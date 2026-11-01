Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra tiến độ tu bổ Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim

Dự án tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim được khởi công ngày 20/9/2026, do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tài trợ. Đến nay, các hạng mục công trình đạt khoảng 50% tiến độ.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại công trường, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tính đồng bộ của các hạng mục. Quá trình triển khai phải bám sát thiết kế, chú trọng cảnh quan, không gian tưởng niệm, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 22/12/2026.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra tiến độ tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, Thái Nguyên

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, việc tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim góp phần cụ thể hóa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo diện mạo khang trang, đồng bộ cho nghĩa trang, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thăm viếng, tri ân các anh hùng liệt sỹ; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc cho các thế hệ.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà, động viên lực lượng thi công dự án

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác thăm hỏi, động viên và tặng quà các lực lượng tham gia thi công, tu bổ, tôn tạo nghĩa trang.