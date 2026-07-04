Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang dự, chỉ đạo Hội nghị Tùy viên Quốc phòng lần thứ XXI.

Cùng dự còn có các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại diện một số cơ quan Bộ Ngoại giao; lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục II và các đồng chí Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại các nước.

Hội nghị lần này được tổ chức nhằm tổng kết đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tùy viên Quốc phòng giai đoạn 2024 - 2026; rút ra những bài học về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Đồng thời, đây cũng là dịp để quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới, nhất là Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị; triển khai đường lối đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XIl.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Tổng cục II đối với công tác Tùy viên Quốc phòng; đồng thời biểu dương những kết quả, thành tích mà lực lượng Tùy viên Quốc phòng đã đạt được trong thời gian qua.

Đại tướng Phan Văn Giang nhận định thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực có thể sẽ tiếp tục biến động sâu sắc, phức tạp và khó lường chưa từng có trong nhiều thập kỷ. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột quân sự tại nhiều khu vực diễn biến căng thẳng, leo thang kéo dài; chiến tranh phi truyền thống (nhận thức, thông tin, kinh tế, mạng) diễn ra ngay trong thời bình. Ở khu vực tranh chấp chủ quyền, diễn biến phức tạp và thậm chí có nơi đã phát triển thành xung đột, giao tranh quân sự.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nhấn mạnh Tùy viên Quốc phòng là lực lượng quan trọng trong thực hiện công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cần phải quán triệt và thực hiện đúng quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách ngoại giao, đối ngoại của Đảng, Nhà nước; quán triệt tư tưởng chỉ đạo “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa phải bắt đầu từ năng lực nhận diện sớm, dự báo xa và hành động trước; nâng tầm công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, xây dựng lòng tin chiến lược giữa các quốc gia, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để bất ngờ trong mọi tình huống” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ hai.

Kiên định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa. Trước mắt, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Tùy viên Quốc phòng theo tiêu chí, tiêu chuẩn quy định, đặc biệt phải vững vàng về chính trị, có tư duy chiến lược, nghiệp vụ sắc sảo, ngoại ngữ tinh thông; kiên định và vận dụng linh hoạt đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chính sách quốc phòng “bốn không”; nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng tham mưu trên mọi lĩnh vực, không để bất ngờ chiến lược; thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng, đưa các lĩnh vực hợp tác đã được xác định ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất; lan tỏa hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” với bạn bè quốc tế, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hiện nay, Việt Nam đã có quan hệ quốc phòng ở các cấp độ khác nhau với hơn 80 quốc gia; có 37 Văn phòng Tùy viên Quốc phòng trên thế giới và 01 Tùy viên Quân sự tại Liên hợp quốc. Quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, lực lượng Tùy viên Quốc phòng đã xây dựng ý chí quyết tâm cao, chủ động khắc phục khó khăn, kiên cường bám trụ địa bàn, nhất là ở các địa bàn, điểm nóng xung đột, chiến tranh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có mặt xuất sắc.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng chụp ảnh chung với các đại biểu.

Qua đó góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại và thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, đa phương của Việt Nam với các đối tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; xây dựng lòng tin chính trị, gia tăng điểm “đồng”, khắc phục những khác biệt, tồn tại, tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài, góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Dịp này, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.