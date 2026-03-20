Đại biểu HĐND Đắk Lắk kỳ vọng và trách nhiệm trước nhiệm kỳ mới

Là một trong 84 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031, bà H’Giang Niê, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea M’Droh, tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của cử tri sau một nhiệm kỳ tham gia HĐND tỉnh. Theo bà H’Giang, việc tái đắc cử không chỉ là sự ghi nhận đối với bản thân mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về hành động cụ thể. Mỗi lá phiếu của bà con gửi gắm chính là niềm tin về một sự đổi thay, phát triển mạnh mẽ hơn của vùng đất này.

"Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tôi xác định vai trò của mình là "nhịp cầu" trực tiếp và gần dân nhất. Tôi sẽ giữ mối liên hệ mật thiết, phản ánh trung thực và kịp thời những kiến nghị sát sườn của cử tri lên các kỳ họp HĐND tỉnh, đảm bảo các Nghị quyết khi ban hành phải thực sự "trúng" và "đúng" với nhu cầu thực tế của địa phương. Trong đó, tôi đặc biệt quan tâm đối với việc thực hiện các chính sách dân tộc, đẩy mạnh kết nối du lịch nông nghiệp gắn với bảo tồn văn hóa, giúp bà con ổn định sinh kế và vươn lên thoát nghèo bền vững", bà H’ Giang Niê chia sẻ.

Còn với bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk nhận thấy trong giai đoạn phát triển mới, đại biểu dân cử không chỉ lắng nghe, phản ánh trung thực tâm tư cử tri, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân mà còn cần bản lĩnh, trí tuệ và sự dấn thân, tham gia sâu hơn vào quá trình hình thành và giám sát chính sách, đặc biệt ở những lĩnh vực mà địa phương có lợi thế nhưng chưa khai thác hiệu quả.

"Đây là một niềm vinh dự đối với bản thân và tôi luôn tâm nguyện rằng là vinh dự và trách nhiệm luôn song hành với nhau. Chính vì vậy mà phải thể hiện tốt nhất vai trò người đại biểu nhân dân. Đối với tỉnh Đắk Lắk thì thế mạnh là phát triển nông nghiệp, với vai trò là một người đại biểu, tôi sẽ tập trung để cùng với chính quyền các cấp để xây dựng chuỗi giá trị đối với những loại nông sản có giá trị kinh tế cao để mang lại sự ổn định cho nhân dân cũng như sự phát triển chung của tỉnh và đặc biệt là tập trung vào tăng trưởng hai con số", bà Ngô Thị Minh Trinh cho biết.

Thực tế cho thấy, Đắk Lắk có lợi thế lớn về nông nghiệp và còn hạn chế về công nghiệp - dịch vụ, khoa học công nghệ. Nhiệm kỳ 2026-2031, đại biểu hội đồng nhân dân và cơ quan dân cử ở tỉnh, sẽ cần đáp ứng rất nhiều nguyện vọng của nhân dân trong nhiều lĩnh vực, nhất là giáo dục, đổi mới sáng tạo - khởi nghiệp, đất đai, công nghiệp chế biến, xây dựng thương hiệu và liên kết thị trường.

Sau khi bỏ phiếu, điều quan tâm nhất của cử tri là các đại biểu mà mình bầu ra sẽ thực thi đến mức nào các vấn đề đã nêu trong chương trình hành động. Theo ông Trần Xuân Định, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, tổ dân phố 2 Thành Công, phường Buôn Ma Thuôt, tỉnh Đắk Lắk, cử tri sẽ dõi theo và đòi hỏi các cam kết trước bầu cử được thể hiện bằng kết quả công tác trong từng năm của nhiệm kỳ.

"Các đồng chí là người đại biểu của nhân dân, là cái cầu nối liền giữa ý Đảng và lòng dân. Tôi kỳ vọng nhất là các đồng chí đều gần gũi, gắn bó với nhân dân, thấu hiểu được cuộc sống của nhân dân để rồi xây dựng tỉnh phát triển đi lên trong thời gian tới", Trần Xuân Định kỳ vọng.

Theo bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh đã được chuẩn bị và tổ chức chu đáo, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công tốt đẹp.

84 đại biểu HĐND tỉnh khóa XI được cử tri tín nhiệm bầu chọn là những người tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực, phát huy vai trò trong nhiệm kỳ mới.

"Các đại biểu, những người tiêu biểu về năng lực và phẩm chất, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ mối liên hệ mật thiết và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri. Đồng thời, các đại biểu phải tích cực tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật trên địa bàn, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử trong thời gian tới", bà Cao Thị Hoà An đề nghị.

Có thể thấy, thành công của cuộc bầu cử không chỉ dừng lại ở việc hoàn tất quy trình theo quy định mà còn mở ra một chặng đường mới với nhiều kỳ vọng. Những đại biểu được lựa chọn hôm nay sẽ mang theo niềm tin của cử tri, bắt đầu hành trình thực hiện trách nhiệm của mình bằng tinh thần tận tụy, hành động cụ thể, góp phần đưa Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững.