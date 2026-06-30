Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng UAE

Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ Việt Nam - UAE thời gian qua không ngừng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như: Chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động... Đồng thời nhấn mạnh, UAE hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện đã tạo nền tảng chính trị vững chắc cho hợp tác toàn diện trên tất cả lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang chào mừng Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ hữu nghị, phát triển hợp tác với Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân đội UAE, phù hợp với lợi ích chính đáng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển tại mỗi nước, trong khu vực và trên thế giới; trong đó, hợp tác quốc phòng góp phần quan trọng vào việc củng cố niềm tin và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - UAE tiếp tục phát triển.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua trên lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao. Trong năm 2025, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hai lần sang thăm UAE và dự Triển lãm Hàng không quốc tế Dubai Airshow 2025; cũng nhân dịp này, hai bên đã ký kết Ý định thư giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, tạo cơ sở vững chắc để thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương sớm có bước phát triển mới, phù hợp với các nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tương xứng với quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - UAE.

Toàn cảnh buổi tiếp

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng theo hướng thực chất, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; nghiên cứu thiết lập các cơ chế đối thoại, tham vấn quốc phòng song phương; đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; quân y; hậu cần; an ninh phi truyền thống; tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và các hoạt động đa phương do mỗi bên tổ chức.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các tập đoàn, công ty công nghiệp quốc phòng của UAE tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12/2026.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm tặng Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi

Cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang dành thời gian tiếp, Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế cũng như sự phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - UAE.

Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi nhấn mạnh hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng và bày tỏ mong muốn trên cơ sở đó, quan hệ Việt Nam - UAE nói chung, hợp tác quốc phòng song phương nói riêng sẽ phát triển lên tầm cao mới.