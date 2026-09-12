Đại sứ Ấn Độ: Việt Nam tham gia khuôn khổ BRICS có ý nghĩa đặc biệt quan trọng



Nhận định này được Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa đưa ra khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) trước thềm chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2026. Chuyến thăm diễn ra từ ngày 12 - 13/9.

PV: Thưa Đại sứ với tư cách là quốc gia đối tác, Ấn Độ kỳ vọng Việt Nam có thể đóng góp như thế nào vào những ưu tiên và chương trình nghị sự của năm nay?

Đại sứ Tshering W. Sherpa: Năm nay là Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và cũng là lần thứ tư Ấn Độ đăng cai sự kiện này. Hội nghị dự kiến có sự tham dự của gần 30 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và lãnh đạo các tổ chức quốc tế. Chủ đề của Hội nghị năm nay là “Xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững”. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đặc biệt nhấn mạnh cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm, và đây cũng là điểm rất tương đồng với cách tiếp cận của Việt Nam.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Đại sứ Tshering W. Sherpa trả lời phỏng vấn phóng viên VOV.

Đối với bốn trụ cột là đổi mới sáng tạo, hợp tác, phát triển bền vững và khả năng chống chịu, Việt Nam có rất nhiều dư địa để đóng góp. Chúng tôi có thể thấy rõ bốn trụ cột này có ý nghĩa như thế nào đối với mục tiêu phát triển của Việt Nam, chỉ với việc nhìn vào Tầm nhìn 2045. Và Tầm nhìn Viksit Bharat 2047 của chúng tôi cũng có những điểm tương đồng. Chính vì vậy, tôi tin rằng Việt Nam có thể đóng góp rất nhiều cho cơ chế hợp tác này.

Các nước BRICS hiện chiếm gần 49% dân số thế giới, 46% GDP toàn cầu và gần 26% thương mại thế giới. Những con số này cho thấy tiềm năng rất lớn của các nước đang phát triển, cũng như những đóng góp mà Việt Nam có thể mang lại. Tất nhiên, giữa các nước sẽ luôn có những khác biệt. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có thể cùng nhau tiến về phía trước. Tôi cho rằng, BRICS mang lại một nền tảng rất phù hợp cho điều đó. Trọng tâm của BRICS là thúc đẩy tiếng nói và hợp tác giữa các nước thuộc nam bán cầu, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển. Vì vậy, sự tham gia của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS sẽ mang lại lợi ích cho cả Việt Nam và BRICS.

PV: Theo Đại sứ, những giá trị và quan điểm chung nào giữa Việt Nam và Ấn Độ có thể cùng được thúc đẩy tại BRICS?

Đại sứ Tshering W. Sherpa: Tôi cho rằng Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng trong tầm nhìn phát triển. Việt Nam hướng tới mục tiêu năm 2045, còn chúng tôi có tầm nhìn “Viksit Bharat 2047” - Ấn Độ Phát triển 2047. Một điểm chung rất quan trọng là cả hai đều đặt người dân ở vị trí trung tâm. Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ cũng được xây dựng trên nền tảng giao lưu văn hóa và được kết nối bởi nhịp cầu Phật giáo. Nhưng ngày nay, sự gắn kết giữa hai nước đã vượt ra ngoài những nền tảng lịch sử đó, với hợp tác ngày càng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong quá trình thực hiện Tầm nhìn 2045 của Việt Nam và Viksit Bharat 2047 của Ấn Độ, hai nước sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và khoa học - công nghệ.

Về phía Ấn Độ, chúng tôi coi Việt Nam là một đối tác rất quan trọng trong chính sách “Hành động hướng Đông”, cũng như trong tầm nhìn rộng hơn về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Việt Nam đồng thời giữ vai trò rất quan trọng trong ASEAN. Hai nước cũng có nhiều điểm chung trong cách nhìn về khu vực và thế giới. Việt Nam và Ấn Độ đều đề cao thượng tôn pháp luật và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Vì vậy, hai nước có thể cùng lên tiếng mạnh mẽ vì những giá trị chung, đó là thượng tôn pháp luật, hòa bình, thịnh vượng và ổn định của khu vực. Đó cũng là lý do tôi cho rằng việc Việt Nam tham gia khuôn khổ BRICS có ý nghĩa rất quan trọng.

PV: Trong bối cảnh BRICS ngày càng mở rộng và vai trò của Ấn Độ ngày càng được nâng cao trong các cơ chế đa phương, sự phối hợp giữa Việt Nam và Ấn Độ tại BRICS được kỳ vọng có thể mang lại những đóng góp và lợi ích gì cho khu vực, thưa Đại sứ?

Đại sứ Tshering W. Sherpa: Với chúng tôi, Việt Nam là một đối tác hết sức quan trọng, đặc biệt trên phương diện hợp tác đa phương. Cũng giống như Ấn Độ, Việt Nam coi trọng chủ nghĩa đa phương và là một thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc. Khi hai nước có chung những giá trị và cùng đề cao thượng tôn pháp luật, hợp tác giữa hai bên sẽ diễn ra một cách tự nhiên.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Đại sứ Tshering W. Sherpa.

Chính vì vậy, trong những cơ chế như BRICS, việc Việt Nam và Ấn Độ cùng tham gia, cùng chia sẻ quan điểm và tìm được tiếng nói chung là rất quan trọng. Tôi muốn nhấn mạnh thêm một điều: Hai nước có sự tương đồng trong tầm nhìn chiến lược. Đó cũng là lý do hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trên các diễn đàn đa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với khu vực.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!