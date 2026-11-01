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Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra tiến độ tu bổ Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim

Chủ Nhật, 14:59, 01/11/2026
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VOV.VN - Sáng 1/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và kiểm tra tiến độ thi công Dự án tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên.

Dự án tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim được khởi công ngày 20/9/2026, do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tài trợ. Đến nay, các hạng mục công trình đạt khoảng 50% tiến độ.

Dai tuong phan van giang kiem tra tien do tu bo nghia trang liet si doc lim hinh anh 1
Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại công trường, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tính đồng bộ của các hạng mục. Quá trình triển khai phải bám sát thiết kế, chú trọng cảnh quan, không gian tưởng niệm, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 22/12/2026.

Dai tuong phan van giang kiem tra tien do tu bo nghia trang liet si doc lim hinh anh 2
Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra tiến độ tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, Thái Nguyên

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, việc tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim góp phần cụ thể hóa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo diện mạo khang trang, đồng bộ cho nghĩa trang, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thăm viếng, tri ân các anh hùng liệt sỹ; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc cho các thế hệ.

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Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà, động viên lực lượng thi công dự án

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác thăm hỏi, động viên và tặng quà các lực lượng tham gia thi công, tu bổ, tôn tạo nghĩa trang.

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Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự kỷ niệm 80 năm Chiến khu 8

VOV.VN - Ngày 18/10, tại xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh (huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An trước đây), cùng với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Quân khu 7 phối hợp với Quân khu 9 và địa phương tổ chức các hoạt động dân vận, chăm lo gia đình chính sách, người có công và hộ khó khăn, với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng.

CTV Duy Đức - Quang Nhất - Công Luận/VOV-Đông Bắc
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