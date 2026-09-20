English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đà Nẵng khánh thành Công viên tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Ngũ Hành Sơn

Chủ Nhật, 12:04, 20/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 20/9, thành phố Đà Nẵng khánh thành Công viên tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Ngũ Hành Sơn. Đây là công trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Công trình Công viên tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Ngũ Hành Sơn được xây dựng trên đường Phạm Hữu Nhật, phường Ngũ Hành Sơn, nằm dưới chân núi Thổ Sơn, thuộc Danh thắng Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Công trình được khởi công từ ngày 21/10/2025 với tổng mức đầu tư hơn 26 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, trên diện tích gần 9.000 m².

Da nang khanh thanh cong vien tuong niem cac anh hung liet si ngu hanh son hinh anh 1
Đà Nẵng khánh thành Công viên tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Ngũ Hành Sơn

Công viên gồm khu tưởng niệm, khu thờ tự, bia ghi danh 2.081 liệt sĩ và 601 Mẹ Việt Nam Anh hùng, tháp chuông cùng các hạng mục phụ trợ. Trong hai cuộc kháng chiến, quân và dân Ngũ Hành Sơn đã có những đóng góp to lớn, hy sinh xương máu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Da nang khanh thanh cong vien tuong niem cac anh hung liet si ngu hanh son hinh anh 2
Công viên gồm khu tưởng niệm, khu thờ tự, bia ghi danh 2.081 liệt sĩ và 601 Mẹ Việt Nam Anh hùng, tháp chuông cùng các hạng mục phụ trợ

Đến nay, vùng đất Ngũ Hành Sơn công nhận hơn 2.000 liệt sĩ, 601 Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng hàng nghìn thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Công viên tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Ngũ Hành Sơn được xây dựng với mong muốn tạo dựng một không gian trang nghiêm để tưởng niệm, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công; đồng thời trở thành nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Da nang khanh thanh cong vien tuong niem cac anh hung liet si ngu hanh son hinh anh 3
Nghi thức thỉnh chuông khánh thành công trình

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, mỗi hạng mục, mỗi không gian trong công viên đều thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh. Công trình được kỳ vọng trở thành một “ngôi nhà chung”, nơi hội tụ những người đã khuất và lưu giữ ký ức của một vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Công viên cũng được xác định là một “địa chỉ đỏ”, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, đồng thời trở thành điểm tựa văn hóa, tinh thần của người dân Ngũ Hành Sơn.

Da nang khanh thanh cong vien tuong niem cac anh hung liet si ngu hanh son hinh anh 4
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Việc khánh thành Công viên tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Ngũ Hành Sơn không chỉ đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình người có công mà còn góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị phường Ngũ Hành Sơn tiếp tục quản lý, bảo tồn, chăm sóc và phát huy giá trị của công trình; đồng thời nghiên cứu kết nối công viên với hệ thống di tích và Danh thắng Ngũ Hành Sơn. 

Da nang khanh thanh cong vien tuong niem cac anh hung liet si ngu hanh son hinh anh 5
Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ khánh thành công trình

“Cùng với việc gìn giữ giá trị tưởng niệm, phường Ngũ Hành Sơn nghiêm túc nghiên cứu, kết nối công trình với hệ thống di tích và Danh thắng Ngũ Hành Sơn. Sự kết hợp này sẽ tạo nên một không gian di sản liền mạch - nơi giao thoa giữa lịch sử, văn hóa, tâm linh và giáo dục truyền thống - qua đó nâng tầm giá trị của vùng đất Ngũ Hành Sơn”, bà Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị.

dai-bieu-tham-du-dien-dan-chup-anh-luu-niem.jpg

Đà Nẵng mở rộng cơ hội đầu tư từ tài chính xanh, thị trường carbon từ VIFC-DN

VOV.VN - Ngày 18/9, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN) phối hợp với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) tổ chức Diễn đàn Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng 2026 với chủ đề “Khung pháp lý, lĩnh vực, sản phẩm ưu tiên và cơ hội đầu tư".

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng thiết lập 4 khu vực vùng trời, mở không gian thử nghiệm kinh tế tầm thấp
Đà Nẵng thiết lập 4 khu vực vùng trời, mở không gian thử nghiệm kinh tế tầm thấp

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa thiết lập 4 khu vực vùng trời phục vụ hoạt động của các tổ chức, hội, câu lạc bộ sử dụng phương tiện bay. Đây cũng là cơ sở để thành phố triển khai các hoạt động bay thử nghiệm, từng bước phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp.

Đà Nẵng thiết lập 4 khu vực vùng trời, mở không gian thử nghiệm kinh tế tầm thấp

Đà Nẵng thiết lập 4 khu vực vùng trời, mở không gian thử nghiệm kinh tế tầm thấp

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa thiết lập 4 khu vực vùng trời phục vụ hoạt động của các tổ chức, hội, câu lạc bộ sử dụng phương tiện bay. Đây cũng là cơ sở để thành phố triển khai các hoạt động bay thử nghiệm, từng bước phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp.

Đà Nẵng tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm khai thác IUU
Đà Nẵng tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm khai thác IUU

VOV.VN - Tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng sáng nay (16/9), Đoàn kiểm tra Bộ Tư pháp về thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU đề nghị thành phố tiếp tục siết chặt quản lý, khắc phục những tồn tại, chuẩn bị cho đợt kiểm tra lần thứ 6 của Ủy ban châu Âu.

Đà Nẵng tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm khai thác IUU

Đà Nẵng tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm khai thác IUU

VOV.VN - Tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng sáng nay (16/9), Đoàn kiểm tra Bộ Tư pháp về thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU đề nghị thành phố tiếp tục siết chặt quản lý, khắc phục những tồn tại, chuẩn bị cho đợt kiểm tra lần thứ 6 của Ủy ban châu Âu.

Đà Nẵng mở rộng không gian phát triển mới từ kinh tế tầm thấp
Đà Nẵng mở rộng không gian phát triển mới từ kinh tế tầm thấp

VOV.VN - Đà Nẵng định hướng mở rộng không gian phát triển mới từ kinh tế tầm thấp, với các ứng dụng trong logistics, du lịch, nông nghiệp, quản lý đô thị, y tế và cứu hộ cứu nạn… Hướng đi này được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng, thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ và dịch vụ mới của thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng mở rộng không gian phát triển mới từ kinh tế tầm thấp

Đà Nẵng mở rộng không gian phát triển mới từ kinh tế tầm thấp

VOV.VN - Đà Nẵng định hướng mở rộng không gian phát triển mới từ kinh tế tầm thấp, với các ứng dụng trong logistics, du lịch, nông nghiệp, quản lý đô thị, y tế và cứu hộ cứu nạn… Hướng đi này được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng, thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ và dịch vụ mới của thành phố Đà Nẵng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục