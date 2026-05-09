Cục 16 (Tổng cục II) đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân

Thứ Bảy, 21:55, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục 16 (Tổng cục II) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào chiều nay (9/5). Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự phát biểu tại buổi lễ.

Báo cáo tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Văn Tố, Cục trưởng Cục 16 đã tóm tắt những thành tích nổi bật của Cục đạt được thời gian qua. Trong đó nhấn mạnh, trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, Cục 16 luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục II, triển khai toàn diện các mặt công tác, phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh; hoàn thành tốt, có nhiều mặt xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng để Tổng cục II tham mưu hiệu quả với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong triển khai các hoạt động đối ngoại cấp cao, bảo đảm không để bị động, bất ngờ về chiến lược và các tình huống quan trọng, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam, trực tiếp đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tới dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Cục 16 (Tổng cục II) - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, chúc mừng những thành tích Cục 16 đã đạt được và nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai cho Cục 16 là niềm vinh dự, tự hào to lớn, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề mà cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Cục 16 nói riêng và Tổng cục II nói chung phải xác định rõ và quyết tâm hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục 16 phải tuyệt đối kiên định với nguyên tắc "Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Tình báo Quốc phòng"; chú trọng gìn giữ mối liên hệ máu thịt với nhân dân, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ. 

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục 16 (Tổng cục II) - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Tổng cục II; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, địa phương cùng với tiềm năng, thế mạnh hiện có và lịch sử truyền thống vẻ vang của Tình báo Quốc phòng Việt Nam, Cục 16 nói riêng và Tổng cục II nói chung sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, viết tiếp những trang sử vàng truyền thống, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân. 

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục 16 (Tổng cục II) - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Cục 16. Đây là danh hiệu cao quý mà đơn vị vinh dự đón nhận lần thứ hai vì những thành tích xuất sắc đã đạt được trong thời gian qua. 

