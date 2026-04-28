Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tri ân gia đình chính sách tại Khánh Hòa

Buổi gặp mặt diễn ra tại Trường Sỹ quan Thông tin, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình chính sách; đồng thời tôn vinh những người lao động đã đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và biểu dương những kết quả của tỉnh Khánh Hòa trong việc huy động nhiều nguồn lực chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa truyền thống “uống nước nhớ nguồn”; đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Khánh Hòa tiếp tục nỗ lực đổi mới và nâng cao hiệu quả chính sách chăm lo người có công, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, cần cù lao động để từng bước ổn định và nâng cao đời sống.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà người lao động tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

“Mong các cô, các bác tiếp tục giữ gìn sức khỏe, động viên con cháu của mình tiếp tục học tập, công tác, tiếp tục cống hiến. Trước đây, nước ta chưa có độc lập, yêu nước chiến đấu giành độc lập. Nay nước nhà đã độc lập, tự do, an bình, yêu nước phải nỗ lực làm giàu, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Xây dựng Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác Trung ương đã trao tặng 300 suất quà cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm thương binh Nguyễn Thành Phong và Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Đức tại phường Bắc Nha Trang. Tại các gia đình, Đại tướng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các gia đình chính sách cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.