Công trình Công viên tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Ngũ Hành Sơn được xây dựng trên đường Phạm Hữu Nhật, phường Ngũ Hành Sơn, nằm dưới chân núi Thổ Sơn, thuộc Danh thắng Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Công trình được khởi công từ ngày 21/10/2025 với tổng mức đầu tư hơn 26 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, trên diện tích gần 9.000 m².

Đà Nẵng khánh thành Công viên tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Ngũ Hành Sơn

Công viên gồm khu tưởng niệm, khu thờ tự, bia ghi danh 2.081 liệt sĩ và 601 Mẹ Việt Nam Anh hùng, tháp chuông cùng các hạng mục phụ trợ. Trong hai cuộc kháng chiến, quân và dân Ngũ Hành Sơn đã có những đóng góp to lớn, hy sinh xương máu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Công viên gồm khu tưởng niệm, khu thờ tự, bia ghi danh 2.081 liệt sĩ và 601 Mẹ Việt Nam Anh hùng, tháp chuông cùng các hạng mục phụ trợ

Đến nay, vùng đất Ngũ Hành Sơn công nhận hơn 2.000 liệt sĩ, 601 Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng hàng nghìn thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Công viên tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Ngũ Hành Sơn được xây dựng với mong muốn tạo dựng một không gian trang nghiêm để tưởng niệm, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công; đồng thời trở thành nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Nghi thức thỉnh chuông khánh thành công trình

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, mỗi hạng mục, mỗi không gian trong công viên đều thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh. Công trình được kỳ vọng trở thành một “ngôi nhà chung”, nơi hội tụ những người đã khuất và lưu giữ ký ức của một vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Công viên cũng được xác định là một “địa chỉ đỏ”, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, đồng thời trở thành điểm tựa văn hóa, tinh thần của người dân Ngũ Hành Sơn.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Việc khánh thành Công viên tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Ngũ Hành Sơn không chỉ đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình người có công mà còn góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị phường Ngũ Hành Sơn tiếp tục quản lý, bảo tồn, chăm sóc và phát huy giá trị của công trình; đồng thời nghiên cứu kết nối công viên với hệ thống di tích và Danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ khánh thành công trình

“Cùng với việc gìn giữ giá trị tưởng niệm, phường Ngũ Hành Sơn nghiêm túc nghiên cứu, kết nối công trình với hệ thống di tích và Danh thắng Ngũ Hành Sơn. Sự kết hợp này sẽ tạo nên một không gian di sản liền mạch - nơi giao thoa giữa lịch sử, văn hóa, tâm linh và giáo dục truyền thống - qua đó nâng tầm giá trị của vùng đất Ngũ Hành Sơn”, bà Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị.