Đại tá Nguyễn Đại Đồng giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Chiều 17/9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ của Cục An ninh chính trị nội bộ. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chúc mừng Đại tá Nguyễn Đại Đồng đã được lãnh đạo Bộ Công an tín nhiệm điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Để tiếp tục phát huy truyền thống của Cục An ninh chính trị nội bộ, cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Đại tá Nguyễn Đại Đồng không ngừng nỗ lực, phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm; đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đại Đồng trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng, điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ, Đại tá Nguyễn Đại Đồng nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng; khẳng định sẽ không ngừng học tập, trau dồi tri thức và đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm của mình bắt tay ngay vào công việc, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm nâng tầm công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, góp phần xây dựng lực lượng An ninh chính trị nội bộ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng, sinh năm 1979, quê xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội. Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Điều tra tội phạm xâm phạm An ninh quốc gia; Thạc sĩ Luật. Tóm tắt quá trình công tác: Từ tháng 9/1998 - 9/2003: Học viên Học viện An ninh nhân dân. Từ tháng 9/2003 - 12/2009: Cán bộ Cục An ninh văn hóa, Tổng Cục An ninh, Bộ Công an. Từ tháng 1/2010 - 7/2018: Phó Trưởng phòng 4, Cục An ninh văn hóa, Tổng Cục An ninh, Bộ Công an. Từ tháng 8/2018 - 9/2019: Phó Trưởng phòng 5, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an. Từ tháng 10/2019 - 5/2020: Trưởng phòng 2, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an. Từ tháng 6/2020 - 2/2022: Trưởng phòng 7, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an. Từ tháng 3/2022 - 6/2025: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Thủ Trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng. Từ tháng 7/2025 đến tháng 9/2026: Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố Đà Nẵng; Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra thành phố Đà Nẵng. Từ 18/9/2026: Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an.