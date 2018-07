Đại biểu HĐND Bình Thuận đề xuất giải pháp ổn định an ninh địa phương

Tại kỳ họp, vấn đề tụ tập đông người, gây rối, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương được các đại biểu quan tâm nhiều nhất.

Theo đó, nhiều đại biểu nhận định việc nắm bắt, dự báo, phân tích tình hình và xử lý những vấn đề nổi cộm phát sinh ở một số địa bàn chưa đạt yêu cầu.

Địa phương còn để một số phần tử xấu lôi kéo, kích động người dân tụ tập đông người, đập phá cơ quan trụ sở chính quyền, làm nhiều người thi hành công vụ bị thương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phan Thiết yên bình về đêm. (Ảnh: Wikipedie)

Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Hào, việc chậm giải quyết những bức xúc, những mâu thuẫn trong đời sống xã hội là nguyên nhân dẫn đến bất ổn về an ninh chính trị.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Bình Thuận có 2.209 lượt/2.502 người đến phản ánh kiến nghị khiếu nại, nhưng việc xử lý của chính quyền các cấp, các ngành chức năng, nhất là ở cơ sở chưa kịp thời, chưa hiệu quả và triệt để.

Riêng tại Phan Thiết, tỷ lệ giải quyết khiếu nại chưa đến 20%.

Đó là nguyên nhân khiến các mâu thuẫn tích tụ, từ ít thành nhiều, từ đơn giản thành phức tạp, gây nên sự bức xúc, dễ bị lợi dụng kích động, gây mất an ninh trật tự.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận (khóa 10) Nguyễn Ngọc Hào.

Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Hào, chúng ta cần rà soát lại các chủ trương phát triển kinh tế xã hội, các dự án lớn, trọng điểm, nhạy cảm để đánh giá đúng sự tác động đối với bảo vệ chủ quyền vùng biển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là sự ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân hiện tại và tương lai. Từ đó có sự điều chỉnh, bổ sung biện pháp cụ thể, hạn chế tối đa đến tiêu cực đời sống nhân dân, tác động xấu đến môi trường, không để sơ hở cho địch đối tượng lợi dụng xuyên tạc, kích động.



Đại biểu Nguyễn Toàn Thiện cho rằng, nguyên nhân khiếu nại tố cáo vượt cấp kéo dài là do chưa giải quyết thỏa đáng quyền lợi chính đáng của người dân.

Ông Thiện dẫn chứng dự án làm đường Lê Duẩn đoạn từ Lê Hồng Phong đến Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết.

Trong số khoảng 110 hộ dân trong diện giải tỏa thì có đến trên 80 gia đình gửi đơn khiếu nại các cơ quan chức năng không thực hiện đúng chính sách.

Ngoài ra, một số dự án trên địa bàn chưa giải quyết tái định cư thỏa đáng đã thực hiện di dời, gây bức xúc cho người dân.

Toàn cảnh Kỳ họp

Theo đại biểu Lê Văn Toàn, trước hết cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm phát sinh, nâng cao hơn nữa chỉ số hài lòng của các cơ quan đơn vị công quyền. Đồng thời lãnh đạo tỉnh Bình Thuận tăng cường hoạt động đối thoại của người đứng đầu các địa phương, đơn vị, tạo sự gắn bó mật thiết và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

“Vấn đề đối thoại, người đứng đầu tăng cường quản lý nhà nước, lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân là vấn đề hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay để tạo niềm tin cho nhân dân, và không để kẻ xấu lợi dụng kích động, xúi giục gây mất ổn định tại địa phương”- đại biểu Lê Văn Toàn nói./. Nóng 24h: Những đối tượng gây rối ở Bình Thuận bị dụ dỗ như thế nào? VOV.VN - Hành vi gây rối của các bị cáo hầu hết do bị mua chuộc bằng tiền, bị xúi giục. Có đối tượng phạm tội khi đã uống rượu, có đối tượng không biết chữ. Người dân Bình Thuận: Tòa xét xử thích đáng các đối tượng gây rối VOV.VN - Đây là phiên tòa đầu tiên xét xử các vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn Phan Thiết và Phan Rí, tỉnh Bình Thuận trong hai ngày 10 và 11/6. Xét xử 7 đối tượng gây rối tại Bình Thuận: Mức án cao nhất 30 tháng VOV.VN - Trong số 7 bị cáo được đưa ra xét xử, có một trường hợp được hưởng án treo, các bị cáo khác lãnh án từ 24 tháng đến 30 tháng tù.