Lào Cai cất bốc 3 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại phường Âu Lâu

Lào Cai tìm thấy và cất bốc 3 mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính

Trước đó, từ nguồn thông tin do địa phương và nhân dân cung cấp, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phối hợp với chính quyền và cơ quan quân sự địa phương tiến hành rà soát, khảo sát, xác minh, xác định vị trí các phần mộ. Quá trình khai quật được thực hiện thận trọng, tỉ mỉ, đúng quy trình; các di vật, dấu tích liên quan được thu thập, bảo quản để phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.

Lực lượng chức năng tiến hành khai quật, cất bốc các hài cốt liệt sĩ.

Mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính được tìm thấy theo thông tin do người dân cung cấp.

Việc cất bốc 3 phần mộ tiếp tục cho thấy sự nỗ lực, trách nhiệm của các lực lượng trong hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.