Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Đoàn Kết.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân phát biểu tại lễ công bố quyết định

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân chúc mừng hai đồng chí được Ban Bí thư chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời nhấn mạnh, việc được Ban Bí thư chuẩn y là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của cán bộ trong quá trình công tác; mong muốn cả 2 đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn; giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực công tác, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ vững đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đến nay, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu được kiện toàn 13 ủy viên

Thay mặt cán bộ được chuẩn y phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hà Trọng Hải trân trọng cảm ơn các cơ quan Trung ương, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã tin tưởng, tín nhiệm. Đồng thời khẳng định, sẽ tiếp tục nỗ lực, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và các chương trình, kế hoạch, đề án đề ra; góp phần xây dựng tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển.