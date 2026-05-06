Cải chính

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư chúc mừng 80 năm ngành Tuyên huấn Quân đội

Thứ Tư, 21:09, 06/05/2026
VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ kỳ vọng ngành Tuyên huấn Quân đội tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn Quân đội (11/5/1946 – 11/5/2026), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, đã gửi thư chúc mừng, biểu dương những đóng góp to lớn của các cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn và toàn ngành Tuyên huấn Quân đội qua các thời kỳ.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng tới cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội. Ảnh: Quỳnh Trang

Trong thư, Đại tướng nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Đảng ủy Cơ quan quan Tổng cục Chính trị, của cấp ủy, chỉ huy , cơ quan chính trị các cấp; được sự quan tâm, phối hợp giúp đỡ tận tình, hiệu quả của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn Quân đội đã phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đoàn kết, kiên định, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo tiến hành cộng tác tuyên huấn, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, phát huy nhân tố chính trị tinh thần, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống dân tộc và Quân đội, lập nên những chiến công và thành tích vẻ vang, góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý.

Đại tướng Phan Văn Giang nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích và sự tiến bộ, trưởng thành của Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn Quân đội trong 80 năm qua.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ, trong kỷ nguyên mới, các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống "Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng" của Đơn vị Anh hùng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Kết thư, Đại tướng Phan Văn Giang chúc cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn Quân đội mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục không ngừng tiến bộ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu Việt Nam sang tham dự nhiều hoạt động tại Trung Quốc

VOV.VN - Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, sáng 19/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam sang tham dự các hoạt động tại Trung Quốc.

Quỳnh Trang/VOV.VN
Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ, chuẩn hoá huấn luyện GGHB đạt chuẩn quốc tế

Hải quân Việt Nam: Viết tiếp "Bản hùng ca giữ biển"

Người lính trẻ trưởng thành qua từng ngày học tập và rèn luyện

Tàu Hải quân Ấn Độ cập cảng Cam Ranh, thăm tỉnh Khánh Hòa

Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

