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Quảng Trị quy tập 8 hài cốt liệt sĩ tại Ái Tử và Vĩnh Linh

Thứ Sáu, 19:33, 30/10/2026
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VOV.VN - Từ ngày 1-30/10/2026, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ tại xã Ái Tử và xã Vĩnh Linh.

Quảng Trị tìm thấy 8 hài cốt liệt sĩ tại nhiều địa bàn

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, từ các nguồn thông tin do người dân cung cấp và kết quả khảo sát thực địa, cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đã phát hiện nhiều di vật liên quan đến bộ đội như: tăng, võng dù, dao găm, thắt lưng, hộp đạn AK...

quang tri quy tap 8 hai cot liet si tai Ai tu va vinh linh hinh anh 1
Hài cốt các liệt sĩ được phát hiện cùng nhiều di vật

Trên cơ sở đó, đơn vị tổ chức lực lượng đào tìm, phát hiện và quy tập các hài cốt liệt sĩ. Nhiều hài cốt đã phân hủy, gây không ít khó khăn cho công tác tìm kiếm, thu gom. Các hài cốt đều đã được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xét nghiệm ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ.

quang tri quy tap 8 hai cot liet si tai Ai tu va vinh linh hinh anh 2
Di vật phát hiện kèm theo các hài cốt liệt sĩ

Sau khi quy tập, các hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại đơn vị. Cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo, bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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