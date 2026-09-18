Đà Nẵng mở rộng cơ hội đầu tư từ tài chính xanh, thị trường carbon từ VIFC-DN

Diễn đàn Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng 2026 (VIFC-ACCA 2026) tập trung trao đổi về khung pháp lý, lĩnh vực, sản phẩm tài chính ưu tiên và cơ hội đầu tư; trong đó nhấn mạnh tài chính xanh, thị trường carbon và yêu cầu xây dựng hệ sinh thái tài chính đạt chuẩn quốc tế.

Diễn đàn VIFC-ACCA 2026 với chủ đề “Khung pháp lý, lĩnh vực, sản phẩm ưu tiên và cơ hội đầu tư tại VIFC-DN”

Diễn đàn có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành Trung ương, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các chuyên gia trong nước, quốc tế. Nội dung thảo luận tập trung vào khung pháp lý cho hoạt động tài chính tại VIFC-DN, các lĩnh vực ưu tiên, tài chính xanh, ESG, thị trường carbon và phát triển nguồn nhân lực cho hệ sinh thái tài chính quốc tế.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường kết nối với thị trường vốn quốc tế và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Đại biểu tham dự Diễn đàn

Đối với Đà Nẵng, VIFC-DN được xác định không chỉ là nơi tập trung các tổ chức tài chính mà hướng tới trở thành nền tảng kết nối dòng vốn quốc tế với các cơ hội đầu tư của Việt Nam; không gian phát triển các sản phẩm tài chính mới; đồng thời hình thành hệ sinh thái gắn kết tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, sức cạnh tranh của một trung tâm tài chính quốc tế không chỉ nằm ở các ưu đãi mà quan trọng hơn là niềm tin vào khung pháp lý, tính minh bạch của thị trường, chất lượng quản trị và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của nhà đầu tư.

Theo lãnh đạo thành phố, VIFC-DN định hướng tập trung vào các lĩnh vực như quản lý quỹ và quản lý tài sản, tài chính xanh và thị trường carbon, sàn giao dịch hàng hóa, công nghệ tài chính cùng các nền tảng và sản phẩm tài chính đổi mới.

Ông Hồ Kỳ Minh cho rằng: “Đà Nẵng kỳ vọng VIFC-DN có thể trở thành đầu mối kết nối các dự án xanh có chất lượng với nguồn vốn quốc tế, thúc đẩy các sản phẩm tài chính xanh và hỗ trợ hình thành hệ sinh thái thị trường carbon ngày càng minh bạch, hiệu quả”.

Bà Helen Brand, OBE, Tổng Giám đốc ACCA phát biểu tại diễn đàn

Bà Helen Brand, OBE, Tổng Giám đốc Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) đánh giá cao quá trình phát triển của VIFC-DN và cho rằng nhu cầu đối với các kỹ năng, dịch vụ tài chính có tính linh hoạt, khả năng dịch chuyển và phù hợp với môi trường quốc tế sẽ tiếp tục gia tăng khi thương mại và tài chính ngày càng toàn cầu hóa.

Đề cập tài chính xanh và ESG, bà Helen Brand nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của phát triển bền vững trong quyết định của các nhà đầu tư quốc tế. Cam kết phát triển bền vững dài hạn, cùng với chương trình nghị sự về ESG - Môi trường, Xã hội và Quản trị - ngày càng trở thành một yếu tố có sức hút mạnh đối với các nhà đầu tư quốc tế và Việt Nam đã nổi lên là một quốc gia có vai trò đáng kể và tầm nhìn dài hạn trong lĩnh vực này.

Ký kết biên bản hợp tác giữa TVIFC-DN và ACCA

Theo Tổng Giám đốc ACCA, để phát triển bền vững, thị trường cần những chuẩn mực được hiểu và áp dụng rộng rãi trên toàn cầu. Qua đó, giúp nhà đầu tư, Chính phủ, cơ quan quản lý và người tiêu dùng tiếp cận thông tin chính xác, đáng tin cậy và phù hợp khi đưa ra quyết định. ACCA cũng ủng hộ các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế nhằm tạo sự nhất quán, rõ ràng và khả năng so sánh giữa các báo cáo tài chính trên toàn cầu.

Bà Helen Brand khẳng định: “Chúng tôi đại diện cho nhiều lĩnh vực chuyên môn và mối quan tâm đa dạng, nhưng tất cả đều đồng lòng hướng về một mục tiêu chung: thúc đẩy sự thành công của VIFC Đà Nẵng và xây dựng mô hình kinh doanh bền vững, qua đó mở ra ngày càng nhiều cơ hội để người dân Việt Nam theo đuổi thành công cũng như kiến ​​tạo một tương lai an toàn, vững chắc”.

Phiên thảo luận Từ thể chế đến dòng vốn- Khung quản trị và pháp lý để VIFC-DN thu hút nhà đầu tư quốc tế

Diễn đàn VIFC-ACCA 2026 gồm hai phiên thảo luận, tập trung vào khung pháp lý đối với hoạt động tài chính và các lĩnh vực ưu tiên tại VIFC-DN; tiếp đó là tài chính xanh, thị trường tín chỉ carbon và cơ hội phát triển các sản phẩm tài chính bền vững.

Đại biểu tham dự Diễn đàn chụp ảnh lưu niệm

Thông qua Diễn đàn, TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng đối thoại với các tổ chức quốc tế, định chế tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư, hướng tới hoàn thiện khung pháp lý, phát triển các sản phẩm tài chính mới và từng bước hình thành hệ sinh thái tài chính quốc tế tại VIFC-DN.