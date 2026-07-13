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Nhật Bản kỳ vọng chuyến thăm của Đại tướng Phan Văn Giang

Thứ Hai, 05:34, 13/07/2026
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VOV.VN - Chuyến thăm Nhật Bản của Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng - được đánh giá là sự kiện ngoại giao quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.

Thông tin với báo chí sở tại về chuyến thăm Nhật Bản của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro nhấn mạnh, chuyến thăm này của Đại tướng đánh dấu chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của một Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam sau 5 năm và đích thân ông đã ra tận sân bay để đón Đại tướng. Đây được coi là động thái thể hiện sự trọng thị đối với Đại tướng Phan Văn Giang nói riêng và Việt Nam nói chung.

nhat ban ky vong chuyen tham cua Dai tuong phan van giang hinh anh 1
Đại tướng Phan Văn Giang đã từng hội đàm với ông Kihara Minoru - cựu Bộ trưởng Quốc phòng, nay là Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, tại Hà Nội vào tháng 8-2024

Ông Koizumi cũng cho biết đã có cơ hội gặp Đại tướng nhân Đối thoại Shangri-La tại Singapore vào cuối tháng 5/2026, khi ông đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, và bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Đại tướng một lần nữa tại Nhật Bản.

Về nội dung hội đàm giữa những người đứng đầu ngành quốc phòng hai nước, dự kiến sẽ diễn ra trong chiều 13/7, Bộ trưởng Koizumi cho biết:

"Tại hội đàm, tiếp nối chuyến thăm xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gần đây, chúng tôi dự định sẽ trao đổi quan điểm về tình hình khu vực và có những cuộc thảo luận thẳng thắn, cụ thể về việc tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng Nhật Bản - Việt Nam, bao gồm hợp tác về trang thiết bị và công nghệ quốc phòng. Hơn nữa, tôi cũng mong muốn xây dựng được mối quan hệ tin cậy vững chắc với Phó Thủ tướng Phan Văn Giang".

Bên cạnh đó, phía Nhật Bản cũng khẳng định một lần nữa việc Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản trong quá trình hiện thực hóa sáng kiến "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở" (FOIP), đồng thời tin tưởng chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang sẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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